ZHUHAI, China, 6 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Em 3 de março de 2023, aZhuhai Kingsware Information Technology Co. LTD (doravante denominada 'Kingsware') concluiu seu financiamento de série C e organizou uma conferência sobre novos produtos na cidade de Zhuhai, sob o tema 'Nova produtividade, novo capítulo'. Na conferência, a Kingsware anunciou oficialmente que arrecadou, em dezembro de 2022, cerca de 500 milhões de RMB em financiamento de série C. A CDB Capital liderou o investimento e a Wenrun Investment (Wens Capital), o Guangdong Finance Fund, a CICC Capital, a SGUNWEI Capital, a JUNSAN Capital, a ZHENGLING VENTURE CAPITAL e outras instituições participaram como investidores secundários. Esse foi um dos maiores valores de financiamento alcançados por serviços empresariais chineses em 2022.

De acordo com a Kingsware, os fundos serão usados principalmente para acelerar a pesquisa e o desenvolvimento da matriz de produtos 'RPA+X', melhorando assim o modelo ecológico '1+N' da empresa. Além de sua posição de liderança no setor financeiro, a Kingsware estenderá suas competências a outros setores e manterá sua liderança na área de Automação de Processos Robóticos (RBA; Robotic Process Automation).

Na sessão de lançamento de novos produtos, a Kingsware apresentou os recursos e funções atualizados e de nível empresarial do K-RPA (o principal produto da empresa) e lançou de forma centralizada novos produtos de secretaria humana virtual digital; um sistema inteligente de controle bancário interno; uma plataforma centralizada de gerenciamento bancário para envios de natureza regulatória; um sistema de gerenciamento de centros de dados no local; e a K-EE Kingsware, uma plataforma de aprendizado e treinamento para transformação digital. Além disso, a Kingsware continua construindo e melhorando a matriz de produtos 'RPA+X' e demonstrou, mais uma vez, sua capacidade de inovação como especialista em Automação de Processos Robóticos de nível empresarial e sua determinação em implementar a estratégia empresarial de "atender milhares de setores, ajudar a economia digital e construir uma China digital".

A Kingsware anunciou também que se tornou um membro do Information Technology Application Innovation Working Committee (Comité de Trabalho para a Inovação nas Aplicações das Tecnologias de Informação) em 2022. Atualmente, os produtos da empresa apoiam plenamente o ecossistema de informação e inovação. De acordo com o mote "inovação independente para tecnologia central" e outras políticas nacionais, a empresa concluirá gradualmente a certificação mútua da compatibilidade de seus produtos de informação e inovação em toda a cadeia industrial, desde infraestrutura de TI até software básico e software de aplicação.

FONTE Kingsware

SOURCE Kingsware