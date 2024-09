Infosys og Posti utvider strategisk samarbeid

For å hjelpe Posti med å forbedre kundeopplevelsen og driftseffektiviteten med vektlegging på AI som utnytter Infosys Topaz

BENGALURU, India, 20. september 2024 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), en global leder innen neste generasjons digitale tjenester og rådgivning, kunngjorde i dag at de utvider sitt strategiske samarbeid med Posti , den ledende leverandøren av leverings- og logistikktjenester i Finland, Sverige og Baltikum. Som en del av avtalen, vil Infosys hjelpe Posti med å forbedre kundeopplevelsen og driftseffektiviteten, samtidig som de fortsetter å innovere, skalere og vokse sine IT-operasjoner.

Infosys vil vedta en AI-drevet tilnærming drevet av Infosys Topaz , et tilbud med fokus på AI, som bruker generative AI-teknologier for å styrke Posti med operativ effektivitet og servicekvalitet. I tillegg vil Infosys Cobalt utnytte sine Live Enterprise Application Management Platform (LEAP) , en sky-aktivert plattform, for å gi NextGen Application Management Services til bedrifter for å akselerere sin sky-reise for å bidra til å drive forretningsproduktivitet.

I løpet av de fem årene Inofys og Posti har sammarbeidet, har Infosys hjulpet Posti med å forbedre motstandskraften til deres IT-systemer, redusert avbrudd og forstyrrelser, og forbedret Postis evne til å forebygge og svare på cybertrusler. Infosys har hjulpet Posti med å modernisere front-end-applikasjoner og erstatte gamle systemer og prosesser.

Petteri Naulapää, CIO & SVP, IKT og Digitalizantion, Posti Group, sa: "Vi er glade for å kunngjøre fornyelsen av vårt samarbeid med Infosys i ytterligere syv år. Ved å utnytte kraften i AI gjennom Infosys Topaz og sky-funksjoner gjennom Infosys Cobalt, tar vi sikte på å skape en mer effektiv og kundesentrert organisasjon. Samarbeidet med Infosys vil akselerere vår digitale transformasjonsreise og hjelpe oss med å levere eksepsjonelle tjenester, optimalisere våre operasjoner og styrke vår posisjon som en ledende leverings- og logistikkleverandør."

Karmesh Vaswani, EVP og Global Head Retail, Consumer Goods & Logistics, Infosys , sa: "Ved å bygge på vår voksende tilstedeværelse i Norden og bevist kompetanse i AI-drevet transformasjon, er Infosys begeistret over å kunngjøre fornyelsen av vårt strategiske samarbeid med Posti. Denne utvidelsen demonstrerer vårt urokkelige engasjement for å levere neste generasjons tjenester og løsninger som er spesielt skreddersydd for å møte de unike utfordringene våre kunder står overfor i Norden. Ved å utnytte banebrytende Gen AI sammen med vår omfattende digitale pakke, tar vi sikte på å drive Postis konkurranseevne enda lenger innenfor Finland, Sverige og Baltikum. Den neste fasen av vårt arbeid vil gi Posti mulighet til ikke bare å bli en leder i logistikk- og e-handelssektoren, men en sann digital favoritt i Norden."

Om Infosys

Infosys er en global leder innen neste generasjons digitale tjenester og rådgivning. Over 300 000 av våre medarbeidere jobber for å forsterke det menneskelige potensialet og skape nye muligheter for mennesker, bedrifter og lokalsamfunn. Vi gjør det mulig for kunder i over 56 land å navigere sin digitale transformasjon. Med over fire tiår med erfaring i å administrere systemene og virkemåten til globale virksomheter, styrer vi med vår ekspertise kundene våre, mens de navigerer i sin digitale transformasjon drevet av sky og AI. Vi gir dem en AI-drevet kjerne, styrker virksomheten med smidige og digitale løsninger i passende skala og skaper kontinuerlig utvikling med stadig læring gjennom overføring av digitale ferdigheter, ekspertise og ideer fra innovasjonsøkosystemet vårt. Vi er ekstremt opptatt av å være en godt styrt, miljømessig bærekraftig organisasjon der mangfoldig talent trives på en inkluderende arbeidsplass.

Besøk www.infosys.com for å se hvordan Infosys (NSE, BSE, NYSE: INFY) kan hjelpe bedriften din med å navigere i framtida.

Safe Harbor

Enkelte uttalelser i denne utgivelsen angående våre fremtidige vekstutsikter, eller vår fremtidige økonomiske eller driftsmessige ytelse, er fremtidsrettede uttalelser som er ment å kvalifisere for 'safe harbor' under Private Securities Litigation Reform Act av 1995, som innebærer en rekke risikoer og usikkerhet som kan føre til at faktiske resultater eller utfall avviker vesentlig fra de i slike fremtidsrettede uttalelser. Risikoen og usikkerhetene knyttet til disse uttalelsene inkluderer, men er ikke begrenset til, risiko og usikkerhet knyttet til gjennomføringen av vår forretningsstrategi, økt konkurranse om talent, vår evne til å tiltrekke og beholde personell, lønnsstigning, investeringer for å omskolere våre ansatte, vår evne til effektivt å implementere en hybrid arbeidsmodell, økonomiske usikkerheter og geopolitiske situasjoner, teknologiske forstyrrelser og innovasjoner som generativ AI, det komplekse og utviklende lovgivningslandskap, inkludert endringer i innvandringsregulering, vår ESG-visjon, vår kapitalallokeringspolitikk og forventninger vedrørende vår markedsposisjon, fremtidige operasjoner, marginer, lønnsomhet, likviditet, kapitalressurser, våre bedriftstiltak, inkludert oppkjøp, og cybersikkerhetsspørsmål. Viktige faktorer som kan føre til at faktiske resultater eller utfall avviker fra de som impliseres av de fremtidsrettede uttalelsene, diskuteres mer detaljert i våre innsendelser til US Securities and Exchange Commission, inkludert vår årsrapport på skjema 20-F for regnskapsåret som endte 31. mars 2024. Disse dokumentene er tilgjengelige på www.sec.gov . Infosys kan fra tid til annen komme med ytterligere skriftlige og muntlige fremtidsrettede uttalelser, inkludert uttalelser i selskapets dokumenter til verdipapir- og utvekslingskommisjon og våre rapporter til aksjonærene. Selskapet forplikter seg ikke til å oppdatere noen fremtidsrettede uttalelser som kan komme fra tid til annen fra eller på vegne av selskapet med mindre det er påkrevd ved lov.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633365/4364085/Infosys_Logo.jpg