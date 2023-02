KPS CAPITAL PARTNERS FERA L'ACQUISITION D'UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS PRINCESS YACHTS

Cet investissement permettra à la société d'accélérer sa croissance et son innovation

NEW YORK, 15 février 2023 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP (« KPS ») a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif pour acquérir une participation majoritaire dans Princess Yachts (Holdings) Limited, (« Princess Yachts » ou la « Société »), un fabricant mondial de yachts motorisés de luxe. Les actionnaires actuels conserveront leur participation dans la société. La transaction devrait être conclue au premier trimestre de 2023 et est soumise aux conditions de clôture et approbations habituelles.

Princess Yachts est un constructeur de premier plan de yachts à moteur de luxe, reconnu pour son design intemporel, sa qualité artisanale et sa tenue en mer exceptionnelle. La société, dont le siège social est situé à Plymouth, en Angleterre, présente un niveau d'intégration verticale inégalé - y compris la conception, l'ingénierie et la fabrication sur place - qui a contribué à faire de Princess Yachts l'une des marques de luxe les plus emblématiques de Grande-Bretagne. Princess Yachts sert une clientèle mondiale grâce à son réseau international de concessionnaires de premier ordre. La société compte environ 3 200 employés et exploite cinq usines de fabrication à Plymouth, en Angleterre.

Ryan Harrison, partenaire de KPS Mid-Cap Investments, a déclaré : « Nous sommes ravis de réaliser cet important investissement dans Princess Yachts, une entreprise de premier plan dans l'industrie mondiale de la navigation de plaisance de luxe qui possède une marque emblématique ancrée dans la tradition britannique, une gamme de produits remarquable et en pleine croissance et une réputation mondiale pour sa qualité et son innovation. L'investissement de KPS va accélérer la trajectoire de croissance de Princess et financer de nombreux investissements pour son avenir. Nous avons hâte de travailler avec les actionnaires actuels de Princess, le président-directeur général Antony Sheriff, l'équipe de direction et les employés talentueux de Princess Yachts. »

Antony Sheriff, président-directeur général de Princess Yachts, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à KPS pour ce nouveau chapitre passionnant pour Princess Yachts. KPS et l'équipe de Princess Yachts sont déterminés à investir dans l'avenir de la société tout en continuant à renforcer notre portefeuille de yachts à moteur de premier ordre. Avec un carnet de commandes actuel approchant le record d'un milliard de dollars et de nombreux modèles vendus jusqu'en 2025, nous n'avons jamais été dans une position commerciale aussi forte. Grâce à la grande expérience de KPS en matière d'excellence de fabrication et d'investissement dans des marques de premier plan, nous sommes désormais en mesure d'amener Princess Yachts au niveau supérieur de leadership du secteur en matière de qualité et d'innovation. Sous l'égide de KPS, nous allons accélérer une série d'initiatives de croissance et d'exploitation pour tirer parti de notre longue et fructueuse histoire. »

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP a agi à titre de conseiller juridique auprès de KPS. Macquarie Capital et Latham & Watkins LLP ont agi respectivement en qualité de conseiller financier et conseiller juridique auprès de Princess Yachts.

À propos de Princess Yachts

À propos de KPS Capital Partners

KPS, par l'entremise de ses entités de gestion affiliées, gère le KPS Special Situations Funds, une famille de fonds de placement dont la valeur des actifs gérés est supérieure à 14,4 milliards de dollars (en date du 30 septembre 2022). Depuis près de trente ans, les partenaires de KPS se sont consacrés entièrement à la réalisation d'une plus-value significative du capital en effectuant des investissements majoritaires de capital dans des entreprises manufacturières et industrielles au sein de divers secteurs, notamment ceux des matières premières, des produits de consommation de marque, des produits de santé et de luxe, des pièces d'automobile, des biens d'équipement et de la fabrication générale. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs en travaillant de manière constructive avec des équipes de gestion talentueuses en vue d'améliorer les entreprises, et génère des rendements sur les placements en améliorant structurellement la position stratégique, la compétitivité et la rentabilité des sociétés de son portefeuille plutôt qu'en comptant principalement sur l'effet de levier financier. Ensemble, les sociétés du portefeuille des fonds de KPS ont des revenus annuels globaux d'environ 22,0 milliards de dollars, exploitent 232 installations de fabrication dans 27 pays et comptent environ 53 000 employés, directement et indirectement par l'intermédiaire de coentreprises à l'échelle mondiale. Vous trouverez la stratégie de placement de KPS et la liste des sociétés de son portefeuille sur le site www.kpsfund.com .

