Oferta de Fintech-as-a-service da Rapyd rende 196% de ROI, segundo estudo Total Economic Impact

Encomendado pela Rapyd, o estudo analisou o impacto da solução da Rapyd para empresas nos Estados Unidos, Europa, América Latina e Ásia-Pacífico, avaliando o impacto potencial comercial e financeiro da incorporação da tecnologia financeira, pagamentos locais e recursos de pagamento às experiências do cliente

LONDRES e MOUNTAIN VIEW, Califórnia, 10 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Rapyd, uma empresa global de tecnologia financeira como um serviço (Fintech-as-a-service), anunciou hoje a publicação de um novo estudo Total Economic Impact™ realizado pela Forrester Consulting. Encomendado pela Rapyd, o estudo avaliou a economia de custos, os benefícios comerciais, os riscos e a flexibilidade da implementação das soluções da Rapyd e determinou o retorno do investimento para uma organização composta em 196% ao longo de três anos. A Rapyd ajuda as empresas a criar experiências locais em qualquer lugar, lidando com as complexidades dos pagamentos e regulamentações internacionais para viabilizar recursos de cobrança e pagamento rápidos e fáceis.

Os pagamentos locais integrados que vão além dos cartões e dos métodos de pagamento tradicionais se tornaram cruciais para as empresas que desejam conquistar usuários em outros países. Apesar das enormes vantagens desses recursos, algumas empresas têm enfrentado dificuldades com a implementação devido às complexidades de infraestrutura, administrativas e regulatórias. O modelo Fintech-as-a-service da Rapyd supera esses obstáculos e oferece uma solução que permite às empresas adaptar-se a, expandir para e entrar em novos mercados com estratégias digitais locais.

"Explorar os mercados locais no mundo todo tornou-se obrigatório para as empresas e, embora a decisão possa ser fácil, a tarefa em si é complexa", disse Arik Shtilman, CEO e cofundador da Rapyd. "Na Rapyd, pensamos de forma 'local' para que as empresas possam se tornar globais com facilidade, e embora os resultados do estudo não sejam uma surpresa para nós, é surpreendente ver o valor que a nossa Fintech-as-a-service pode oferecer a nossos clientes e seus usuários."

Os resultados do estudo baseiam-se em entrevistas com empresas dos Estados Unidos, Europa, APAC e América Latina para avaliar o impacto que a Rapyd pode ter sobre uma empresa durante um período de três anos.

Entre os resultados principais estão:

Valor líquido presente (NPV) de USD 4,9 milhões : o benefício total foi de USD 7,5 milhões, em comparação com o custo total de USD 2,54 milhões em taxas da Rapyd e custos de implementação e gestão.

: a Rapyd reduziu as taxas de transação e câmbio em 33%. Margem de crescimento proveniente da expansão para novos mercados no valor de USD 4,7 milhões de lucro adicional. Para expandir com eficácia para novos mercados, é fundamental fornecer integração rápida a todas as moedas relevantes. Isso resulta em taxas de sucesso mais altas e novas conversões de usuário final, o que gera confiança e fidelidade junto aos públicos locais.

Para expandir com eficácia para novos mercados, é fundamental fornecer integração rápida a todas as moedas relevantes. Isso resulta em taxas de sucesso mais altas e novas conversões de usuário final, o que gera confiança e fidelidade junto aos públicos locais. Setenta por cento de eficiências obtidas com a redução de efetivos de operações manuais, resultando em um aumento de USD 310.580 na produtividade: a Rapyd permitiu que as empresas reduzissem o tempo e o suporte necessários para a realização de determinadas tarefas de menor valor, o que permitiu a realocação desses recursos para operações de maior valor.

a Rapyd permitiu que as empresas reduzissem o tempo e o suporte necessários para a realização de determinadas tarefas de menor valor, o que permitiu a realocação desses recursos para operações de maior valor. Ajudou a lidar com situações jurídicas específicas relacionadas à expansão. À medida que as empresas pesquisadas buscavam expandir para os mercados globais, precisavam garantir a conformidade regulatória em todas as novas regiões geográficas. As empresas disseram que suas organizações conseguiram lidar com essas leis com maior facilidade graças ao apoio da Rapyd.

À medida que as empresas pesquisadas buscavam expandir para os mercados globais, precisavam garantir a conformidade regulatória em todas as novas regiões geográficas. As empresas disseram que suas organizações conseguiram lidar com essas leis com maior facilidade graças ao apoio da Rapyd. Diminuiu a inadimplência, levando a experiências mais positivas para os clientes. No ambiente global atual, qualquer empresa, independentemente do tamanho, precisa poder enviar e receber pagamentos de forma contínua, tanto local quanto internacionalmente. As empresas disseram que suas organizações conseguiram reduzir a inadimplência ao utilizar a Rapyd.

Acesse o estudo Total Economic Impact da Forrester da solução da Rapyd aqui.

Sobre a Rapyd

A Rapyd é a forma mais rápida de efetuar pagamentos locais em qualquer lugar do mundo, permitindo que empresas do mundo todo tenham acesso aos mercados mais rapidamente do que nunca. Ao utilizar a rede de pagamentos e a plataforma de Fintech-as-a-service incomparáveis da Rapyd, empresas e consumidores podem efetuar transações locais e internacionais em qualquer mercado. A plataforma da Rapyd está unificando sistemas de pagamento fragmentados do mundo todo, reunindo mais de 900 métodos de pagamento em mais de 100 países. Entre os investidores da Rapyd estão Stripe, General Catalyst, Oak HC/FT, Coatue, Tiger Global, Durable Capital, Target Global, Fidelity Management and Research Company, Altimeter Capital, BlackRock Funds e Tal Capital. Para saber mais sobre a empresa que está acelerando a revolução da Fintech-as-a-service, acesse www.rapyd.net, leia nosso blog ou siga-nos no LinkedIn e no Twitter .

