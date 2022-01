Kokonaistaloudelliten vaikututen tutkimus: Rapydin fintech-palvelu tuottaa 196 % tuoton sijoitetulle pääomalle

Rapydin teettämä tutkimus tarkasteli Rapydin ratkaisun vaikutusta yrityksiin Yhdysvalloissa, Euroopassa, LATAM-alueella sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella. Tutkimuksessa arvioitiin fintechin, paikallisten maksujen ja maksuominaisuuksien sisällyttämisen mahdollisia liiketoiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia asiakaskokemuksiin.

LONTOO ja MOUNTAIN VIEW, Kalifornia, 12. tammikuuta 2022 /PRNewswire/ -- Rapyd Maailmanlaajuinen fintech-palveluyritys julkisti tänään Forrester Consultingin tekemän uuden Total Economic Impact™ -tutkimuksen. Rapydin tilaamassa tutkimuksessa arvioitiin Rapydin ratkaisujen käyttöönoton kustannussäästöjä, liiketoimintahyötyjä, riskejä ja joustavuutta, ja määritettiin yhdistelmäorganisaation sijoitetun pääoman tuotto 196 prosentiksi kolmen vuoden aikavälillä. Rapyd auttaa yrityksiä luomaan paikallisia kokemuksia sijainnista riippumatta, ja huolehtii maarajat ylittävien maksujen kiemuroista ja säännöksistä, mikä mahdollistaa nopean ja helpon perinnän ja maksun.

Sulautetuista paikallisista maksuista, jotka eivät kuulu korttimaksujen ja perinteisten maksutapojen piiriin, on tullut elintärkeitä yrityksille, jotka haluavat saada kansainvälisen asiakaskunnan. Näiden ominaisuuksien valtavista eduista huolimatta joillakin yrityksillä on ollut vaikeuksia niiden käyttöönoton kanssa infrastruktuurin, hallinnon ja sääntelyn monimutkaisuuden vuoksi. Rapydin fintech-palvelumalli on luotu näiden ongelmien ratkomiseen, ja tarjoaa yrityksille ratkaisun, jonka avulla ne voivat mukautua ja laajentua sekä tehdä uusia aluevaltauksia markkinoilla paikallisten digitaalisten strategioiden avulla.

"Paikallisten markkinoiden hyödyntämisestä eri puolilla maailmaa on tullut pakollinen vaatimus yrityksille, ja vaikka päätös voi olla helppo, itse tehtävä on valtava", sanoi Arik Shtilman, Rapydin toimitusjohtaja ja toinen perustaja. "Rapydilla ajattelemme "paikallisesti", jotta yritykset voisivat kansainvälistyä helposti. Vaikka tutkimuksen tulokset eivät yllätäkään meitä, on hämmästyttävää nähdä millaista arvoa fintech-palvelu voi tuoda meille, asiakkaillemme, ja heidän käyttäjäkunnillensa."

Tutkimuksen tulokset perustuvat haastatteluihin yhdysvaltalaisten, eurooppalaisten, APAC-maiden ja Latinalaisen Amerikan yritysten kanssa, joiden perusteella voitiin arvioida Rapydin vaikutusta liiketoimintaan kolmen vuoden ajanjaksolla.

Muita tärkeitä havaintoja ovat mm.:

Nettonykyarvo (NPV) 4,9 miljoonaa dollaria : Kokonaishyöty oli 7,5 miljoonaa dollaria verrattuna 2,54 miljoonan dollarin kokonaiskustannuksiin, jotka koostuivat Rapyd-maksuista sekä toteutus- ja hallintokuluista.

: Kokonaishyöty oli 7,5 miljoonaa dollaria verrattuna 2,54 miljoonan dollarin kokonaiskustannuksiin, jotka koostuivat Rapyd-maksuista sekä toteutus- ja hallintokuluista. FX-valuuttamuunnos- ja transaktiomaksujen alennus 5,5 miljoonan dollarin arvosta kolmen vuoden aikana : Rapyd vähensi transaktio- ja valuuttamaksuja 33 %.

