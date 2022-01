Le kit de détection par PCR en temps réel CoronaMeltVAR de Menarini Diagnostics détecte simultanément le virus SRAS CoV-2 et le variant Omicron

FLORENCE, Italie, 18 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Le nouveau variant Omicron se répand rapidement, entraînant une augmentation des infections à une vitesse sans précédent. Le 28 novembre, l'OMS a officiellement recommandé aux laboratoires d'utiliser des kits de détection par PCR en temps réel en mesure d'identifier les infections présumées par le variant Omicron, directement au moment du test de positivité.

Afin d'appuyer cette recommandation, Menarini propose CoronaMeltVAR, un kit de détection par PCR en temps réel certifié CE-IVD avec détection par colorant intercalaire suivie d'une analyse de la courbe de fusion. Le kit est capable de détecter des échantillons positifs avec une sensibilité élevée, grâce à l'amplification de deux cibles, toutes deux compatibles avec tous les variants, ainsi qu'avec la forme de type sauvage, permettant ainsi de révéler simultanément la présence suspecte des variants Omicron BA.1 et BA.2, ainsi qu'Alpha, Beta/Gamma et WT/Delta.

Tous les résultats sont obtenus en une seule analyse sur chaque échantillon, sans perte de sensibilité par rapport aux kits normaux et sans qu'il soit nécessaire d'effectuer un second test réflexe sur des échantillons positifs. Le kit est compatible avec la plupart des méthodes d'extraction d'ARN et des instruments de PCR en temps réel capables d'effectuer une analyse de la courbe de fusion à résolution modérée. CoronaMeltVAR assure la détection certifiée IVD du virus SRAS CoV-2 et la surveillance du variant Omicron en moins de 2 heures.

« Nous sommes extrêmement fiers d'avoir rendu cette solution disponible aussi rapidement. Elle permet aux professionnels de la santé de fournir une solution spécifique, rapide et précise pour le diagnostic et l'identification du variant Omicron de la COVID-19. », a déclaré Fabio Piazzalunga, directeur général et responsable mondial de A.Menarini Diagnostics, ainsi que président-directeur général de Menarini Silicon Biosystems.

A.Menarini Diagnostics, la touche humaine de la technologie : plus de 35 ans consacrés à aider les professionnels de la santé à établir des diagnostics sûrs et durables pour améliorer la qualité de vie des personnes dans le monde entier.

A.Menarini Diagnostics fait partie du groupe pharmaceutique Menarini, fondé en 1886. Aujourd'hui, il est présent dans 140 pays à travers le monde, il compte plus de 17 000 employés et réalise un chiffre d'affaires de 3,750 milliards d'euros en 2020.

