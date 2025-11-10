Kraton annonce de nouveaux objectifs en matière de climat et d'efficacité des ressources pour 2032

HOUSTON, 10 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Kraton Corporation, l'un des principaux producteurs mondiaux durables de polymères spéciaux et de produits biosourcés de grande valeur dérivés de coproduits de la pulpe de bois de pin, a annoncé aujourd'hui de nouveaux objectifs de durabilité à long terme pour les émissions de carbone, l'utilisation de l'eau et la réduction des déchets. Ces objectifs reflètent l'engagement continu de Kraton à construire un modèle d'entreprise durable qui crée une valeur à long terme pour les clients, les partenaires et les communautés.

Dans le cadre du processus de définition des objectifs, Kraton a réalisé une évaluation complète des émissions et de l'efficacité des ressources, comprenant des audits énergétiques, une planification des énergies renouvelables et des évaluations de l'eau et des déchets au niveau du site. Cette évaluation a permis d'établir un ensemble solide d'objectifs qui renforcent le rôle de Kraton en tant que partenaire fiable dans la transition vers une économie à faible émission de carbone et efficace dans l'utilisation des ressources.

« Chez Kraton, la durabilité est la base de la façon dont nous créons de la valeur, innovons et préparons l'avenir », a déclaré Marcello Boldrini, Président-directeur général. « Ces nouveaux objectifs à long terme reflètent notre engagement à avoir un impact significatif sur l'ensemble de nos opérations et de notre chaîne de valeur, tout en aidant nos clients à atteindre leurs propres objectifs en matière de développement durable. »

Les nouveaux objectifs, qui s'étendent jusqu'en 2032, s'appuient sur les solides antécédents de Kraton en matière de performances environnementales. Entre 2014 et 2024, Kraton a réduit de 35 % ses émissions de gaz à effet de serre de Scope 1 et 2. Cela correspond à une réduction absolue de 41 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) de Scope 1 et 2, ce qui démontre une avancée bien supérieure à celle de ses pairs dans le secteur industriel.

Nouveaux objectifs de durabilité pour 2032 (par rapport à la référence de 2022) :

Émissions de gaz à effet de serre de Scope 1 et 2 : 30 % de réduction absolue

Émissions de gaz à effet de serre de Scope 3.1 (achats de produits et de services) : réduction de l'intensité de 30 %

Consommation d'eau : réduction de l'intensité de 10 %

Production de déchets : réduction de l'intensité de 10 %

« Nos nouveaux objectifs sont conçus pour répondre aux attentes de nos clients en matière de transparence, d'innovation, de décarbonisation des matières premières en amont et d'efficacité des ressources, tout en conservant la flexibilité nécessaire pour soutenir la croissance de l'entreprise », a déclaré Rogier Roelen, Chief Sustainability Officer & General Counsel. « Le programme d'engagement des fournisseurs de Kraton jouera un rôle déterminant dans la réalisation de nos objectifs, et nous continuerons à collaborer étroitement avec nos partenaires pour progresser ensemble. »

Conformément à sa vision de « créer des solutions innovantes pour un avenir durable », Kraton élargit son offre de produits durables, étayée par des données ACV fiables et des certifications tierces telles que ISCC PLUS, afin d'aider ses clients à réduire l'impact sur l'environnement tout au long du cycle de vie de leurs produits.

Cette année, Kraton a obtenu la certification EcoVadis Platinum pour la cinquième année consécutive. Cette reconnaissance reflète l'engagement continu de l'entreprise à faire progresser la performance, la gestion et les rapports en matière de développement durable.

À propos de Kraton Corporation

Kraton Corporation est l'un des principaux producteurs mondiaux de polymères spéciaux et de produits de haute performance dérivés de ressources renouvelables. Les polymères de Kraton sont utilisés dans un large éventail d'applications, notamment les adhésifs, les revêtements, les produits de consommation et de soins personnels, les mastics et les lubrifiants, les applications médicales, l'emballage, l'automobile, le pavage et la toiture. En tant que plus grand fournisseur mondial de produits chimiques à base de pin, la société vend ses produits spéciaux à base de pin sur les marchés des adhésifs, de la voirie, de la construction et des pneus. Elle produit et vend également une large gamme de produits chimiques performants sur des marchés tels que les additifs pour carburants, les produits chimiques pour champs pétrolifères, les revêtements, les fluides et lubrifiants pour la métallurgie, les encres et les mines. Kraton propose ses produits à une clientèle diversifiée dans plus de 70 pays.