: Rapyd vähensi transaktio- ja valuuttamaksuja 33 %. Kasvumarginaali uusien markkinoiden laajentumisesta 4,7 miljoonan dollarin lisävoiton vuoksi. On tärkeää tarjota nopea integraatio kaikkiin asiaankuuluviin valuuttoihin, jotta toimintaa voidaan laajentaa tehokkaasti uusille markkinoille. Tämä johtaa korkeampiin onnistumisprosentteihin ja uusien loppukäyttäjien määriin, mikä rakentaa luottamusta ja uskollisuutta paikallisten käyttäjien parissa.

On tärkeää tarjota nopea integraatio kaikkiin asiaankuuluviin valuuttoihin, jotta toimintaa voidaan laajentaa tehokkaasti uusille markkinoille. Tämä johtaa korkeampiin onnistumisprosentteihin ja uusien loppukäyttäjien määriin, mikä rakentaa luottamusta ja uskollisuutta paikallisten käyttäjien parissa. Työntekijöiden manuaalista työtä vähentämällä saatiin aikaan 70 % tehokkuusetu, mikä johti 310 580 dollarin tuottavuuden nousuun: Rapyd antoi organisaatioille mahdollisuuden vähentää tiettyihin, vähemmän arvokkaisiin tehtäviin tarvittavaa aikaa ja tukea, mikä mahdollisti näiden resurssien uudelleenkohdistamisen arvokkaampiin toimintoihin.

Rapyd antoi organisaatioille mahdollisuuden vähentää tiettyihin, vähemmän arvokkaisiin tehtäviin tarvittavaa aikaa ja tukea, mikä mahdollisti näiden resurssien uudelleenkohdistamisen arvokkaampiin toimintoihin. Se auttoi navigoimaan erityisissä laajentumiseen liittyvissä oikeudellisissa tilanteissa. Kun kyselyyn vastanneet yritykset pyrkivät laajentumaan maailmanlaajuisille markkinoille, niiden oli varmistettava säännöstenmukaisuus jokaisella uudella maantieteellisellä alueella. Yritykset kertoivat pystyneensä noudattamaan näitä lakeja helpommin Rapydin tuen ansiosta.

Kun kyselyyn vastanneet yritykset pyrkivät laajentumaan maailmanlaajuisille markkinoille, niiden oli varmistettava säännöstenmukaisuus jokaisella uudella maantieteellisellä alueella. Yritykset kertoivat pystyneensä noudattamaan näitä lakeja helpommin Rapydin tuen ansiosta. Epäonnistuneet maksut vähenivät, mikä johti positiivisempaan asiakaskokemukseen. Nykypäivän globaalissa ympäristössä minkä tahansa yrityksen on koosta riippumatta voitava lähettää ja vastaanottaa maksuja saumattomasti sekä paikallisesti että maarajojen yli. Yritykset kertoivat Rapydin käytön vähentäneen epäonnistuneita maksuja.

Tutustu Forresterin Rapydiä käsittelevään Total Economic Impact -julkaisuun tästä .

Tietoja Rapydistä

Rapyd on nopein tapa suorittaa paikallisia maksuja kaikkialla maailmassa, minkä ansiosta yritykset kaikkialla maailmassa pääsevät markkinoille nopeammin kuin koskaan aiemmin. Yritykset ja kuluttajat voivat tehdä paikallisia ja rajat ylittäviä maksutapahtumia kaikilla markkinoilla Rapydin vertaansa vailla olevan maksuverkoston ja fintech-palvelualustan avulla. Rapyd-alusta yhdenmukaistaa hajanaisia maksujärjestelmiä maailmanlaajuisesti yhdistämällä yli 900 maksutapaa yli 100 maassa. Rapydin sijoittajia ovat Stripe, General Catalyst, Oak HC/FT, Coatue, Tiger Global, Durable Capital, Target Global, Fidelity Management and Research Company, Altimeter Capital, BlackRock Funds ja Tal Capital. Mikäli haluat lisätietoja tästä fintech-palveluvallankumouksen edelläkävijäyrityksestä, vieraile osoitteessa www.rapyd.net , lue blogiamme , tai seuraa meitä LinkedInissä ja Twitterissä .

