KPS CAPITAL PARTNERS KONDIGT PROMOTIE AAN

RAHUL SEVANI GEPROMOVEERD TOT PARTNER

NEW YORK, 12 december 2022 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP ("KPS") heeft vandaag bekendgemaakt dat Rahul Sevani tot Partner gepromoveerd is.

Michael Psaros en David Shapiro, medeoprichters en Managing Partners van KPS, zeiden samen met Managing Partner Raquel Vargas Palmer in een gezamenlijke verklaring: "We feliciteren Rahul met deze mijlpaal. Rahul's bijdragen aan KPS in het afgelopen decennium waren echt buitengewoon. Rahul is een leider en een ambassadeur van de waarden en cultuur van KPS. We kijken uit naar de samenwerking met onze nieuwe partner voor onze investeerders waarde te blijven creëren door waarde te zien waar anderen dat niet zien, goed te kopen en bedrijven beter te maken. We zijn trots op de continuïteit van ons partnerschap en op ons senior leiderschapsteam sinds de oprichting van ons bedrijf meer dan 25 jaar geleden, evenals op onze opmerkelijke groei die we wereldwijd hebben doorgemaakt."

Over KPS Capital Partners, LP

KPS is, via zijn gelieerde beheerentiteiten, de beheerder van de KPS Special Situations Funds, een familie van beleggingsfondsen met ongeveer USD 14,1 miljard aan activa onder beheer (per vrijdag 30 september 2022). Gedurende bijna drie decennia hebben de Partners van KPS uitsluitend gewerkt aan het realiseren van aanzienlijke kapitaalgroei door het doen van controlerende aandeleninvesteringen in productie- en industriële bedrijven in een breed scala van industrieën, waaronder basismaterialen, merkproducten voor consumenten, gezondheidszorg en luxeproducten, auto-onderdelen, kapitaaluitrusting en algemene fabricage. KPS creëert waarde voor zijn investeerders door constructief samen te werken met getalenteerde managementteams om bedrijven beter te maken, en genereert investeringsrendementen door de strategische positie, het concurrentievermogen en de winstgevendheid van zijn portfoliobedrijven structureel te verbeteren, in plaats van primair te vertrouwen op financiële hefboomwerking. De portefeuillebedrijven van de KPS Funds genereren momenteel een totale jaaromzet van ongeveer USD 22,0 miljard, exploiteren 232 productiefaciliteiten in 27 landen en hebben ongeveer 53.000 werknemers in dienst, zowel rechtstreeks als via joint ventures wereldwijd. De investeringsstrategie en de portefeuillebedrijven van KPS staan uitvoerig beschreven op www.kpsfund.com .

