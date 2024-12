KPS CAPITAL PARTNERS NEEMT COMPOSIETENBEDRIJF OVER VAN INEOS ENTERPRISES

EEN WERELDLEIDER IN ONVERZADIGDE POLYESTERHARSEN,

VINYLESTERHARSEN EN GELCOATS

NEW YORK, 4 december 2024 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP ("KPS") heeft vandaag aangekondigd dat het, via een nieuw opgerichte dochteronderneming, een definitieve overeenkomst heeft getekend voor de overname van INEOS Composites (het "Bedrijf") van INEOS Enterprises Holdings II Ltd ("INEOS Enterprises"). Na afronding zal hier naar schatting ongeveer € 1,7 miljard voor zijn neergelegd. De transactie wordt naar verwachting in de eerste helft van 2025 afgerond, afhankelijk van goedkeuringen van regelgevende instanties en raadplegingsprocessen (in het bijzonder met betrekking tot de Franse activiteiten, waarvoor de partijen exclusieve onderhandelingen zijn aangegaan).

INEOS Composites is een toonaangevende wereldwijde producent van onverzadigde polyesterharsen, vinylesterharsen en gelcoats die worden gebruikt bij de productie van kunststof composieten voor een breed scala aan toepassingen in grote mondiale eindmarkten, waaronder bouwmaterialen, recreatie, transport en windenergie. INEOS Composites verkoopt een breed assortiment harsen waarmee klanten bepaalde kenmerken van hun producten kunnen optimaliseren, zoals corrosiebestendigheid, brandvertraging, ultravioletbestendigheid, water- en chemische weerstand, thermische en elektrische isolatie, slagvastheid en krasbestendigheid, en hoge sterkte-gewichtsverhoudingen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Dublin, Ohio, en Barcelona, Spanje. INEOS Composites heeft ongeveer 900 werknemers en beheert 17 productiefaciliteiten en drie technologiecentra in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azië en het Midden-Oosten.

Raquel Vargas Palmer, Managing Partner van KPS, zei: "We zijn enthousiast over de overname van INEOS Composites, een toonaangevende wereldwijde producent van speciale composietharsen. De leidende marktpositie van het bedrijf en de langdurige klantenkring zijn het bewijs van de gedifferentieerde productkwaliteit, betrouwbaarheid en sterke technische service. We zullen gebruik maken van KPS' succesvolle ervaring van meerdere decennia in het investeren in procesindustrieën. Samen met onze toewijding aan uitmuntende productie en ons wereldwijde netwerk kunnen wij winstgevendheid stimuleren en een ondernemerscultuur creëren waarin innovatie, voortdurende verbetering en superieure klantervaringen centraal staan. We kijken uit naar de samenwerking met Chief Executive Officer Andrew Miller en het INEOS Composites team om de waardecreatiemogelijkheden van het bedrijf te versnellen."

Andrew Miller, Chief Executive Officer van INEOS Composites, zei: "We gaan een spannende toekomst in als onafhankelijk bedrijf onder KPS' eigendom. KPS is een ideale partner, gezien haar bewezen staat van dienst in het oprichten en ontwikkelen van industriële bedrijven van wereldklasse. KPS' toewijding aan uitmuntende productie, kapitaalinvesteringen en onderzoek en ontwikkeling, in combinatie met haar wereldwijde platform en aanzienlijke kapitaalmiddelen, zal ons vermogen om klanten toonaangevende producten en superieure service te leveren, nog verder vergroten."

Ashley Reed, voorzitter van INEOS Enterprises: "Composites maakt al vijf jaar deel uit van INEOS Enterprises en heeft in die tijd enorme verbeteringen bereikt op het gebied van veiligheid en financiële prestaties. Bovendien heeft het zijn marktpositie verstevigd door verbeterde productkwaliteit, consistentie en versterkte operationele en commerciële capaciteiten, waarmee een sterke basis voor verdere toekomstige groei is gelegd."

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP trad op als juridisch adviseur van KPS. Piper Sandler trad op als financieel adviseur en Slaughter and May als juridisch adviseur van INEOS Enterprises. Toegezegde schuldfinanciering om de transactie te ondersteunen is verstrekt door Goldman Sachs Bank USA, Barclays, Citi, Intesa Sanpaolo - IMI CIB Division en MUFG Bank.

Over INEOS Composites

INEOS Composites is een toonaangevende wereldwijde producent van onverzadigde polyesterharsen, vinylesterharsen en gelcoats die worden gebruikt bij de productie van kunststof composieten voor een breed scala aan toepassingen in grote wereldwijde eindmarkten, waaronder bouwmaterialen, recreatie, transport en windenergie. INEOS Composites verkoopt een breed assortiment harsen waarmee klanten bepaalde kenmerken van hun producten kunnen optimaliseren, zoals corrosiebestendigheid, brandvertraging, ultravioletbestendigheid, water- en chemische weerstand, thermische en elektrische isolatie, slagvastheid en krasbestendigheid, en hoge sterkte-gewichtsverhoudingen. Ga voor meer informatie over INEOS Composites naar www.ineoscomposites.com.

Over KPS Capital Partners, LP

KPS is via haar gelieerde managemententiteiten de beheerder van de KPS Special Situations Funds, een familie van beleggingsfondsen met ongeveer $ 21,4 miljard aan vermogen onder beheer (per 30 september 2024). Al meer dan drie decennia werken de partners van KPS uitsluitend aan het genereren van aanzienlijke vermogensgroei aan de hand van controlerende aandelenbeleggingen in productie- en industriële bedrijven in een breed scala aan sectoren, waaronder basismaterialen, merkproducten voor de consument, de gezondheidszorg en luxeproducten, auto-onderdelen, kapitaalgoederen en algemene productie. KPS creëert waarde voor haar investeerders door constructief samen te werken met getalenteerde managementteams om bedrijven beter te maken en genereert beleggingsrendementen door de strategische positie, het concurrentievermogen en de winstgevendheid van haar portfoliobedrijven structureel te verbeteren, in plaats van voornamelijk te vertrouwen op financiële hefboomwerking. De portfoliobedrijven van de KPS Funds genereren momenteel een totale jaaromzet van ongeveer $ 23,7 miljard, exploiteren 251 productiefaciliteiten in 30 landen en hebben wereldwijd ongeveer 65.000 werknemers in dienst, rechtstreeks en via joint ventures (per 30 september 2024, pro forma voor recente overnames). De investeringsstrategie en de portfoliobedrijven van KPS staan uitvoerig beschreven op www.kpsfund.com.

Over INEOS Enterprises

INEOS Enterprises bestaat uit een portefeuille van bedrijven die chemische producten produceren in Noord-Europa, de VS en Canada, met een wereldwijde omzet van € 2,7 miljard. Het bedrijf richt zich op de zich ontwikkelende behoeften van zijn klanten en snelle groei door investeringen in nieuwe producten en productiefaciliteiten of door overnames. Er werken ongeveer 3.100 mensen in vestigingen in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zweden, Zwitserland, Canada en de Verenigde Staten. INEOS Enterprises maakt geen deel uit van de INEOS Group Holdings bankgroep. Bezoek www.ineosenterprises.com voor meer informatie.

