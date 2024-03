KISTERS innove dans le domaine de la gestion de l'eau en présentant HyQuant : le capteur radar de niveau d'eau et de vitesse sans contact, tout-en-un et abordable

KISTERS met en place une nouvelle approche combinant la mesure du niveau d'eau et de la vitesse dans un seul capteur compact, surmontant ainsi les obstacles liés au coût. Ce développement augmente l'efficacité en supprimant la nécessité d'intégrer des capteurs indépendants dans un seul boîtier, se traduisant ainsi par des avantages importants pour les industries du monde de l'eau.

AIX-LA-CHAPELLE, Allemagne, 26 mars 2024 /PRNewswire/ -- KISTERS a annoncé aujourd'hui le lancement de HyQuant, une nouvelle gamme de capteurs radars d'eau sans contact qui va bouleverser les règles industrielles. Contrairement aux solutions fragmentées actuelles, HyQuant offre une approche unifiée, rentable et accessible, évitant aux professionnels de devoir jongler avec plusieurs capteurs. La capacité de cette série à mesurer la vitesse et le niveau de l'eau à partir d'un seul capteur compact permet de dépasser les obstacles liés au prix et à la taille, permettant ainsi à tout le monde d'accéder à une technologie de pointe.

HyQuant small water radar View PDF Hyquant Series Brochure

« Notre objectif était clair : simplifier les tâches quotidiennes des opérateurs de terrain. En regroupant plusieurs capteurs en un seul, nous économisons du temps et des ressources. Ceci permet de fluidifier les opérations et d'obtenir de meilleures données », a déclaré Edgar Wetzel, responsable mondial de la R&D chez KISTERS.

Fabriqué dans l'usine allemande de KISTERS, HyQuant suit efficacement le niveau et la vitesse de l'eau pour les plans d'eau étroits et larges. Les capteurs sont équipés de filtres personnalisables, de protocoles Modbus et SDI-12 intégrés et d'une connexion Wi-Fi sécurisée. Ils disposent également d'une interface conviviale avec un assistant pour faciliter le réglage des paramètres, d'un support de montage et d'un câble inclus, d'un indice d'étanchéité IP68 et d'une efficacité énergétique parmi les plus élevées de l'industrie.

L'intérêt accru pour la technologie sans contact a entraîné une augmentation de l'adoption, mais à un rythme très lent. Les coûts initiaux plus élevés ont rendu cette innovation inaccessible jusqu'à présent. La technologie à l'origine de HyQuant permet à KISTERS de surmonter cet obstacle et d'offrir une solution rentable qui ne compromet pas les performances.

« HyQuant incarne l'engagement de KISTERS en faveur de l'accessibilité et de l'efficacité de la gestion de l'eau, a déclaré Anton Felder, directeur de KISTERS HydroMet. En éliminant les obstacles, nous permettons à un plus grand nombre de communautés et d'industriels de l'eau à prendre des décisions éclairées concernant leurs ressources en eau. »

La gamme comprend :

HyQuant L+V : Radar de niveau et de vitesse tout-en-un

HyQuant L : Radar de niveau

HyQuant V : Radar de vitesse de surface

KISTERS vous invite à en savoir plus sur HyQuant lors d'un prochain événement en ligne. La date sera annoncée sur son site web , ou sur sa page LinkedIn .

À propos de KISTERS :

KISTERS est une société internationale privée spécialisée dans les données environnementales, l'instrumentation et l'informatique. Grâce à son expertise dans les domaines de l'eau, de la météorologie, des énergies renouvelables et de l'informatique, KISTERS développe des solutions basées sur les données et des technologies pour relever les défis mondiaux.

