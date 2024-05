Knight-Hennessy Scholars umumkan kohort terbesarnya: 90 cendekiawan baru

Kohort Knight-Hennessy Scholars 2024 mewakili 30 negara dan 45 program gelar pascasarjana di Stanford University

STANFORD, California, 7 Mei 2024 /PRNewswire/ -- Hari ini Knight-Hennessy Scholars di Stanford University mengumumkan kohort 90 cendekiawan baru tahun 2024, jumlah terbanyak hingga saat ini. Kohort ketujuh ini beranggotakan mahasiswa dari 30 negara yang akan mengejar gelar di 45 program pascasarjana di tujuh sekolah pascasarjana Stanford. Untuk pertama kalinya, kohort ini mencakup cendekiawan warga negara Austria, Bahrain, Belarus, Bolivia, Bulgaria, Prancis, dan Sri Lanka.

Knight-Hennessy Scholars adalah program beasiswa pascasarjana berbagai disipliner dan budaya yang mencakup tujuh sekolah di Stanford University. Knight-Hennessy Scholars mendapatkan bantuan keuangan hingga tiga tahun untuk melanjutkan studi pascasarjana di Stanford sembari menimba pengalaman yang mempersiapkan mereka menjadi pemimpin yang visioner, berani, dan kolaboratif agar mengatasi berbagai tantangan paling kompleks di dunia. Para cendekiawan dipilih berdasarkan kemandirian berpikir, kepemimpinan yang memiliki tujuan, dan pola pikir warga negara.

"Melihat setiap kohort cendekiawan baru, harapan saya akan masa depan kian besar," kata John L. Hennessy, President Emeritus Stanford University dan Shriram Family Director di Knight-Hennessy Scholars. "Tantangan dunia yang kian kompleks ini mempertegas pentingnya misi kami."

Knight-Hennessy Scholars mengembangkan pemimpin baru yang berkomitmen terhadap kebaikan yang lebih besar dan berbagai sarana yang diperlukan untuk mendorong perubahan berarti. Program King Global Leadership adalah bagian inti dari pengalaman di Knight-Hennessy Scholars, yang menawarkan berbagai lokakarya, kuliah, proyek, dan pengalaman yang melengkapi pendidikan sekolah pascasarjana para cendekiawan, sehingga membantu mereka mencapai tujuan kepemimpinan.

47 persen dari cendekiawan tahun 2024 ini bukan warga negara A.S. Empat puluh sembilan persen cendekiawan A.S. adalah orang kulit berwarna dan 11 persen pernah bertugas di militer A.S. Mereka memperoleh gelar sarjana di 60 perguruan tinggi, termasuk 12 perguruan tinggi di luar A.S. Dua puluh dua persen di antaranya adalah orang pertama di keluarga mereka yang lulus perguruan tinggi. Hingga saat ini, total jumlah cendekiawan Knight-Hennessy Scholars termasuk kohort ketujuh adalah 514, dimulai dari kohort perdana tahun 2018.

"Setiap cendekiawan membawa perspektif unik pada komunitas kami yang sedang berkembang," kata Tina Seelig, Direktur Eksekutif Knight-Hennessy Scholars. "Sungguh menginspirasi melihat mereka membangun ikatan dan memperoleh pengetahuan antar disipliner, budaya, dan ideologi, sehingga mereka lebih mampu mengatasi berbagai tantangan terbesar di dunia."

Pendaftaran kohort Knight-Hennessy Scholars 2025 akan dibuka pada tanggal 1 Juni - 9 Oktober 2024. Calon cendekiawan dapat menghadiri sesi informasi untuk mempelajari tentang komunitas, program pengembangan kepemimpinan, dan proses penerimaan. Knight-Hennessy Scholars tidak memiliki kuota atau batasan berdasarkan wilayah, perguruan tinggi, bidang studi, atau aspirasi karir.

Diumumkan pada tahun 2016, Knight-Hennessy Scholars diambil dari nama Phil Knight, MBA '62, filantropis dan salah satu pendiri Nike Inc.; dan John Hennessy, pimpinan Alphabet Inc. dan President Emeritus Stanford (2000-2016). Knight-Hennessy Scholars adalah beasiswa penuh yang terbesar bagi mahasiswa pascasarjana di seluruh universitas di dunia. Ketahui lebih lanjut di kh.stanford.edu.

