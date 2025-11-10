Kraton anuncia nuevos objetivos de clima y eficiencia de recursos para 2032

HOUSTON, 10 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Kraton Corporation, productor líder mundial de polímeros especiales y productos químicos de alto valor de base biológica derivados de subproductos de la pulpa de madera de pino, anunció hoy nuevos objetivos de sostenibilidad a largo plazo para la reducción de emisiones de carbono, el consumo de agua y la gestión de residuos. Estos objetivos reflejan el compromiso continuo de Kraton con la construcción de un modelo de negocio sostenible que genere valor a largo plazo para clientes, socios y comunidades.

Como parte del proceso de definición de objetivos, Kraton llevó a cabo una evaluación integral de emisiones y eficiencia de recursos que abarcó auditorías energéticas, planificación de energías renovables y evaluaciones de agua y residuos a nivel de planta. El resultado es un sólido conjunto de objetivos que refuerzan el papel de Kraton como socio confiable en la transición hacia una economía baja en carbono y eficiente en el uso de los recursos.

"En Kraton, la sostenibilidad es la base de cómo creamos valor, innovamos y lideramos el futuro", afirmó Marcello Boldrini, consejero delegado. "Estos nuevos objetivos a largo plazo reflejan nuestro compromiso de generar un impacto significativo en todas nuestras operaciones y cadena de valor, al tiempo que apoyamos a nuestros clientes en el logro de sus propios objetivos de sostenibilidad".

Los nuevos objetivos, que se extienden hasta 2032, se basan en la sólida trayectoria de Kraton en materia de desempeño ambiental. Entre 2014 y 2024, Kraton redujo su intensidad de Alcance 1 y 2 en un 35 %. Esto se traduce en una reducción absoluta de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de Alcance 1 y 2 del 41 %, lo que demuestra un progreso muy superior al de sus competidores en el sector.

Nuevos objetivos de sostenibilidad para 2032 (en comparación con la línea base de 2022):

Emisiones de GEI de alcance 1 y 2: reducción absoluta del 30 %

Emisiones de GEI de alcance 3.1 (bienes y servicios adquiridos): reducción de la intensidad del 30 %

Consumo de agua: reducción de la intensidad del 10 %

Generación de residuos: reducción de la intensidad del 10 %

"Nuestros nuevos objetivos están diseñados para satisfacer las expectativas de nuestros clientes en cuanto a transparencia, innovación, descarbonización de materias primas y eficiencia en el uso de los recursos, manteniendo la flexibilidad necesaria para impulsar el crecimiento del negocio", afirmó Rogier Roelen, director de Sostenibilidad y Asesor Jurídico. "El programa de colaboración con proveedores de Kraton será fundamental para alcanzar nuestros objetivos, y seguiremos colaborando estrechamente con nuestros socios para avanzar juntos".

En consonancia con su visión de "Crear soluciones innovadoras para un futuro sostenible", Kraton está ampliando su oferta de productos sostenibles, respaldada por datos fiables de análisis del ciclo de vida (ACV) y certificaciones de terceros como ISCC PLUS, para ayudar a sus clientes a reducir el impacto ambiental a lo largo del ciclo de vida del producto.

Este año, Kraton obtuvo la calificación Platino de EcoVadis por quinto año consecutivo. Este reconocimiento refleja el compromiso constante de la empresa con el avance del desempeño, la gestión y la presentación de informes en materia de sostenibilidad.

Para obtener más información sobre la estrategia de sostenibilidad de Kraton, visite https://explore.kraton.com/sustainability-targets/

Acerca de Kraton Corporation

Kraton Corporation es un productor líder mundial de polímeros especiales y productos de alto rendimiento derivados de recursos renovables. Los polímeros de Kraton se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, como adhesivos, recubrimientos, productos de consumo y cuidado personal, selladores, lubricantes, productos médicos, de embalaje, automoción, para pavimentación y techado. Como el mayor proveedor mundial en la industria de productos químicos derivados del pino, los productos especiales a base de pino de la compañía se comercializan en los mercados de adhesivos, construcción vial y de neumáticos. Además, produce y vende una amplia gama de productos químicos de alto rendimiento para mercados como aditivos para combustibles, productos químicos para yacimientos petrolíferos, recubrimientos, fluidos y lubricantes para el mecanizado de metales, tintas y minería. Kraton ofrece sus productos a una diversa cartera de clientes en más de 70 países.

