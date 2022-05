W ramach ekspansji zagranicznej Kstar buduje pierwszy wietnamski zakład

SHENZHEN, Chiny, 10 maja 2022 r. /PRNewswire/ -- Kstar, globalny ekspert w dziedzinie konwersji energii, poinformował dziś o oficjalnym rozpoczęciu budowy pierwszego wietnamskiego zakładu produkcyjnego nazywanego Etapem I Wietnamskiego Projektu Kstar.

Nowa baza produkcyjna Kstar, zajmująca powierzchnię 47715 metrów kwadratowych, znajduje się w mieście Haiphong, największym mieście portowym w Wietnamie Północnym. Wybudowano ją w odpowiedzi na dynamicznie rosnącą liczbę zamówień, a także po to, aby zaznaczyć obecność spółki na światowym rynku.

Plan budowy zakładu obejmuje dwa etapy, a łączna wartość inwestycji wyniesie ponad 22 mln USD. Pierwszy etap zostanie ukończony w czerwcu. Nowe wyposażenie zostanie zamontowane pod koniec roku i wtedy będzie mogła się rozpocząć produkcja. Rozpoczęcie budowy drugiego etapu planuje się na 2024 r.

„Przewiduje się, że w pierwszym etapie zakład będzie produkował 10000 sztuk UPS, 1000 sztuk modułowych centrów danych i falowniki fotowoltaiczne o mocy 1 GW rocznie. Będzie to pierwszy przypadek wykorzystania zakładów w Wietnamie do zwiększenia zdolności świadczenia usług i spełnienia zapotrzebowania klientów na bardziej zróżnicowaną bazę produkcyjną" – powiedział pan Wang, lider projektu Kstar.

Po ukończeniu budowy powstanie 200 miejsc pracy, które przyniosą korzyści społeczne i gospodarcze, niezwykle istotne w czasach epidemii. Poza tym przewiduje się, że nowy zakład będzie spełniał wymogi spółki w zakresie ochrony środowiska.

„Już dziś przecieramy szlaki dla produkcji przyjaznej dla środowiska naturalnego. Kstar jest jedną z 13 chińskich spółek z branży produkcyjnej, która znalazła się w opublikowanym przez inicjatywę Global Compact raporcie >>Korporacyjna Ścieżka Zerowej Emisji<< (Corporate Net Zero Pathway). Jest to pierwszy na świecie raport opublikowany przez agencje NZ, ilustrujący i honorujący dążenia korporacji do osiągnięcia neutralności emisyjnej" – dodał Wang.

Kstar jest szeroko znanym na świecie wiodącym producentem urządzeń UPS. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami spółki wolumen dostaw zrealizowanych przez spółkę pozwolił jej uplasować się w 2021 r. na piątym miejscu wśród światowych producentów urządzeń UPS, co w porównaniu do 2019 r., stanowi awans o jedno miejsce wyżej. Nowy zakład nie tylko zwiększy zdolności produkcyjne, ale też przyczyni się do globalnej ekspansji spółki Kstar.

Założona w 1993 r. spółka Shenzhen Kstar Science And Technology Co., Ltd. jest światowym liderem w dziedzinie badań, rozwoju i produkcji urządzeń UPS, falowników fotowoltaicznych i rozwiązań ESS. Kstar z siedzibą główną w Chinach zatrudnia niemal 3000 pracowników, posiada przedstawicielstwa w ponad 150 krajach, a także 6 zakładów produkcyjnych i montażowych.

