Kooperation: Infosys und Bpost verbessern die IT-Sicherheit im Postwesen

Die Infosys Cyber Next-Plattform und Palo Alto Networks stärken die Sicherheitslage von Bpost im Rahmen der Cloud-Transformation des Unternehmens

BANGALORE, Indien, 13. September 2022 /PRNewswire/ -- Infosys ( NYSE: INFY), einer der weltweit führenden Anbieter für digitale Dienstleistungen und Beratung der nächsten Generation, kooperiert mit Bpost. Ziel der Zusammenarbeit ist die Sicherung der Cloud-Umgebung des Unternehmens sowie der Aufbau einer hohen Cyber-Resilienz für dessen Postzustellungs- und Logistikdienste. Bpost ist das nationale Postunternehmen in Belgien sowie ein führender Postbetreiber und wachsender Paket- und Omni-Commerce-Logistikpartner in Europa. Die Postdienstleistungsbranche sieht sich aktuell mit komplexen Cyber-Bedrohungen konfrontiert. Um verdächtige Sicherheitsvorfälle zu erkennen und schnell darauf zu reagieren, stattet Infosys darüber hinaus gemeinsam mit Palo Alto Networks – einer weltweit führenden Organisation im Bereich Cyber-Sicherheit – Bpost mit entsprechenden Lösungen aus.

Infosys war in der Lage, die Cloud-Transformation von Bpost mithilfe seines maßgeschneiderten Cloud SecOps-Bereitstellungsmodell sicher zu beschleunigen. Das Modell nutzt die Vorteile der Infosys Cyber Next-Plattform und verbessert damit die Sicherheit der bei Bpost eingesetzten Azure- und AWS-Cloud. Die Vorteile umfassen unter anderem 24/7-Sicherheitsüberwachung, Sicherheitsanalysen, Threat Intelligence, fortschrittlichen Sicherheitskontrollen wie Endpoint Detection und Threat Response, Vulnerability Management und Deception Management. Um schnell auf Sicherheitsvorfälle zu reagieren, implementierte Infosys die Cortex XSOAR Lösung von Palo Alto Networks – diese bietet vollautomatische Reaktionspläne sowie KI-gestützte Prognosen und unterstützt Bpost dabei, ähnliche Bedrohungen in Zukunft zu verhindern. Palo Alto Networks stattet darüber hinaus Bpost mit neuen Sicherheitslösungen der nächsten Generation aus, um die Sicherheit dessen Cloud-Infrastruktur weiter zu stärken und die Kundenerfahrung zu verbessern.

Vishal Salvi, CISO & Head of Cyber Practice, Infosys: „Unsere Kunden zählen bei der Bereitstellung robuster Cyber-Sicherheitsfunktionen für geschäftskritische Cloud-Transformationen auf uns. Wir vereinen die Stärken des Portfolios von Palo Alto Networks und unsere eigenen servicebasierten Angebote – wir sind davon überzeugt, dass Bpost auf diese Weise in der Lage ist, in einer sich schnell verändernden Bedrohungslandschaft effektiv und effizient zu navigieren. Unsere Partnerschaft unterstützt das Unternehmen dabei die nächste Generation der Cyber-Sicherheit zu erreichen."

Rony Monnaie, CISO, Bpost: „Wir befinden uns mitten in der Cloud-Transformation der Organisation. Um unsere IT-Umgebung zu schützen sowie die allgemeine Sicherheitslage von Bpost zu verbessern, wurden von Infosys im Rahmen des Wandels zahlreiche komplexe Cyber-Security-Initiativen durchgeführt. Heute profitieren sowohl unsere Mitarbeiter als auch unsere Kunden von der sicheren Grundlage, die wir nun für die Zustellung und Nachverfolgung von Briefen und Paketen haben."

Don Jones, SVP Ecosystems, Palo Alto Networks: „Benutzerfreundlichkeit ist wichtig, aber auch der Einsatz von KI und Automatisierung zur schnellen und präzisen Identifizierung sowie Reaktion auf Sicherheitsereignisse ist von großer Bedeutung. Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit Infosys, Bpost zu unterstützen - ein Unternehmen, das Cybersicherheit als integralen Bestandteil seiner geschäftlichen Transformation sieht."

Über Bpost group

Bpost ist Belgiens führender Postdienstleister und ein wachsender Logistikpartner für Pakete und Omni-Commerce in Europa, Nordamerika und Asien. Unsere 36.000 Mitarbeiter in Belgien und auf der ganzen Welt verbinden Verbraucher, Unternehmen und Behörden, indem sie Briefe und Pakete an Millionen von Haustüren zustellen und E-Commerce-Logistikdienste anbieten. Als menschen- und umweltfreundliches Unternehmen schaffen wir langfristige und nachhaltige Werte für unsere Kunden und Aktionäre. Im Jahr 2021 erwirtschaftete Bpost einen Umsatz von 4.333,7 Millionen Euro.

Über Infosys

Infosys ist einer der weltweit führenden Anbieter für digitale Dienstleistungen und Beratung der nächsten Generation. Mehr als 300.000 Mitarbeiter engagieren sich dafür, dass menschliche Potenzial zu steigern und gestalten künftige Möglichkeiten für Menschen, Unternehmen und Gemeinschaften. Mit über vier Jahrzehnten Erfahrung im Management von Systemen und Abläufen in globalen Unternehmen steuert Infosys seine Kunden in mehr als 50 Ländern kompetent durch ihre digitale Reise mit Hilfe der Cloud. Wir unterstützen Unternehmen durch KI-gestützte Prozesse, mit flexiblen, skalierbaren digitalen Lösungen. Wir verbessern uns kontinuierlich durch ständiges Lernen, indem wir digitale Fähigkeiten, Fachwissen und Ideen aus unserem Innovations-Ökosystem bereitstellen. Infosys Ziel ist es, ein gut geführtes, ökologisch nachhaltiges Unternehmen zu sein, in dem vielfältige Talente in einem integrativen Arbeitsumfeld gefördert werden.

Besuchen Sie www.infosys.com , um herauszufinden wie Infosys (NSE, BSE, NYSE: INFY) Ihr Unternehmen dabei unterstützen kann, fit für die Zukunft zu werden.

