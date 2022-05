Spoločnosť KSTAR stavia v rámci zahraničnej expanzie prvý závod vo Vietname

ŠEN-ČEN, Čína, 10. mája 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť KSTAR, globálny expert na konverziu elektrickej energie, dnes oznámila, že jej prvý výrobný závod vo Vietname s názvom KSTAR Vietnam Project Phase I bol oficiálne uvedený do prevádzky.

Nová výrobná základňa spoločnosti KSTAR s rozlohou 47 715 metrov štvorcových sa nachádza v meste Haiphong, najväčšom prístavnom meste v severnom Vietname. Buduje sa s cieľom uspokojiť rastúci dopyt po exportných zákazkách a podporiť jej silný rast na globálnom trhu.

Toto zariadenie má dvojfázový plán výstavby s celkovou investíciou viac ako 22 miliónov USD. Prvá fáza projektu bude dokončená v júni. Do konca tohto roka by mohli byť nainštalované nové zariadenia a spustená výroba. Výstavba druhej fázy sa má začať v roku 2024.

„V prvej fáze závodu sa očakáva výroba 10 000 kusov UPS, 1 000 kusov modulárnych dátových centier a 1 GW solárnych invertorov ročne. Bolo by to prvýkrát, čo by sme využili továrne vo Vietname, aby sme zlepšili poskytovanie služieb a vyhoveli želaniu zákazníkov po rozmanitejších výrobných základniach," povedal pán Wang, vedúci projektu spoločnosti KSTAR.

Po dokončení bude k dispozícii 200 pracovných miest, ktoré počas epidémie prinesú významné sociálne a hospodárske výhody. Okrem toho sa očakáva, že nový závod bude dodržiavať politiku spoločnosti v oblasti ochrany životného prostredia.

„Už teraz sme lídrom v oblasti ekologickej výroby. Spoločnosť KSTAR je jednou z 13 čínskych spoločností z oblasti výroby produktov, ktoré sú uvedené v správe Corporate Net Zero Pathway vydanej iniciatívou UN Global Compact. Ide o prvú správu na svete, ktorú vydali agentúry OSN s cieľom usmerniť a oceniť snahy podnikov o dosiahnutie uhlíkovej neutrality," dodal pán Wang.

Spoločnosť KSTAR je všeobecne známa ako popredný svetový výrobca UPS. Podľa skoršieho vyhlásenia spoločnosti sa jej expedícia v roku 2021 umiestnila na piatom mieste na globálnom trhu s UPS, čím sa oproti roku 2019 posunula o jedno miesto vyššie. Nový závod nielen zvýši výrobnú kapacitu, ale pomôže aj pri globálnej expanzii spoločnosti KSTAR.

Spoločnosť Shenzhen KSTAR Science And Technology Co Ltd, založená v roku 1993, je svetovým lídrom v oblasti výskumu a vývoja a výroby UPS, fotovoltických invertorov a riešení pre systémy skladovania energie. Spoločnosť KSTAR so sídlom v Číne má takmer 3 000 zamestnancov, pôsobí vo viac ako 150 krajinách a má 6 výrobných a montážnych závodov.

