Knight-Hennessy Scholars ogłasza swoją największą jak dotąd grupę stypendystów: 90 nowych beneficjentów

Grupa stypendystów Programu Knight-Henessy Scholars na rok 2024 obejmuje przedstawicieli 30 krajów i 45 kierunków studiów magisterskich na Uniwersytecie Stanforda.

STANFORD, Kalifornia, 7 maja 2024 r. /PRNewswire/ -- Program Knight-Hennessy Scholars na Uniwersytecie Stanforda ogłosił dzisiaj swoją grupę 90 nowych stypendystów na rok 2024. Nigdy jeszcze grupa beneficjentów nie była tak liczna. Siódma edycja obejmuje beneficjentów z 30 krajów, którzy będą studiować na 45 kierunkach studiów magisterskich we wszystkich siedmiu placówkach na Uniwersytecie Stanforda. Po raz pierwszy w historii grupa obejmuje obywateli Austrii, Bahrajnu, Białorusi, Boliwii, Bułgarii, Francji i Sri Lanki.

Denning House, home of Knight-Hennessy Scholars on the Stanford University campus.

Program Knight-Hennessy Scholars to multidyscyplinarny, wielokulturowy program stypendialny obejmujący wszystkie siedem placówek na Uniwersytecie Stanforda. Beneficjenci programu otrzymują do trzech lat wsparcia finansowego na studia magisterskie na Uniwersytecie Stanforda, dzięki czemu mogą zdobyć doświadczenia, które przygotują ich do bycia śmiałymi wizjonerami i dobrze współpracującymi liderami mogącymi stawić czoła złożonym wyzwaniom przed którymi stoi świat. Stypendyści wybierani są w oparciu o zdolność zademonstrowania swojej niezależności w myśleniu, zdolności przywódczych i nastawienia obywatelskiego.

„Każda nowa grupa stypendystów przynosi mi jeszcze większe nadzieje na przyszłość - powiedział John L. Hennessy, honorowy prezes Uniwersytetu Stanforda oraz dyrektor programu Knight-Henessy Scholars z ramienia funduszu Shriram Family. - Wyzwania przed którymi stoi nasz świat stają się coraz bardziej złożone, co tylko przydaje wagi naszej misji".

Program Knight-Hennessy Scholars rozwija wschodzących liderów, którzy dążą do realizacji dobra wspólnego i posiadają odpowiednie narzędzia, aby wprowadzać istotne zmiany. Program King Global Leadership jest kluczowym elementem Knight-Henessy Scholars i obejmuje szeroki wybór warsztatów, wykładów, projektów i doświadczeń, które uzupełniają edukację podyplomową, pomagając stypendystom w osiąganiu swoich celów jako liderów.

Wśród stypendystów na rok 2024 47 procent ma obywatelstwo inne niż amerykańskie. 49 procent amerykańskich stypendystów to osoby rasy innej niż biała, a 11 procent służyło w amerykańskim wojsku. Stypendyści uzyskali tytuł licencjata na 60 różnych uczelniach, w tym na 12 międzynarodowych. 22 procent z nich to pierwsze osoby w rodzinie, które ukończyły studia. Siódma edycja programu podnosi całkowitą liczbę stypendystów programu do 514. Beneficjenci wybierani są od 2018 r.

„Każdy stypendysta wnosi do naszej rosnącej społeczności swoją wyjątkową perspektywę - powiedziała Tina Seelig, dyrektor wykonawcza Programu Knight-Henessy Scholars. - To wielka przyjemność patrzeć, jak budują relacje i zdobywają wiedzę w różnych dyscyplinach, kulturach i ideologiach, co pozwala im lepiej przygotować się do stawienia czoła największym problemom świata".

Kandydaci do stypendium Knight-Henessy Scholars na rok 2025 mogą aplikować od 1 czerwca do 9 października 2024 r. Osoby ubiegające się o stypendium mogą wziąć udział w sesjach informacyjnych, aby dowiedzieć się więcej o społeczności, programie rozwoju umiejętności przywódczych i procesie rekrutacji. Program Knight-Hennessy Scholars nie ma żadnych limitów ani ograniczeń w oparciu o region, szkołę czy uczelnię, kierunek studiów i aspiracje zawodowe.

Ogłoszony w 2016 r. Program Knight-Henessy Scholars został nazwany na cześć Phila Knighta, filantropa i współzałożyciela firmy Nike Inc., który ukończył studia MBA w 1962 r. i Johna Hennessy'ego, prezesa Alphabet nc. i honorowego prezesa Uniwersytetu Stanforda (2000-2016). Knight-Hennessy Scholars to największy obejmujący całą uczelnię program stypendialny na świecie. Dowiedz się więcej na stronie kh.stanford.edu.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2406161/DenningHouse.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1502473/Knight_Hennessy_Logo.jpg