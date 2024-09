Infosys og Posti Udvider Strategisk Samarbejde

At hjælpe Posti med at forbedre kundeoplevelsen og den operationelle effektivitet med en AI-første strategi, der udnytter Infosys Topaz

BENGALURU, India, 20. september 2024 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), en global leder inden for næste generations digitale tjenester og rådgivning, meddelte i dag, at den udvider sit strategiske samarbejde med Posti, den førende leverandør af leverings- og logistiktjenester i Finland, Sverige og de Baltiske lande. Som en del af engagementet vil Infosys hjælpe Posti med at forbedre kundeoplevelsen og den operationelle effektivitet, samtidig med at den fortsætter med at innovere, skalere og udvide sine IT-aktiviteter.

Infosys vil vedtage en AI-drevet tilgang drevet af Infosys Topaz, et AI-first-tilbud, der bruger generative AI-teknologier til at styrke Posti med operationel effektivitet og servicekvalitet. Derudover vil Infosys Cobalt udnytte sine Live Enterprise Application Management Platform (LEAP), en cloud-aktiveret platform til at levere NextGen Application Management Services til virksomheder for at fremskynde deres cloud-rejse for at hjælpe med at drive virksomhedens produktivitet.

I de sidste fem år har Infosys gennem samarbejdet hjulpet Posti med at forbedre IT-systemernes modstandsdygtighed, reducere afbrydelser og forstyrrelser og forbedre Posti's evne til at forebygge og reagere på cybertrusler. Infosys har hjulpet Posti med at modernisere de forbrugerorienterede front-end-applikationer og erstatte gamle systemer og processer.

Petteri Naulapää, CIO & SVP, ICT og Digitalisering, Posti Group, sagde: "Vi er glade for at kunne annoncere fornyelsen af vores samarbejde med Infosys i yderligere syv år. Ved at udnytte kraften i AI gennem Infosys Topaz og cloud-funktioner gennem Infosys Cobalt sigter vi mod at skabe en mere effektiv og kundecentreret organisation. Samarbejdet med Infosys vil fremskynde vores digitale transformationsrejse og hjælpe os med at levere exceptionelle tjenester, optimere vores drift og styrke vores position som en førende leverandør af levering og logistik."

Karmesh Vaswani, EVP og Global Head Retail, Consumer Goods & Logistics, Infosys , sagde: "Bygger på vores voksende tilstedeværelse i Norden og dokumenteret ekspertise i AI-drevne transformation, Infosys er begejstret for at annoncere fornyelsen af vores strategiske samarbejde med Posti. Denne udvidelse viser vores urokkelige engagement i at levere services og løsninger af næste generation, der er specielt skræddersyet til at imødegå de unikke udfordringer, som vores kunder i Norden står over for. Ved at udnytte avanceret Gen AI sammen med vores omfattende digitale suite har vi til formål at fremme Postis konkurrenceevne endnu mere i Finland, Sverige og Baltikum. Denne næste fase af vores arbejde vil give Posti mulighed for ikke kun at blive førende inden for logistik- og e-handelssektoren, men også en ægte digital førende i Norden."

