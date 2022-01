Kit de PCR em tempo real CoronaMeltVAR da Menarini Diagnostics simultaneamente detecta SARS CoV-2 e identifica variante Ômicron

FLORENÇA, Itália, 18 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A nova variante Ômicron está se espalhando rapidamente, causando um aumento nas infecções a uma velocidade sem precedentes. Em 28 de novembro, a OMS recomendou oficialmente que laboratórios utilizassem kits de detecção de PCR em tempo real capazes de identificar supostas infecções pela variante Ômicron, diretamente no momento do teste de positividade.

Para dar suporte a essa recomendação, a Menarini oferece o CoronaMeltVAR, um kit CE-IVD de PCR em tempo real com base na análise de corantes intercalados e curva de fusão. O kit detecta amostras positivas com alta sensibilidade, por meio da amplificação de dois alvos, ambos compatíveis com todas as variantes e com o tipo selvagem, revelando simultaneamente com sinais distintos a presença suspeita da variante Ômicron BA.1, BA.2, bem como Alfa, Beta/Gama e WT/Delta.

Todas as respostas são obtidas em uma única análise de cada amostra, sem perda de sensibilidade em comparação com os kits normais e sem a necessidade de realizar um segundo teste de reflexo em amostras positivas. O kit é compatível com a maioria dos protocolos de extração de RNA e instrumentos de PCR em tempo real capazes de realizar análises de curva de fusão em resolução moderada. O CoronaMeltVAR oferece detecção de CE-IVD do SARS CoV-2 e vigilância da Ômicron em menos de duas horas.

"Estamos extremamente orgulhosos de ter disponibilizado essa solução única tão rapidamente. Ela está ajudando profissionais da saúde a oferecer uma solução específica, rápida e precisa para o diagnóstico e a identificação da variante Ômicron da Covid-19", disse Fabio Piazzalunga, gerente geral e diretor global da A.Menarini Diagnostics e presidente/CEO da Menarini Silicon Biosystems.

A.Menarini Diagnostics, o toque humano da tecnologia: mais de 35 anos dedicados a ajudar profissionais da saúde a fazer diagnósticos seguros e sustentáveis, melhorando a qualidade de vida das pessoas em todo o mundo.

A A.Menarini Diagnostics faz parte do Menarini Pharmaceutical Group, fundado em 1886. Atualmente, está presente em 140 países do mundo, conta com mais de 17 mil funcionários e teve um faturamento de 3,750 bilhões de euros em 2020.

FONTE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite

