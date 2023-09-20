KOHLER x SR_A представят лимитированную серию смесителей на выставке Design Miami/ 2023

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Kohler Co.

20 Sep, 2023, 09:30 ET

КОЛЕР, (шт. Висконсин, США), 20 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Kohler Co., а также удостоенный множества наград британский художник и дизайнер Сэмюэл Росс и его студия промышленного дизайна SR_A представят на выставке Design Miami/ 2023 принципиально новый смеситель лимитированной серии Kohler x SR_A Formation 01. Поразительные углы изделия и смелый индустриальный цвет Haptic Orange бросают вызов традиционному дизайну и функциональности смесителей для ванной комнаты. Сотрудничество Kohler и SR_A воплощает в себе авангардный художественный стиль Сэмюэля, а также отдает дань уважения 150-летнему наследию компании Kohler, отличающейся инновациями и мастерством в разработке новых дизайнерских решений для систем подачи воды. Новый смеситель, выпущенный ограниченной серией, бросает вызов тому, как мы ежедневно воспринимаем форму и функциональность повседневных предметов, расширяя границы применения различных материалов, цветов и форм.

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Kohler Co., the award-winning British artist and designer Dr. Samuel Ross, and his industrial design studio SR_A are unveiling a breakthrough limited-edition Kohler x SR_A Formation 01 faucet at Design Miami/ 2023.
Kohler Co., the award-winning British artist and designer Dr. Samuel Ross, and his industrial design studio SR_A are unveiling a breakthrough limited-edition Kohler x SR_A Formation 01 faucet at Design Miami/ 2023.
Kohler Co., the award-winning British artist and designer Dr. Samuel Ross, and his industrial design studio SR_A are unveiling a breakthrough limited-edition Kohler x SR_A Formation 01 faucet at Design Miami/ 2023.
Kohler Co., the award-winning British artist and designer Dr. Samuel Ross, and his industrial design studio SR_A are unveiling a breakthrough limited-edition Kohler x SR_A Formation 01 faucet at Design Miami/ 2023.

"На протяжении всей нашей истории мы работали на передовом рубеже инноваций, креативности и смелого лидерства - качеств, которые соответствуют подходу Сэмюэля и SR_A. Смеситель Kohler x SR_A Formation 01 - это первое воплощение нашего партнерства в жизнь, которое не имеет аналогов в данной отрасли", - заявил Дэвид Колер (David Kohler), председатель совета директоров и генеральный директор компании. "Прорывные идеи, которыми мы обмениваемся в рамках нашего сотрудничества, способствуют развитию нашего лидерства в отрасли и дают нам возможность расширить наши представления о продуктах и процессах".

МАТЕРИАЛЫ Созданный как единый скульптурный объект, в отличие от традиционных способов нанесения финишного покрытия, Formation 01 определяет новые ожидания в отношении ритуала взаимодействия с водой. Смеситель изготовлен из неоласта - нового материала, эксклюзивно разработанного компанией Kohler, который позволяет реализовывать эффектное воплощение форм и новый подход к дизайну и насыщенности цветов. Система Formation 01, установленная на специальной монтажной панели, изготовленной из фирменного чугуна Kohler, идеально сочетает в себе перспективный дизайн и нестареющий индустриализм плавленого железа.

ФОРМЫ Передовая разработка компании Kohler - нестандартный канал подачи воды, который обеспечивает поступление воды через острые углы смесителя. Гидродинамические свойства, обусловленные формой и выразительными углами смесителя, обеспечивают точный контроль давления, что позволяет по-новому представить и реализовать конструкцию для подачи воды. Ручка в виде коромысла гармонично дополняет ультрасовременную эстетику изделия.

ЦВЕТА Индустриальный цвет Haptic Orange отсылает к появлению "Тигровой лилии" в линейке Kohler для ванных комнат в 1967 году и объединяет фирменный цвет Сэмюэля Росса с наследием Kohler в области цветовых решений.

Изготовленный в соответствии с прогрессивными идеями SR_A в области дизайна и с учетом практического опыта, смеситель привлекает внимание при установке в любом помещении. Абстрактный по своей природе, Formation 01 открыт для интерпретации, которая частично определяется пользователем.

"Мы ежедневно пользуемся смесителями, и формирование представления об этом действии - это поколенческий вклад в изучение форм и функциональных возможностей, связанных с разработкой новых подходов к системам подачи воды для будущих поколений", - отметил дизайнер Сэмюэл Росс. "Смеситель, созданный в сотрудничестве с Kohler, объединил в себе характерные черты нашей студии промышленного дизайна SR_A: намеренно абстрактное, редуктивное использование форм и цветов, временами минималистичное и захватывающее в применении. Высокая привлекательность объекта связана с коллективным взглядом на философию дизайн-студии, экспериментированием, ориентированным на гипервизуальную коммуникацию - мы фокусируемся на будущих перспективах дизайна и решениях, которые располагают к критике и вопросам. Часто это связано с деконструкцией привычных форм и объектов".

Презентация модели Formation 01 состоится на стенде компании Kohler на выставке Design Miami/ (6–10 декабря 2023 г.), а в декабре ее можно будет приобрести на сайте sra.kohler.com. В преддверии дебюта посетители сайта Kohler x SR_A могут познакомится со смесителем с помощью интерфейса дополненной реальности, который позволяет пользователям разместить смеситель в своем доме или в любом другом месте, где их посетит вдохновение.

Kohler и SR_A планируют раскрыть подробности своего многолетнего сотрудничества в течение 2023 и 2024 годов, вдохновляясь открытиями и опытом бренда.

СМИ могут получить иллюстрации из пресс-кита Kohler x SR_A.

Информация о компании SR_A
Компания SR_A, основанная в 2019 году Сэмюэлем Россом является прогрессивной дизайн-студией, которая реализовала совместные коммерческие проекты с LVMH Group, Apple Group и Nike Group, а также с независимыми компаниями, работающими в сфере технологий и дизайна. Этот британский дом создает объекты в области промышленного дизайна, пространственного проектирования и визуальной коммуникации. Благотворительное подразделение студии, Black British Artist Grants, предоставляет академическое финансирование и гранты для недостаточно представленных общественности деятелей искусства, практиков карибского и британо-африканского происхождения. Для этого SR_A сформировала консультативный совет, в который вошли следующие учреждения: Музей Виктории и Альберта, Королевский колледж искусств, Британский совет моды, Музей дизайна и Вестминстерский университет. SR_A представляет способы объективного, эстетического и структурного изменения дизайнерской мысли.

Для получения более подробной информации посетите сайт компании sr-a.com.

Информация о компании Kohler Co.
На протяжении 150 лет компания Kohler Co. является мировым лидером в области дизайна и инноваций, стремясь создать благоприятные условия для жизни, предлагая товары для кухни и ванной, роскошные столярные изделия, плитку и освещение, решения в области распределенной энергетики - бытовые и промышленные энергосистемы, технологии создания силовых агрегатов. Кроме того, компания предоставляет гостиничные услуги премиум-класса и выступает организатором крупных чемпионатов по гольфу. Компания Kohler Co. была основана в 1873 году, ее штаб-квартира расположена в городе Колер (шт. Висконсин, США). Компания также разрабатывает решения для неотложных мировых проблем, таких как обеспечение людей чистой водой и санитарией в недостаточно обслуживаемых регионах мира в целях повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений.

KOHLER Кухни и ванны, энергетика, гольф + курортные направления

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Вики Хафенштейн (Vicki Hafenstein)
[email protected]

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2211193/Kohler_SR_A_Formation_01_faucet_at_Design_Miami_2023.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2211194/Kohler_award_winning_British_artist_and_designer_Dr_Samuel_Ross.jpg

SOURCE Kohler Co.

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