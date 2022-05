KSTAR constrói primeira fábrica no Vietnã conforme plano de expansão internacional

SHENZHEN, China, 11 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A KSTAR, especialista global em conversão de energia, anunciou hoje que sua primeira fábrica no Vietnã, denominada KSTAR Vietnam Project Phase I, foi oficialmente concluída.

Ocupando uma área de 47.715 metros quadrados, a nova base de fabricação da KSTAR está localizada na cidade de Haiphong, a maior cidade portuária do norte do Vietnã. Ela está sendo construída para atender à crescente demanda de seus pedidos de exportação e para apoiar seu sólido crescimento no mercado global.

Para esta unidade, foi elaborado um plano de construção em duas fases com um investimento total superior a USD 22 milhões. A primeira fase do projeto será concluída em junho. Novos equipamentos poderão ser instalados e a produção, iniciada até o final deste ano. A segunda fase da construção está prevista para começar em 2024.

"Espera-se que a primeira fase da planta produza dez mil unidades de UPS, mil unidades de data centers modulares e inversores solares de 1 GW por ano. Esta seria a primeira vez que usamos fábricas no Vietnã para aprimorar a prestação de serviços e atender ao desejo dos clientes por bases de produção mais diversificadas", disse o Sr. Wang, líder de projeto da KSTAR.

Após a conclusão, estarão disponíveis 200 vagas de emprego, gerando importantes benefícios sociais e econômicos durante a epidemia. Além disso, espera-se que a nova planta siga as políticas de proteção ambiental da empresa.

"Já estamos liderando a iniciativa da fabricação ecológica. A Kstar é uma das 13 empresas chinesas do setor de fabricação de produtos a serem apresentadas no relatório Corporate Net Zero Pathway divulgado pelo Pacto Global da ONU. Este é o primeiro relatório do mundo emitido por agências da ONU para orientar e honrar os esforços das empresas para alcançar a neutralidade de carbono", acrescentou o Sr. Wang.

A KSTAR é amplamente conhecida como a fabricante líder mundial de UPS. De acordo com a declaração inicial da empresa, ela ficou em quinto lugar no mercado global de UPS em 2021 em número de remessas, subindo uma posição em relação a 2019. A nova fábrica não só aumentará a capacidade de produção, mas também ajudará na expansão global da KSTAR.

Sobre a KSTAR

Fundada em 1993, a Shenzhen KSTAR Science And Technology Co Ltd é líder global em P&D e fabricação de UPS, inversores fotovoltaicos e soluções ESS. Com sede na China, a KSTAR tem cerca de três mil funcionários, com negócios em mais de 150 países e seis unidades de fabricação e montagem.

