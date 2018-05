KnowBe4 ansetter direktør for EMEA

Jeffrey de Graaf, som slutter seg til KnowBe4 med mer enn 20 års erfaring innen salg og markedsføring, legger spesielt vekt på IT-sikkerhet og relasjoner i kanalene. Inntil nylig var han markedssjef for QSight IT, hvor noen av hans mange ansvarsområder var innovasjonsstrategi, salg og markedsføring for IT-selskapet. Før QSight IT hadde han flere stillinger hos Onsight Solutions, ikke minst som kommersiell direktør med ansvar for marked, salg og forretningsutvikling, og han forbedret selskapets resultater mens han var der. Han har også hatt stillinger hos Liberty Global, og han kommer til KnowBe4 med dokumenterte resultater innen salg, kontobehandling, forretningsutvikling og markedsføring innen IT-sikkerhetsbransjen.

I en tid hvor phishing, sosial manipulering og løsepengevirus fortsetter å være et problem over hele verden, vil KnowBe4 gjerne gripe sjansen til å bringe en ny type opplæring i bevissthet rundt sikkerhet til et større og globalt publikum.

«Å begynne i KnowBe4 nå som selskapet vokser internasjonalt, og kunne lede innsatsen i EMEA fra begynnelsen, er en flott mulighet som jeg gleder meg til å jobbe med», forteller de Graaf. «Kollegaene mine i Storbritannia har gjort en fremragende jobb med å øke veksten fra år til år, og jeg ser frem til å fremme et sterkt kanalnettverk og skape lignende resultater over hele EMEA. I løpet av den korte tiden vi har fokusert direkte på regionen, har vi sett betydelig interesse fra både partnere og kunder, og vi har allerede begynt å ansette for å kunne levere den flotte støtten KnowBe4 er kjent for».

«Vi fortsetter å se at phishing-svindel formerer seg i forretningsmiljøet over hele verden, og at unngåelige angrep kan desimere en organisasjon, og at opplæring av ansatte som siste forsvarslinje utgjør en stor forskjell. Å påse at brukerne vet hva de ikke skal klikke på eller hvordan de kan forebygge et angrep, kan gjøres med de riktige verktøyene, som gjennom vår simulerte phishing og opplæring i bevissthet rundt sikkerhet», forteller Stu Sjouwerman, administrerende direktør i KnowBe4. «Jeffrey er et fantastisk tilskudd til vårt voksende team av dyktige, smarte og hardtarbeidende ledere som prioriterer kanalene og vil hjelpe oss å utvide nettverket vårt av partnere over hele EMEA. Det er en stor glede å ha ham på laget».

Om KnowBe4

KnowBe4, leverandøren av verdens mest populære integrerte plattform for simulert phishing og nyskapende opplæring i bevissthet rundt sikkerhet, brukes av over 17 000 organisasjoner over hele verden. KnowBe4, som ble grunnlagt av data- og IT-sikkerhetseksperten Stu Sjouwerman, hjelper organisasjoner med å se på det menneskelige elementet innen sikkerhet ved å øke bevisstheten rundt løsepengevirus, direktørsvindel og andre former for sosial manipulering. Dette gjøres gjennom en nyskapende tilnærming til opplæring i bevissthet rundt sikkerhet. Kevin Mitnick, en internasjonalt anerkjent ekspert på datasikkerhet og KnowBe4s «Chief Hacking Officer», bidro til å skape KnowBe4s opplæring basert på hans egne og godt dokumenterte manipuleringsteknikker. Tusenvis av organisasjoner stoler på at KnowBe4 mobiliserer deres sluttbrukere som en siste linje innen IT-forsvar.

Nummer 231 på «Inc. 500 List» for 2017, nummer 70 på «Deloitte's Technology Fast 500» for 2017 og nummer 6 på «Cybersecurity Ventures Cybersecurity 500». KnowBe4 har hovedkvarter i Tampa Bay i Florida og europeiske kontorer i England og Nederland.

