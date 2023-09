KOHLER x SR_A lançam torneira de edição limitada no evento Design Miami/ 2023

KOHLER, Wisconsin, 20 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A empresa Kohler Co., o premiado artista e designer britânico Samuel Ross e a SR_A (o estúdio de design industrial de Ross) estão lançando a inovadora torneira de edição limitada Kohler x SR_A Formation 01 no evento Design Miami/ 2023. Os impressionantes ângulos e a ousada cor Laranja Tátil industrial desse novo produto revolucionam o desenho e a funcionalidade de uma torneira de banheiro. A colaboração Kohler x SR_A reflete a abordagem artística de vanguarda de Samuel Ross e, simultaneamente, homenageia o legado de 150 anos de inovação e competência técnica que permitiu à Kohler desenvolver uma nova linguagem de design para produtos relacionados a água. Esta nova torneira de edição limitada desafia a forma como nos relacionamos diariamente com a forma e a função de um objeto cotidiano, expandindo os limites dos materiais, das formas e das cores.

"Ao longo de nossa história, sempre trabalhamos na vanguarda da inovação, da criatividade e da liderança ousada - qualidades que se alinham à abordagem de Samuel e da SR_A. A torneira Kohler x SR_A Formation 01 é a primeira manifestação tangível de nossa parceria e uma experiência sem precedentes no setor", disse David Kohler, presidente e CEO da Kohler. "As ideias revolucionárias que são compartilhadas em nossa colaboração ajudam a consolidar nossa liderança no setor e desafiam-nos a expandir nossas perspectivas sobre produtos e processos".

MATERIAIS Fundida como um objeto escultural único, sem recurso ao tradicional processo de revestimento final, a torneira Formation 01 cria um ritual da água completamente novo. A torneira é produzida com Neolast, um novo material exclusivo da Kohler que possibilita a expressão dramática das formas, uma nova linguagem do contorno e a saturação da cor. Montada em uma placa protetora produzida com o habitual ferro fundido da Kohler, a torneira Formation 01 equilibra na perfeição um design futurista com o industrialismo atemporal do ferro fundido.

FORMAS A engenharia avançada da Kohler permite criar um canal de água personalizado, fornecendo água através dos ângulos acentuados da torneira. A dinâmica de fluidos exigida pela forma e pelos ângulos expressivos da Formation 01 requer um controle preciso da pressão para que seja possível reinterpretar e desenhar a experiência do fluxo de água. A manopla estilo 'rocker' completa a estética ultramoderna da peça.

CORES A tonalidade Laranja Tátil industrial evoca a estreia do tom 'Tiger Lily', em 1967, na linha de banheiros da Kohler, combinando a cor inconfundível de Samuel Ross com o legado de inovação cromática da Kohler.

Fabricada de acordo com a experiência prática e os estudos progressivos de design da SR_A, a torneira tem uma visibilidade e uma forma impressionantes, chamando a atenção em qualquer espaço. Abstrata por natureza, a Formation 01 está parcialmente aberta à interpretação de cada usuário.

"Lidamos diariamente com torneiras. Desenvolver uma perspectiva sobre esse gesto é uma contribuição geracional para um estudo de forma e função, permitindo o desenvolvimento de novas soluções de água para as gerações futuras", disse Samuel Ross. "A torneira criada em colaboração com a Kohler reúne as principais características do trabalho desenvolvido no estúdio de design industrial SR_A: um uso intencionalmente abstrato e redutivo da forma e da cor, às vezes mínimo, e com uma aplicação atraente. A alta visibilidade do objeto reflete a visão coletiva do estúdio de design sobre filosofia e experimentação, vinculada à comunicação hipervisual; nosso trabalho está focado em perspectivas e soluções de design futuras que suscitem perguntas e pensamento crítico. Muitas vezes, isso implica a desconstrução de formas e objetos conhecidos".

A torneira Formation 01 será lançada no estande da Kohler no evento Design Miami/ (6 a 10 de dezembro de 2023) e estará disponível para compra no site sra.kohler.com em dezembro. Antes do lançamento, os visitantes do site Kohler x SR_A poderão descobrir a torneira por meio de um filtro de realidade aumentada que permite colocar a Formation 01 em seus espaços residenciais ou em qualquer outro lugar.

A Kohler e a SR_A revelarão mais detalhes sobre sua parceria plurianual ao longo de 2023 e 2024, criando inspiração por meio de revelações físicas e experiências de marca.

A mídia pode acessar imagens no kit de imprensa Kohler x SR_A.

Sobre a SR_A:

Fundada em 2019 pelo Dr. Samuel Ross, a SR_A é um estúdio de design progressivo que desenvolveu projetos colaborativos e comerciais com o Grupo LVMH, com o Grupo Apple e com o Grupo Nike, bem como com empresas independentes impulsionadas pela tecnologia e pelo design. Este estúdio britânico desenvolve objetos nas áreas de design industrial, design espacial e comunicação visual. O braço filantrópico do estúdio, a Black British Artist Grants, oferece financiamento acadêmico e artístico a profissionais subrepresentados do Caribe britânico e de descendência afro-britânica. Para isso, a SR_A criou um conselho consultivo composto pelas seguintes instituições: V&A Museum, Royal College of Art, British Fashion Council, Design Museum e Universidade de Westminster. A missão da SR_A é criar um design objetivo, estético e direcionado à mudança estrutural.

Para mais informações, acesse sr-a.com.

Sobre a Kohler Co.

A Kohler Co. é líder global na área de design e inovação há 150 anos. Sua missão é proporcionar uma vida mais sofisticada por meio de produtos para cozinha e banheiro; armários, azulejos e iluminação de luxo; soluções de energia distribuída, como sistemas de energia doméstica /industrial e tecnologias de trem de força; e experiências no setor hoteleiro de luxo e golfe de alta competição. Fundada em 1873, a Kohler Co. é uma empresa de capitais privados sediada em Kohler, Wisconsin (EUA). A empresa também desenvolve soluções para resolver problemas urgentes, como saneamento e água potável em comunidades carentes ao redor do mundo, a fim de melhorar a qualidade de vida das gerações atuais e futuras.

KOHLER Cozinha e Banheiro; Energia; Destinos de Golf e Resorts

