Rapyds finansteknologi som tjeneste-tilbud gir en finansavkastning på 196 %, viser studien om de totale økonomiske kosekvensene

På oppdrag fra Rapyd, estimerte studien virkningen av Rapyds løsning for selskaper i USA, Europa, Latin-Amerika og Asia-Stillehavsregionen og evaluerte den potensielle forretningsmessige og økonomiske effekten av å bygge finansteknologien, de lokale betalings- og utbetalingsmulighetene inn i kundeopplevelsen

LONDON og MOUNTAIN VIEW, Kalifornia., 11. januar 2022 /PRNewswire/ -- Rapyd , et globalt finansteknologi-som-tjeneste-selskap, kunngjorde i dag publiseringen av en ny Total Economic Impact™- studie utført av Forrester Consulting . På oppdrag fra Rapyd, evaluerte studien kostnadsbesparelsene, forretningsfordelene, risikoene og fleksibiliteten av å implementere Rapyds løsninger og fant ut at avkastningen på investeringen for en sammensatt organisasjon er 196 % over en treårsperiode. Rapyd hjelper bedrifter med å få lokale erfaringer hvor som helst og håndtere kompleksiteten av betalinger og forskrifter over landegrensene for å muliggjøre raske og enkele innkrevings- og utbetalingsløsninger.

Innebygde lokale betalinger som er noe mer enn bankkort og tradisjonelle betalingsmetoder har blitt avgjørende for bedrifter som ønsker å vinne over brukere internasjonalt. Til tross for de enorme fordelene med disse løsningene, har noen virksomheter slitt med implementeringen på grunn av infrastruktur, administrative og regulatoriske utfordringer. Rapyds finansteknologi-som-tjeneste-modellen overvinner disse barrierene og tilbyr en løsning for virksomheter som lar dem tilpasse seg, utvide og komme inn i nye markeder med lokale digitale strategier.

"Å ta et steg inn i lokale markeder over hele verden har blitt et must for bedrifter, og mens beslutningen kan være enkel, er selve oppgaven enorm," sa Arik Shtilman, administrerende direktør og medgründer av Rapyd. "Hos Rapyd tenker vi "lokalt" slik at selskaper lett kan bli globale, og selv om funnene i studien ikke kommer som en overraskelse for oss, er det forbløffende å se verdien som vår finansteknologi-som-tjeneste kan tilføre våre kunder og deres brukere".

Funnene i studien er basert på intervjuer med selskaper fra USA, Europa, Asia-Stillehavsregionen og Latin-Amerika for å evaluere effekten Rapyd kan ha på en virksomhet over en treårsperiode.

Andre nøkkelfunn inkluderer:

Netto nåverdi (NPV) 4,9 millioner $ : Den totale gevinsten var 7,5 millioner $ mot de totale utgiftene på 2,54 millioner $ for Rapyd-avgifter og implementerings- og administrasjonskostnader.

: Den totale gevinsten var 7,5 millioner $ mot de totale utgiftene på 2,54 millioner $ for Rapyd-avgifter og implementerings- og administrasjonskostnader. Valutakonvertering og reduksjon av transaksjonsgebyrer verdt 2,5 millioner dollar over en treårsperiode : Rapyd reduserte transaksjons- og valutagebyrer med 33 %.

: Rapyd reduserte transaksjons- og valutagebyrer med 33 %. Vekstmarginen fra den nye markedsekspansjonen verdt 4,7 millioner $ i inkrementell fortjeneste. For å effektivt ekspandere til nye markeder, er det avgjørende å garantere rask integrasjon til alle relevante valutaer. Dette fører til høyere suksessrater og nye sluttbruker-konverteringer, noe som bygger tillit og lojalitet hos lokalbefolkningen.

For å effektivt ekspandere til nye markeder, er det avgjørende å garantere rask integrasjon til alle relevante valutaer. Dette fører til høyere suksessrater og nye sluttbruker-konverteringer, noe som bygger tillit og lojalitet hos lokalbefolkningen. Effektiviteten på 70 % oppnådd ved reduksjon av manuell innsats fra de ansatte, noe som fører til et produktivitetsløft på 310 580 $: Rapyd tillot organisasjoner å redusere tiden og støtten som er nødvendig for å fullføre visse oppgaver med lavere verdi som muliggjorde omfordeling av disse ressursene til operasjoner med høyere verdi.

Rapyd tillot organisasjoner å redusere tiden og støtten som er nødvendig for å fullføre visse oppgaver med lavere verdi som muliggjorde omfordeling av disse ressursene til operasjoner med høyere verdi. Hjalp med å navigere i spesifikke juridiske situasjoner knyttet til utvidelse. Da selskapene som deltok i studien forsøkte å ekspandere på tvers av globale markeder, skulle de sikre overholdelse av regelverket i alle de nye markedene. Selskapene sa at organisasjonene deres var i stand til å navigere i disse lovene lettere på grunn av støtten fra Rapyd.

Da selskapene som deltok i studien forsøkte å ekspandere på tvers av globale markeder, skulle de sikre overholdelse av regelverket i alle de nye markedene. Selskapene sa at organisasjonene deres var i stand til å navigere i disse lovene lettere på grunn av støtten fra Rapyd. Færre mislykkede betalinger som førte til mer positive kundeopplevelser. I dagens globale miljø må ethvert firma uansett størrelse være i stand til å sende og motta betalinger sømløst lokalt og på tvers av landegrenser. I følge selskapene så de en reduksjon i mislykkede betalinger da de brukte Rapyd.

