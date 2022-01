Rapyds Fintech as a Service-tilbud giver 196 % ROI, finder total økonomisk indvirkningsundersøgelse

Undersøgelsen, der er bestilt af Rapyd, vurderede virkningen af Rapyds løsning for virksomheder i USA, Europa, LATAM og Asien-Stillehavsområdet, og evaluerede den potentielle forretningsmæssige og økonomiske virkning af indlejring af fintech, lokal betalings- og udbetalingskapacitet i kundeoplevelser

LONDON og MOUNTAIN VIEW, Calif., 13. januar 2022 /PRNewswire/ -- Rapyd , en global Fintech-as-a-Service-virksomhed, annoncerede i dag offentliggørelsen af en ny Total Economic Impact™-undersøgelse udført af Forrester Consulting . Undersøgelsen, der er bestilt af Rapyd, evaluerede omkostningsbesparelser, forretningsmæssige fordele, risici og fleksibilitet ved at implementere Rapyds løsninger og bestemte investeringsafkastet for en sammensat organisation til 196 % over tre år. Rapyd hjælper virksomheder med at skabe lokale oplevelser hvor som helst ved at håndtere kompleksiteten af grænseoverskridende betalinger og regler for at muliggøre hurtig og nem opkrævning og udbetaling.

Indlejrede lokale betalinger, der går ud over kort og traditionelle betalingsmetoder, er blevet afgørende for virksomheder, der søger at vinde over brugere internationalt. På trods af de enorme fordele ved disse muligheder, har nogle virksomheder kæmpet med deres implementering på grund af infrastruktur, administrative og lovgivningsmæssige kompleksiteter. Rapyds Fintech-as-a-Service-model overvinder disse barrierer og tilbyder en løsning til virksomheder, der giver dem mulighed for at tilpasse sig, udvide og bryde ind på nye markeder med lokale digitale strategier.

»At udnytte lokale markeder over hele kloden er blevet et must-have for virksomheder, og selvom beslutningen kan være let, er selve opgaven massiv,« sagde Arik Shtilman, CEO og medstifter af Rapyd. »Hos Rapyd tænker vi »lokalt«, så virksomheder nemt kan blive globale, og selvom resultaterne af undersøgelsen ikke kommer som nogen overraskelse for os, er det forbløffende at se den værdi, som vores Fintech-as-a-Service kan tilføre vores kunder og deres brugere«.

Resultaterne af undersøgelsen er baseret på interviews med virksomheder fra USA, Europa, APAC og Latinamerika med henblik på at evaluere den indvirkning Rapyd kunne have på en virksomhed over en treårig periode.

Andre nøgleresultater omfatter:

Nutidsværdi (NPV) på 4,9 millioner USD : Samlet fordel var 7,5 millioner USD mod de samlede omkostninger på 2,54 millioner USDfor Rapyd-gebyrer og implementerings- og administrationsomkostninger.

: Samlet fordel var 7,5 millioner USD mod de samlede omkostninger på 2,54 millioner USDfor Rapyd-gebyrer og implementerings- og administrationsomkostninger. Valutaomregning og reduktion af transaktionsgebyrer til en værdi af 2,5 millioner USD over tre år : Rapyd reducerede transaktions- og valutagebyrer med 33 %.

: Rapyd reducerede transaktions- og valutagebyrer med 33 %. Vækstmargin fra ny markedsudvidelse til en værdi af 4,7 millioner USD i trinvis fortjeneste. For effektivt at ekspandere til nye markeder er det afgørende at sørge for hurtig integration til alle de relevante valutaer. Dette fører til højere succesrater og nye slutbrugerkonverteringer, som opbygger tillid og loyalitet hos det lokale publikum.

For effektivt at ekspandere til nye markeder er det afgørende at sørge for hurtig integration til alle de relevante valutaer. Dette fører til højere succesrater og nye slutbrugerkonverteringer, som opbygger tillid og loyalitet hos det lokale publikum. 70 % effektivitet opnået ved medarbejderreduktion af manuel indsats, hvilket fører til 310.580 USD i produktivitetsløft: Rapyd gav organisationer mulighed for at reducere den tid og den nødvendige støtte til at udføre visse mindre værdifulde opgaver, hvilket gjorde det muligt at omallokere disse ressourcer til operationer af højere værdi.

Rapyd gav organisationer mulighed for at reducere den tid og den nødvendige støtte til at udføre visse mindre værdifulde opgaver, hvilket gjorde det muligt at omallokere disse ressourcer til operationer af højere værdi. Hjulpet med at navigere i specifikke juridiske situationer relateret til udvidelse. Da de undersøgte virksomheder forsøgte at ekspandere på tværs af globale markeder, var de nødt til at sikre overholdelse af lovgivningen i hver ny geografi. Virksomheder sagde, at deres organisationer var i stand til at navigere i disse love lettere på grund af Rapyds støtte.

Da de undersøgte virksomheder forsøgte at ekspandere på tværs af globale markeder, var de nødt til at sikre overholdelse af lovgivningen i hver ny geografi. Virksomheder sagde, at deres organisationer var i stand til at navigere i disse love lettere på grund af Rapyds støtte. Reducerede mislykkede betalinger, der førte til mere positive kundeoplevelser. I dagens globale miljø skal enhver virksomhed uanset dens størrelse være i stand til problemfrit at sende og modtage betalinger lokalt og på tværs af grænser. Virksomheder sagde, at deres organisationer oplevede en reduktion i mislykkede betalinger, når de brugte Rapyd.

Få adgang til Forrester Total Economic Impact of the Rapyd Solution her .

Om Rapyd

Rapyd er den hurtigste måde at drive lokale betalinger på overalt i verden, hvilket gør det muligt for virksomheder over hele kloden at få adgang til markeder hurtigere end nogensinde før. Ved at bruge Rapyds uovertrufne betalingsnetværk og fintech som en serviceplatform kan virksomheder og forbrugere deltage i lokale og grænseoverskridende transaktioner på ethvert marked. Rapyd-platformen forener fragmenterede betalingssystemer på verdensplan ved at samle over 900 betalingsmetoder i over 100 lande. Rapyds investorer omfatter Stripe, General Catalyst, Oak HC/FT, Coatue, Tiger Global, Durable Capital, Target Global, Fidelity Management and Research Company, Altimeter Capital, BlackRock Funds og Tal Capital. Hvis du vil vide mere om virksomheden, der accelererer fintech as a service-revolutionen, kan du besøge www.rapyd.net , læse vores blog , eller følg os på LinkedIn og Twitter.

