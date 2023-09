KOHLER x SR_A vytvorili limitovanú edíciu batérií, ktorá bude uvedená na Dizajn Miami 2023

KOHLER, Wisconsin, 20. septembra 2023 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Kohler Co. a oceňovaný britský umelec a dizajnér Dr. Samuel Ross a jeho štúdio priemyselného dizajnu SR_A predstavujú prelomovú limitovanú edíciu batérie Kohler x SR_A zostava 01 na veľtrhu Dizajn Miami2023. Výrazné uhly výrobku a industriálne výrazná haptická oranžová farba popierajú tradičný dizajn a parametre kúpeľňovej batérie. Spolupráca spoločnosti Kohler x SR_A využíva avantgardný umelecký prístup Samuela a zároveň si ctí dedičstvo inovácií a remeselnej zručnosti spoločnosti Kohler pri vývoji nového dizajnérskeho jazyka pre riešenia súvisiace s vodou. Táto nová limitovaná edícia batérií je výzvou pre každodenné využívanie formy a funkcie bežných predmetov, pretože posúva hranice materiálov, foriem a farieb.

„Počas celej našej histórie sme pôsobili na špičke inovácií, kreativity a odvážneho vedenia – atribútov, ktoré sú v súlade s prístupom Samuela a SR_A. Batéria Kohler x SR_A zostava 01 je prvou hmatateľnou realizáciou nášho partnerstva a zážitkom, aký sme v tomto odvetví ešte nevideli," hovorí David Kohler, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ. „Prelomové nápady, o ktoré sa delíme v rámci našej spolupráce, pomáhajú posúvať naše vedúce postavenie v odvetví dopredu a sú pre nás výzvou na rozšírenie perspektívy produktov a procesov."

MATERIÁLY

Zostava 01, ktorá je na rozdiel od tradičných procesov povrchovej úpravy odliata ako jeden jediný sochársky objekt, stanovuje nové očakávania pre rituál vody. Batéria je vyrobená z Neolastu, nového materiálu exkluzívne pre spoločnosť Kohler, ktorý umožňuje dramatické vyjadrenie formy, nový jazyk tvarov a sýtosť farieb. Zostava 01 je namontovaná na rozetovej doske vyrobenej z liatiny, ktorá je charakteristická pre Kohler, a dokonale vyvažuje dizajn budúcnosti s nadčasovým industrializmom roztaveného železa.

FORMY

Pokročilá konštrukcia prispôsobeného vodného kanála Kohler umožňuje dodávku vody cez ostré uhly batérie. Hydrodynamika, ktorú si vyžaduje tvar a výrazné uhly batérie, si vyžaduje presnú reguláciu tlaku, aby bolo možné znovu interpretovať a navrhnúť spôsob, akým má byť prúd vody vnímaný. Rukoväť v štýle kolísky dotvára ultramoderný estetický dojem z tohto kúsku.

FARBY

Industriálny odtieň haptickej oranžovej pripomína debut „Tiger Lily" z kúpeľňovej línii Kohler z roku 1967 – a spája charakteristickú farbu Rossa s odkazom vedúceho postavenia spoločnosti Kohler v oblasti farieb.

Vyrobená v súlade s progresívnym štúdiom dizajnu a praktickými skúsenosťami spoločnosti SR_A, batéria svojou nápadnosťou a pútavým tvarom priťahuje pozornosť poi inštalácii v akomkoľvek priestore. Zostava 01 je svojou povahou abstraktná a umožňuje interpretáciu, ktorú čiastočne určuje používateľ.

„S vodovodnými batériami sa stretávame každý deň, preto je vývoj pohľadu na tento akt generačným príspevkom k štúdii o forme a funkcii, ktorá súvisí s vývojom nových očakávaní od riešení v oblasti vody pre budúce generácie," hovorí Dr. Ross. „Vo vodovodnej batérii, vytvorenej v spolupráci so spoločnosťou Kohler, sa spájajú charakteristické znaky nášho štúdia priemyselného dizajnu SR_A: zámerne abstraktné, reduktívne použitie formy a farby, niekedy minimalistické a pôsobivé pri aplikácii. Vysoká viditeľnosť tohto objektu sa viaže na kolektívny pohľad, ktorý máme v rámci filozofie dizajnérskeho štúdia, experimentovanie spojené s hypervizuálnou komunikáciou. Zameriavame sa na budúce perspektívy dizajnu a riešenia, ktoré vyzývajú k spochybňovaniu a kritike. To často zahŕňa dekonštrukciu známych predmetov a foriem."

Zostava 01 bude mať premiéru v stánku spoločnosti Kohler na veľtrhu Design Miami (6. – 10. decembra 2023) a od decembra sa bude dať zakúpiť na sra.kohler.com. Pred debutom si môžu návštevníci webovej stránky Kohler x SR_A vyskúšať batériu prostredníctvom filtra rozšírenej reality, ktorý používateľom umožňuje umiestniť batériu do svojho domáceho priestoru alebo kamkoľvek, kde ich podnieti fantázia.

Spoločnosti Kohler a SR_A plánujú v priebehu rokov 2023 a 2024 odhaliť ďalšie podrobnosti svojho viacročného partnerstva a prostredníctvom fyzických odhalení a zážitkov značky podnecovať inšpiráciu.

O SR_A

Progresívne dizajnérske štúdio SR_A založil v roku 2019 Dr. Samuel Ross. Spolupracuje na komerčných projektoch so spoločnosťami LVMH Group, Apple Group a Nike Group, ako aj s nezávislými spoločnosťami zameranými na technológie a dizajn. Toto britské dizajnérske štúdio je architektom objektov v oblasti priemyselného dizajnu, priestorového dizajnu a vizuálnej komunikácie. Filantropická časť štúdia, Black British Artist Grants, poskytuje financovanie štúdia a umelecké granty nedostatočne známym britským umelcom karibského a afrického pôvodu. Štúdio SR_A pre tieto aktivity vytvorilo poradný výbor zložený z týchto inštitúcií: The V&A Museum, The Royal College of Art, The British Fashion Council, The Design Museum a University of Westminster. SR_A predstavuje spôsob, ako zabezpečiť objektívnu, estetickú a štrukturálnu zmenu myšlienkového dizajnu.

O spoločnosti Kohler Co

.Už 150 rokov je spoločnosť Kohler Co. svetovým lídrom v oblasti dizajnu a inovácií, ktorý sa venuje spríjemneniu bývania prostredníctvom kuchynských a kúpeľňových výrobkov, luxusných skriniek, obkladov a osvetlenia, riešení distribúcie energie – energie pre domácnosť, priemyselných energetických systémov a technológií pohonu – a poskytovaniu luxusných zážitkov v oblasti pohostinstva a na golfových majstrovstvách. Súkromná spoločnosť Kohler Co. bola založená v roku 1873 a sídli v meste Kohler v štáte Wisconsin. Spoločnosť tiež vyvíja riešenia naliehavých problémov, ako je čistá voda a hygiena, pre komunity na celom svete, ktoré nemajú dostatok týchto možností, s cieľom zvýšiť kvalitu života súčasných a budúcich generácií.

