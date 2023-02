KPS CAPITAL PARTNERS ADQUIRE PROPRIEDADE CONTROLADORA DA PRINCESS YACHTS

O investimento acelerará o crescimento e a inovação da empresa

NOVA YORK, 14 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A KPS Capital Partners, LP ("KPS") anunciou hoje que firmou um acordo definitivo para adquirir o controle acionário da Princess Yachts (Holdings) Limited, ("Princess Yachts" ou a "Companhia"), fabricante líder global de iates a motor de luxo. Os atuais acionistas manterão a propriedade da Companhia. A conclusão da transação está prevista para o primeiro trimestre de 2023 e está sujeita às condições e aprovações habituais de fechamento.

A Princess Yachts é uma construtora líder de iates a motor de luxo e é reconhecida por seu design atemporal, qualidade artesanal e navegação excepcional. Com sede em Plymouth, Inglaterra, o nível incomparável de integração vertical da empresa – incluindo design, engenharia e fabricação no local – ajudou a posicionar a Princess Yachts como uma das marcas de luxo mais icônicas da Grã-Bretanha. A Princess Yachts atende a uma base global de clientes por meio de sua melhor rede internacional de revendedores. A empresa tem aproximadamente 3.200 funcionários e opera cinco fábricas em Plymouth, Inglaterra.

Ryan Harrison, sócio da KPS Mid-Cap Investments, disse: "Estamos entusiasmados em fazer este investimento significativo na Princess Yachts, uma empresa líder na indústria global de iates de luxo com uma marca icônica fundamentada na tradição britânica, um produto notável e crescente gama e reputação mundial de qualidade e inovação. O investimento da KPS acelerará a trajetória de crescimento da Princess e financiará vários investimentos para seu futuro. Esperamos trabalhar com os acionistas existentes da Princess, o CEO Antony Sheriff, a equipe de liderança sênior e a base de funcionários talentosos da Princess Yachts".

Antony Sheriff, CEO da Princess Yachts, disse: "Estamos entusiasmados em fazer parceria com a KPS para este novo capítulo empolgante para a Princess Yachts. A KPS e a equipe da Princess Yachts estão profundamente comprometidos em investir no futuro da empresa, ao mesmo tempo em que continuam a fortalecer ainda mais nosso portfólio de iates motorizados de melhor qualidade. Com uma carteira de pedidos atual chegando a um recorde de $1 bilhão e muitas linhas de modelos vendidas até 2025, nunca estivemos em uma posição comercial mais forte. Juntamente com o enorme histórico da KPS de excelência em fabricação e investimento em marcas líderes, agora estamos posicionados para levar a Princess Yachts ao próximo nível de liderança do setor em qualidade e inovação. Sob a propriedade da KPS, aceleraremos uma gama de iniciativas operacionais e de crescimento para ampliar nossa longa e bem-sucedida história".

A Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP atuou como consultora jurídica da KPS. A Macquarie Capital e a Latham & Watkins LLP serviram como consultora financeira e consultora jurídica, respectivamente, para a Princess Yachts.

Sobre a Princess Yachts

Sobre a KPS Capital Partners

A KPS, por meio de suas entidades de gestão afiliadas, é a administradora da KPS Special Situations Funds, uma família de fundos de investimento com mais de $14,4 bilhões de ativos sob gestão (em relação à 30 de setembro de 2022). Há mais de três décadas, os parceiros da KPS trabalham exclusivamente para realizar uma valorização de capital significativa por meio de investimentos acionários com participação majoritária em empresas industriais e de fabricação em uma gama diversificada de setores como materiais básicos, bens de consumo de marca, produtos de luxo e para a saúde, peças automotivas, equipamentos e manufatura em geral. A KPS cria valor para seus investidores trabalhando de forma construtiva, com equipes de gestão talentosas, para melhorar os negócios e gera retornos de investimento melhorando estruturalmente a posição estratégica, a competitividade e a rentabilidade das empresas de seu portfólio, em vez de depender principalmente da alavancagem financeira. As empresas do portfólio da KPS Funds têm receitas anuais agregadas de aproximadamente $22 bilhões, operam 232 instalações de manufatura em mais de 27 países e têm aproximadamente 53.000 funcionários diretos e por meio de joint ventures em todo o mundo. A estratégia de investimento e as empresas do portfólio da KPS estão descritas em detalhes em www.kpsfund.com.

