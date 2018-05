KnowBe4 nomme son directeur général pour la région EMEA

M. de Graaf arrive chez KnowBe4 avec plus de 20 ans d'expérience en tant que professionnel des ventes et du marketing, principalement dans les domaines de la sécurité informatique et des relations de partenariat. Il était auparavant directeur du marketing de la société informatique QSight IT, où il était responsable, entre autres, de la stratégie d'innovation, des ventes et du marketing. Avant QSight IT, il a occupé plusieurs postes chez Onsight Solutions, notamment celui de directeur commercial où il encadrait le développement du marketing, des ventes et de l'entreprise, et dirigeait les résultats de l'ensemble de la société. M. de Graaf a également occupé divers postes chez Liberty Global, et arrive chez KnowBe4 avec une expérience avérée des ventes, de la gestion des comptes, du développement de nouvelles activités et du marketing dans le secteur de la sécurité informatique.

À une époque où les attaques par hameçonnage, piratage psychologique et rançongiciel continuent de se répandre autour du globe, KnowBe4 saisit cette opportunité d'offrir sa formation dernier cri sur la sensibilisation à la sécurité à un public mondial plus vaste.

« Intégrer KnowBe4 à cet instant charnière de son développement international et être en mesure de diriger dès le départ les efforts à travers la région EMEA représente un défi formidable que je suis impatient de relever », déclare M. de Graaf. « Mes collègues du Royaume-Uni ont effectué un travail fantastique pour bâtir une croissance très forte année après année et je suis impatient de promouvoir un réseau de partenariat fort et de produire les mêmes résultats à travers la région EMEA. Pendant le court laps de temps où nous nous sommes concentrés directement sur cette région, nous avons constaté un intérêt important de la part des partenaires comme des clients, et nous recrutons déjà afin de fournir l'assistance exceptionnelle qui fait la réputation de KnowBe4. »

« Les escroqueries par hameçonnage continuent d'envahir l'environnement économique à travers le monde. Des attaques évitables peuvent ainsi dévaster une entreprise. La formation des employés comme dernier rempart fait donc toute la différence. Avec les bons outils, il est possible de s'assurer que les utilisateurs savent ce sur quoi il ne faut pas cliquer ou comment éviter une attaque, comme le permettent nos outils dernier cri de formation sur la sensibilisation à la sécurité et simulation d'hameçonnage », déclare Stu Sjouwerman, PDG de KnowBe4. « Jeffrey complète formidablement notre équipe grandissante de leaders accomplis, intelligents et tenaces qui accordent la priorité au partenariat et nous aideront à étendre notre réseau dans la région EMEA. Je suis ravi de le compter parmi nous. »

Pour en savoir plus sur le programme de partenariat KnowBe4, veuillez visiter le site : https://www.knowbe4.com/partnering

À propos de KnowBe4

KnowBe4, plateforme de simulation d'hameçonnage dernier cri intégrant une formation sur la sensibilisation à la sécurité la plus populaire de la planète, est utilisée par plus de 17 000 organisations dans le monde. Fondée par Stu Sjouwerman, expert en sécurité informatique et des données, la société KnowBe4 aide les entreprises à gérer l'élément humain de la sécurité en faisant mieux connaître les rançongiciels, la « fraude au président » et d'autres tactiques de piratage psychologique grâce à une approche moderne de la formation sur la sensibilisation à la sécurité. Kevin Mitnick, expert réputé au niveau international en sécurité informatique et directeur de la lutte contre le piratage chez KnowBe4, a contribué au développement de la formation basée sur ses tactiques de piratage psychologique bien connues. Des milliers d'organisations font confiance à KnowBe4 pour mobiliser leurs utilisateurs finals en tant que derniers remparts de leur défense informatique.

Numéro 231 de la liste Inc. 500, numéro 70 de la liste Technology Fast 500 de Deloitte et numéro 6 de la liste Cybersecurity 500 de Cybersecurity Ventures en 2017, la société KnowBe4 est basée à Tampa Bay en Floride. Ses bureaux européens se trouvent en Angleterre et aux Pays-Bas.

Contact KnowBe4 :

Amanda Tarantino

Responsable des relations publiques

KnowBe4

Tél. : +1 727-748-4221

Courriel : amandat@knowbe4.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/684469/Jeffrey_D.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/588691/KB4_Logo.jpg

SOURCE KnowBe4

Related Links

https://www.knowbe4.com