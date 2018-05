KnowBe4 nimittää EMEA-alueen toimitusjohtajan

De Graaf liittyy KnowBe4-joukkueeseen takanaan yli 20 vuoden kokemus myynnistä ja markkinoinnista erityisesti IT-turvallisuudessa ja kanavasuhteissa. Viimeksi hän on toiminut markkinointijohtajana QSight IT:llä, jossa hänen moniin vastuualueisiinsa kuuluivat IT-yhtiön innovaatiostrategia ja myynti ja markkinointi. Ennen QSight IT:tä de Graaf toimi useassa eri tehtävässä Onsight Solutionsilla, mm. markkinointijohtajana, jolloin hän vastasi markkinoinnista, myynnistä ja liiketoimintakehityksestä sekä yhtiön tuloksesta. De Graaf on työskennellyt myös Liberty Globalilla. Hänellä on KnowBe4:iin tullessaan siis vankka tausta IT-turvallisuusalan myynnissä, myynnin johdossa, liiketoiminnan kehittämisessä ja markkinointijohtamisessa.

Nykyaikana tietojen kalastelu, käyttäjien manipulointi ja kiristysohjelmat ovat yhä yleisempiä, ja KnowBe4 tahtoo viedä modernin tietoturvakoulutuksensa laajemmalle yleisölle kautta koko maailman.

"KnowBe4:iin liittyminen sen kansainvälisen kasvun kriittisenä hetkenä ja sen EMEA-laajentumisen johtaminen alusta asti on hieno tilaisuus, johon tartun innolla", sanoi de Graaf. "Ison-Britanninan kollegat ovat tehneet erinomaista tulosta, ja odotan voivani luoda vahvan kanavaverkoston ja tekeväni vastaavaa tulosta EMEA-alueella. Jo tässä hyvin lyhyessä ajassa olemme nähneet merkittävää kiinnostusta sekä yhteistyökumppaneilta että asiakkailta, ja palkkaamme jo nyt uusia työntekijöitä varmistaaksemme KnowBe4:n tavaramerkin, hyvän tuen, toteutumisen."

"Tietojen kalastelu haittaa yritysten toimintaa ympäri maailman. Estettävissä olevat hyökkäykset voivat tuhota koko yhtiön, ja työntekijöiden koulutus pitäväksi puolustusrintamaksi onkin todella kannattavaa. Uudenlaisen turvatietokoulutuksen ja simuloitujen kalastelutyökalujen avulla on mahdollista varmistaa, että käyttäjät tietävät, mitä ei pidä napsauttaa, ja miten hyökkäyksiä voidaan estää", sanoi Stu Sjouwerman, KnowBe4:n toimitusjohtaja. "Jeffrey on erinomainen lisä maailmanlaajuiseen fiksujen ja sitkeiden ihmisten tiimiimme. Hän asettaa kanavan etusijalle ja auttaa meitä kasvattamaan kumppaniverkostoamme kautta EMEA-alueen. On hienoa saada hänet joukkueeseen."

