KOHLER x SR_A společně představí na Design Miami/ 2023 limitovanou vodovodní baterii

KOHLER, Wis., 20. září 2023 /PRNewswire/ -- Společnost Kohler Co., oceňovaný britský umělec a designér Dr. Samuel Ross a jeho studio průmyslového designu SR_A odhalí na veletrhu Design Miami/ 2023 revoluční limitovaný model vodovodní baterie Kohler x SR_A Formation 01. Objekt, který se může pochlubit výraznými úhly a odvážným industriálním odstínem Haptic Orange, popírá tradiční design a provedení koupelnových baterií. Spolupráce Kohler x SR_A uplatňuje při vývoji nového designového jazyka pro řešení pracující s vodou Samuelův avantgardní umělecký přístup a zároveň ctí 150 letou tradici inovací a řemeslného zpracování společnosti Kohler. Nová limitovaná baterie posouvá hranice materiálů, forem a barev a mění tak naše rutinní vnímání podoby a funkce předmětů denní potřeby.

Kohler Co., the award-winning British artist and designer Dr. Samuel Ross, and his industrial design studio SR_A are unveiling a breakthrough limited-edition Kohler x SR_A Formation 01 faucet at Design Miami/ 2023. Kohler Co., the award-winning British artist and designer Dr. Samuel Ross, and his industrial design studio SR_A are unveiling a breakthrough limited-edition Kohler x SR_A Formation 01 faucet at Design Miami/ 2023.

„Po celou dobu naší existence jsme se pohybovali na špici inovací, kreativity a neohroženého průkopnictví, což jsou atributy, se kterými souzní i Samuel a SR_A. Kohler x SR_A Formation 01 je první hmatatelnou realizací našeho partnerství a počinem, který v tomto oboru nemá obdoby," říká předseda představenstva a generální ředitel společnosti David Kohler. „Převratné myšlenky, které sdílíme v rámci naší spolupráce, pomáhají dále posouvat naše vedoucí postavení v oboru a jsou pro nás výzvou k rozšíření našeho pohledu na výrobky a metody."

MATERIÁLY

Formation 01, která je na rozdíl od tradičního povrchového pokovování odlita jako jeden celistvý sochařský objekt, pozvedá rituály spojené s vodou na novou úroveň. Baterie je vyrobena z Neolastu, nového exkluzivního materiálu společnosti Kohler, který umožňuje dramatické vyjádření formy, originální jazyk tvarů a sytost barev. Montáží na krycí růžici z litiny, která je pro značku Kohler charakteristická, model Formation 01 dokonale vyvažuje design budoucnosti s nadčasovým industriálním charakterem litého železa.

TVARY

Proudění vody skrze ostré ohyby kohoutku umožňuje moderní konstrukce kartuše z dílny Kohler. Kapalinová dynamika podmíněná tvarem a výraznými úhly baterie vyžaduje přesné řízení tlaku, které následně umožňuje nové pojetí a přetvoření zamýšleného vnímání vody proudící z kohoutku. Ultramoderní estetiku modelu dotváří kolébková rukojeť.

BARVY

Industriální odstín Haptic Orange evokuje debut koupelnové kolekce Kohler v barvě „Tiger Lily" z roku 1967 a spojuje v sobě barvu charakteristickou pro Rossovu tvorbu s tradicí originální barevnosti značky Kohler.

Nová baterie vychází z progresivního studia designu a praktických zkušeností ateliéru SR_A, přičemž její výrazná barevnost spolu s fascinujícím tvarem dokážou přitáhnout pozornost v každém interiéru. Svou abstraktní povahou je Formation 01 otevřená interpretaci, která částečně závisí na uživateli.

„Vodovodní baterie využíváme každý den. Vytvoření vlastního pohledu na tento úkon je generačním příspěvkem ke studiu formy a funkce, který souvisí s rozvíjením nových perspektiv přístupu k vodě v příštích generacích," vysvětluje dr. Ross. „Baterie vytvořená ve spolupráci se společností Kohler v sobě spojuje charakteristické znaky našeho studia průmyslového designu SR_A: záměrně abstraktní, reduktivní použití formy a barvy, někdy až minimalistické, avšak v aplikaci působivé. Vizuální nápadnost objektu odkazuje ke kolektivnímu pohledu, který sdílíme v rámci filozofie designérského studia, experimentování, spojenému s hypervizuální komunikací - zaměřujeme se na budoucí perspektivy designu a řešení, která vybízejí ke zpochybňování a kritice. To často zahrnuje dekonstrukci známých objektů a forem."

Formation 01 se oficiálně představí na stánku společnosti Kohler na veletrhu Design Miami/ (6.-10. prosince 2023) a v prosinci bude v prodeji na sra.kohler.com. Ještě před tímto debutem si budou moci baterii vyzkoušet návštěvníci webových stránek Kohler x SR_A prostřednictvím filtru rozšířené reality, se kterým ji mohou virtuálně umístit přímo do svého domova, nebo kamkoli si budou přát.

Společnosti Kohler a SR_A plánují v průběhu let 2023 a 2024 odhalit další podrobnosti o svém několikaletém partnerství a rozněcovat inspiraci prostřednictvím fyzických prezentací a zážitkových akcí značky.

Fotografie pro média jsou k dispozici v rámci tiskového balíčku Kohler x SR_A .

O studiu SR_A

Progresivní designérské studio SR_A vytvořilo od svého založení dr. Samuelem Rossem v roce 2019 společné komerční projekty se skupinami LVMH, Apple Group a Nike Group i nezávislými technologickými a designovými společnostmi. Tento britský ateliér je architektem objektů v oblasti průmyslového designu, prostorového designu a vizuální komunikace. Filantropická odnož studia, Black British Artist Grants, poskytuje akademické financování a umělecké granty nedostatečně zastoupeným odborníkům britsko-karibského a britsko-afrického původu. Pro tyto účely vytvořilo studio SR_A poradní výbor složený z řady odborných institucí – Viktoriina a Albertova muzea (The V&A Museum), Královské akademie umění (The Royal College of Art), módní organizace The British Fashion Council, Muzea designu (The Design Museum) a Westminsterské univerzity (University of Westminster). SR_A se tak stává nositelem objektivních, estetických a strukturálních změn prostřednictvím designu.

Další informace naleznete na adrese sr-a.com .

O společnosti Kohler Co.

Již 150 let je společnost Kohler Co. světovým lídrem v oblasti designu a inovací, který se věnuje vytváření elegantního bydlení prostřednictvím svých produktů pro kuchyně a koupelny, luxusních truhlářských výrobků, obkladů a osvětlení, řešení pro distribuovanou energii - domácí energetiky, průmyslových energetických systémů a pohonných systémů - a dále poskytování luxusních zážitků v oblasti pohostinství a golfových major turnajů. Soukromá společnost Kohler Co. byla založena v roce 1873 a sídlí ve městě Kohler ve státě Wisconsin. Společnost rovněž vyvíjí prostředky pro řešení naléhavých problémů, jako je dostupnost nezávadné vody a základní hygieny, pro komunity s nedostatečnou péčí po celém světě s cílem zlepšit kvalitu života současných i budoucích generací.

Nabídka společnosti KOHLER: Kuchyně a koupelny , Energetika , Golf a resorty

Kontakt:

Vicki Hafenstein

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2211193/Kohler_SR_A_Formation_01_faucet_at_Design_Miami_2023.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2211194/Kohler_award_winning_British_artist_and_designer_Dr_Samuel_Ross.jpg

SOURCE Kohler Co.