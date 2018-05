KnowBe4 ansætter direktør for Europa, Mellemøsten og Afrika

Jeffrey de Graaf kommer til KnowBe4 med mere end 20 års erfaring i salg og marketing med stærk vægt på IT-sikkerhed og kanalrelationer. Senest var han marketingdirektør hos QSight IT, hvor hans ansvarsområde omfattede innovationsstrategi samt salg og marketing for ITC-virksomheden. Før QSight IT varetog han flere stillinger i Onsight Solutions, bl.a. stillingen som marketingdirektør, hvor han var ansvarlig for marketing, salg og forretningsudvikling og var den drivende kraft bag virksomhedens resultater. Jeffrey de Graaf har også varetaget stillinger i Liberty Global og kommer til KnowBe4 med en stribe resultater i salg, kundeledelse, udvikling af nye forretninger og marketingledelse i IT-sikkerhedsbranchen.

Her, hvor phishing, social engineering og angreb med ransomware fortsætter med at hærge overalt i verden, benytter KnowBe4 lejligheden til at introducere sin new school uddannelse til styrkelse af bevidstheden om sikkerhed til et bredere publikum verden over.

"Det er en fantastisk mulighed at få lov til at komme til KnowBe4 på dette vigtige tidspunkt i virksomhedens internationale vækst og lede aktiviteterne i EMEA fra starten, og jeg er meget opsat på at løse opgaven," sagde Jeffrey de Graaf. "Mine kolleger i Storbritannien har gjort et fantastisk stykke arbejde og skabt en meget kraftig vækst fra år til år, og jeg ser frem til at udvikle et stærkt kanalnetværk og skabe tilsvarende resultater i EMEA. I den korte tid, hvor vi har haft direkte fokus på regionen, har vi oplevet betydelig interesse hos både partnere og kunder, og vi er allerede i gang med at ansætte, så vi kan levere den fantastiske support, som KnowBe4 er kendt for."

"Vi bliver ved med at se phishing-svindel udvikle sig hurtigt i erhvervsmiljøet over hele kloden, og det beviser, at undgåelige angreb har evnen til at decimere en organisation, og at uddannelse af dine medarbejdere som den sidste forsvarslinje gør en kæmpe forskel. Med de rigtige værktøjer, såsom vores new school uddannelse til styrkelse af bevidstheden om sikkerhed og simulerede phishing-værktøjer, kan du sikre, at dine brugere ved, hvad de skal klikke på, eller hvordan de forhindrer et angreb," sagde Stu Sjouwerman, adm. direktør i KnowBe4. "Jeffrey er en fantastisk styrkelse af vores voksende globale team af erfarne, intelligente og ihærdige ledere, der prioriterer kanalen, og han vil bidrage til udvidelsen af vores partnernetværk i EMEA. Det glæder mig meget at have ham på vores team."

Om KnowBe4

KnowBe4, leverandør af verdens mest populære integrerede new school platform for uddannelse til styrkelse af bevidstheden om sikkerhed og simuleret phishing, benyttes af mere end 17.000 organisationer verden over. KnowBe4, der blev grundlagt af data- og IT-sikkerhedseksperten Stu Sjouwerman, hjælper organisationer med at håndtere det menneskelige element i sikkerheden ved at øge bevidstheden om ransomware, CEO-fraud og anden taktik i social engineering med en new school tilgang til uddannelse til styrkelse af bevidstheden om sikkerhed. Kevin Mitnick, internationalt anerkendt ekspert i computersikkerhed og Chief Hacking Officer i KnowBe4, bistod med designet af KnowBe4's uddannelse baseret på hans veldokumenterede taktik i social engineering. Tusindvis af organisationer sætter deres lid til KnowBe4 til at mobilisere deres slutbrugere som deres sidste forsvarslinje for koncern-IT.

Nr. 231 på listen Inc. 500 i 2017, nr. 70 på Deloitte's Technology Fast 500 i 2017 og nr. 6 på Cybersecurity Ventures Cybersecurity 500. KnowBe4 har hovedkvarter i Tampa Bay, Florida, USA, og har kontorer i Storbritannien og Holland.

