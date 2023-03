Kivu Consulting, Inc. annonce un partenariat stratégique avec Microsoft

Des décennies de services professionnels, de renseignements sur les cybermenaces et de produits visant à réduire les cyberrisques pour les organisations de toute taille, partout.

BERKELEY, Californie, 28 mars 2023 /PRNewswire/ -- Kivu Consulting, Inc., un fournisseur de solutions de cybersécurité de premier plan et partenaire de confiance de cabinets d'assurance et d'avocats, est heureux d'annoncer un partenariat stratégique avec Microsoft. Les deux parties se sont engagées à collaborer et à aider les organisations de toutes les industries à l'échelle mondiale à lutter contre la cybercriminalité et à renforcer leur cyber-résilience.

« La cybercriminalité ne s'arrêtera jamais. Nous devons nous associer, mettre nos talents en commun, combiner nos informations et travailler avec nos collègues du secteur public pour protéger les organisations contre les cybermenaces. Notre alliance avec Microsoft Security nous permet de combiner nos forces pour avoir plus d'impact sur presque n'importe quel problème de cybersécurité imaginable, a déclaré Shane Sims, PDG de Kivu Consulting, Inc. Nous sommes désormais équipés pour réduire rapidement les risques opérationnels de cybermenaces en constante évolution ciblant toutes les organisations, de toutes les industries et sur tous les continents. »

Grâce à ce partenariat, Microsoft et Kivu travailleront ensemble de diverses façons pour répondre aux cyberattaques auxquelles font face les clients. Kivu considérera Microsoft comme l'option de premier plan pour les services de réparation après intrusion lorsque ses clients en ont besoin, et Microsoft considérera Kivu comme un partenaire de confiance pour traiter les questions de ransomware pour les clients à la recherche de ce type de service.

« Notre mission est de sécuriser le monde afin que nos clients puissent prospérer. La sécurité est un sport d'équipe, et la réponse aux incidents est l'un des domaines les plus importants autour desquels les dirigeants de l'industrie doivent collaborer, a déclaré Kelly Bissell, vice-président responsable des services de sécurité chez Microsoft. Nous sommes impatients de travailler avec Kivu et d'autres partenaires pour aider les clients à se prémunir contre toutes les cyberattaques. Les clients peuvent être certains que leurs besoins en matière de relations industrielles seront comblés afin que leur entreprise puisse prospérer. »

Ensemble, les entreprises proposeront des solutions de cybersécurité fondées sur leurs logiciels respectifs, sur des décennies de collecte de renseignements sur les menaces et sur leurs relations avec les secteurs de l'assurance/juridique/gouvernemental afin d'accélérer le parcours de cyber-résilience des organisations et de réduire les risques professionnels de cybercriminalité.

Kivu est une société de cybersécurité mondiale de premier plan établie en 2009 qui offre une gamme complète de services de cybersécurité spécialisés dans la réponse aux incidents et dans la restauration des activités à la suite de cyberattaques, dans la négociation de rançon et dans les opérations de sécurité gérées en continu. Kivu est un partenaire de confiance des secteurs de l'assurance, juridique et gouvernemental dans le monde entier.

