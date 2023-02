KPS CAPITAL PARTNERS VERWERFT MEERDERHEIDSBELANG IN PRINCESS YACHTS

De investering zal de groei en innovatie van het bedrijf versnellen

NEW YORK, 14 februari 2023 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP ("KPS") heeft vandaag bekendgemaakt de definitieve overeenkomst te hebben getekend waarmee het bedrijf het meerderheidsbelang krijgt in Princess Yachts (Holdings) Limited, ("Princess Yachts" of het "Bedrijf"), wereldwijd een toonaangevende fabrikant van luxe motorjachten. De huidige aandeelhouders behouden het eigendom van het bedrijf. De transactie zal naar verwachting worden afgesloten in het tweede kwartaal van 2023, afhankelijk van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden en goedkeuringen.

Princess Yachts is een toonaangevende bouwer van luxe motorjachten en staat bekend om zijn tijdloze design, handgemaakte kwaliteit en uitzonderlijke zeewaardigheid. Met het hoofdkantoor in Plymouth, Engeland, heeft het ongeëvenaarde niveau van verticale integratie van het Bedrijf – inclusief ontwerp, engineering en fabricage op de bouwlocatie zelf – geholpen om Princess Yachts te positioneren als een van de meest iconische luxemerken van Groot-Brittannië. Princess Yachts bedient een wereldwijd klantenbestand via zijn superieure internationale dealernetwerk. Het Bedrijf heeft ongeveer 3.200 werknemers in dienst en exploiteert vijf productiefaciliteiten in Plymouth, Engeland.

Ryan Harrison, een partner van KPS Mid-Cap Investments, zei: "We zijn verheugd om deze aanzienlijke investering te doen in Princess Yachts, wereldwijd een toonaangevend bedrijf in de branche voor luxe motorjachten met een iconisch merk gebaseerd op Britse traditie, een opmerkelijk en groeiend productassortiment en wereldwijde reputatie voor kwaliteit en innovatie. De investering van KPS zal het groeitraject van het Bedrijf versnellen en tal van toekomstige investeringen financieren. We kijken uit naar de samenwerking met de huidige aandeelhouders van Princess Yachts, Chief Executive Officer Antony Sheriff, alle kaderleden en de getalenteerde medewerkers van het Bedrijf."

Antony Sheriff, Chief Executive Officer van Princess Yachts, zei: "Ook wij kijken uit naar de samenwerking met KPS voor dit enerverende nieuwe hoofdstuk voor Princess Yachts. KPS en Princess Yachts zijn vastbesloten om te investeren in de toekomst van het Bedrijf en het verder versterken van ons portfolio van toonaangevende motorjachten. Met een huidig orderboek van bijna een record van USD 1 miljard en veel modellijnen die tot 2025 zijn verkocht, is onze commerciële positie nog nooit zo sterk geweest. Samen met KPS' enorme staat van dienst op het gebied van uitmuntende productie en investeringen in toonaangevende merken, kunnen we Princess Yachts nu naar het volgende niveau van marktleiderschap op het gebied van kwaliteit en innovatie brengen. Onder het eigendom van KPS zullen we een reeks groei- en operationele initiatieven versnellen om voort te bouwen op onze lange en succesvolle geschiedenis."

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP traden op als juridisch adviseurs voor KPS. Macquarie Capital en Latham & Watkins LLP traden respectievelijk op als financieel adviseur en juridisch adviseur van Princess Yachts.

Over Princess Yachts

Over KPS Capital Partners

KPS is, via zijn gelieerde beheerentiteiten, de beheerder van de KPS Special Situations Funds, een familie van investeringsfondsen met meer dan USD 14,4 miljard aan beheerd vermogen (per 30 september 2022). Gedurende bijna drie decennia hebben de Partners van KPS uitsluitend gewerkt aan het realiseren van aanzienlijke kapitaalgroei door het doen van controlerende aandeleninvesteringen in productie- en industriële bedrijven in een breed scala van industrieën, waaronder basismaterialen, merkproducten voor consumenten, gezondheidszorg en luxeproducten, auto-onderdelen, kapitaaluitrusting en algemene fabricage. KPS creëert waarde voor zijn investeerders door constructief samen te werken met getalenteerde managementteams om bedrijven beter te maken en genereert investeringsrendementen door de strategische positie, het concurrentievermogen en de winstgevendheid van zijn portefeuillebedrijven structureel te verbeteren, in plaats van primair te vertrouwen op financiële hefboomwerking. De portefeuillebedrijven van de KPS Funds hebben een totale jaaromzet van ongeveer USD 13,5 miljard, exploiteren 232 productiefaciliteiten in 27 landen en hebben ongeveer 53.000 werknemers, rechtstreeks en via joint ventures wereldwijd. De investeringsstrategie en de portefeuillebedrijven van KPS staan uitvoerig beschreven op www.kpsfund.com.

