Компания SodaStream обязуется спасти 1 миллион морских черепах в апреле в честь Дня Земли

Преследуя свою давнюю цель по сокращению одноразовых пластиковых отходов и предотвращению их попадания в море, компания SodaStream установила партнерские отношения с НПО SEE Turtles, которая занимается защитой морских черепах по всему миру. Морские черепахи являются ключевым видом для океанов, и без них естественный порядок жизни в океане может быть нарушен. В рамках этой инициативы компания SodaStream обязуется* спасти одного детеныша морской черепахи за каждый проданный в апреле в любой точке мира аппарат для приготовления газированной воды SodaStream.

«В рамках экологической ответственности компании SodaStream и наших обязательств перед планетой мы всегда ищем способы улучшения ситуации, — прокомментировала инициативу главный операционный директор компании SodaStream Карин Шифтер-Маор (Karin Schifter-Maor). — В этом году мы сделали еще один шаг в этом направлении, организовав нашу самую масштабную на сегодня кампанию в честь Дня Земли, которая продлится весь апрель, так что компания SodaStream фактически отмечает "месяц земли". В рамках нашей всеобъемлющей кампании мы призываем людей не только сохранить океаны чистыми от одноразовых пластиковых отходов, но и даем им возможность спасать находящихся под угрозой исчезновения морских черепах по всему миру».

«Для меня большая честь сотрудничать с компанией SodaStream в ее стремлении защитить окружающую среду, привлекая внимание к угрозе для морских черепах и наших пляжей. Я разделяю ее идеалы, в которые искренне верю. Я надеюсь, что мы сможем привлечь внимание всего мира к этой насущной проблеме. Я очень рад возможности присоединиться к этой замечательной инициативе. SodaStream рулит! — заявил Дэвид Хассельхофф. — Кампания SodaStream, посвященная Дню Земли, сыграет решающую роль в привлечении внимания мировой общественности к важности сохранения жизни на планете. Каждый из нас должен внести свой вклад в создание устойчивого мира. Общими усилиями мы можем создать прочный фундамент для предотвращения надвигающейся катастрофы. Молчание — не выход».

«Организация SEE Turtles рада сотрудничать с компанией SodaStream над спасением морских черепах по всему миру и сокращением количества пластиковых отходов, — отметил генеральный директор SEE Turtle Брэд Нахилл (Brad Nahill). — Через нашу программу "Миллиард маленьких черепах" эти средства будут направлены на реализацию общественных природоохранных программ на более чем 20 пляжах с крупными гнездовьями черепах в 16 странах».

*Перечисляя выручку от каждого проданного по всему миру аппарата для приготовления газированной воды организации SEE Turtles

Другие мероприятия компании ко Дню Земли:

Компания SodaStream придерживается своего обязательства, взятого в прошлый День Земли, сэкономить 78 миллиардов одноразовых пластиковых бутылок к 2025 году.

В дополнение к этой широкой кампании SodaStream запускает не имеющую аналогов технологию расширенной реальности, которая позволит каждому желающему спасти своего собственного виртуального детеныша морской черепахи и помочь ему благополучно добраться до океана. Дэвид Хассельхофф первым опробовал этот уникальный интерфейс.

Кроме того, компания SodaStream призывает своих сотрудников по всему миру больше думать о спасении планеты и создавать возможности для волонтерской деятельности, обучения и пропаганды ценностей устойчивого развития среди молодого поколения.

Информация о компании SodaStream

Компания SodaStream, входящая в корпорацию PepsiCo, является ведущим мировым производителем газированной воды. Бренд SodaStream позволяет покупателям получать газировку дома, без ограничений, без усилий, помогая тем самым сохранить планету. Газированная вода Sodastream имеет множество преимуществ — она полезна для здоровья, проста в изготовлении и легка в транспортировке. Она также полезна для здоровья планеты — одна многоразовая бутылка SodaStream заменяет тысячи одноразовых пластиковых бутылок. Более подробную информацию о компании SodaStream можно найти на ее сайте по адресу corp.sodastream.com, а также в Facebook, Instagram и на YouTube.

Информация об организации SEE Turtles:

SEE Turtles — это американская некоммерческая организация, защищающая морских черепах через программы природоохранного и волонтерского туризма, образовательные программы, такие как«Миллиард маленьких черепах» и «Too Rare To Wear», а также путем поддержки инклюзивности в сообществе морских черепах. Ее удостоенные многих наград программы помогают спасать морских черепах на пляжах с важными гнездовьями по всему миру. SEE Turtles работает с туристической индустрией, чтобы положить конец торговле черепашьими панцирями, а также рассказывает студентам и туристам о том, как можно помочь спасти морских черепах.

Контакты для прессы:

Clara Ghighi

старший менеджер по связям с общественностью и влиятельными лицами по всему миру

[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1777434/SodaStream_Earthday.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1158012/SodaStream_Logo.jpg

SOURCE SodaStream