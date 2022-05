Společnost KSTAR buduje v rámci zahraniční expanze svůj první výrobní provoz ve Vietnamu

ŠEN-ČEN, Čína, 10. května 2022 /PRNewswire/ -- Společnost KSTAR, globální expert na konverzi energií, dnes oznámila, že její první výrobní závod ve Vietnamu, označený jako KSTAR Vietnam Project Phase I, oficiálně zakončil fázi hrubé stavby.

Nový výrobní závod společnosti KSTAR se nachází na pozemku o rozloze 47 715 metrů čtverečních ve městě Haiphong, největším přístavním městě severního Vietnamu. Je stavěn za účelem uspokojení rostoucí poptávky po exportních zakázkách této společnosti a podpory jejího silného růstu na světovém trhu.

Výstavba je plánována ve dvou fázích s celkovou investicí přes 22 milionů USD. První fáze projektu bude dokončena v červnu. Instalace nového zařízení a zahájení výroby by mohlo proběhnout do konce tohoto roku. Výstavba druhé fáze by měla být zahájena v roce 2024.

„Od první fáze závodu se očekává výroba 10 000 jednotek záložních zdrojů, 1 000 jednotek modulárních datových center a 1 GW solárních střídačů ročně. Je to poprvé, co jsme využili továrny ve Vietnamu ke zlepšení poskytování služeb a uspokojení přání zákazníků po rozmanitějších výrobních základnách," prohlásil vedoucí projektu společnosti KSTAR Wang.

Po dokončení závod nabídne celkem 200 pracovních míst, což bude mít v období epidemie významný sociální a ekonomický přínos. Kromě toho se očekává, že bude nový závod dodržovat zásady společnosti, týkající se ochrany životního prostředí.

„V oblasti ekologické výroby jsme již nyní na špici. Kstar je jednou ze 13 čínských společností výrobního průmyslu, které byly uvedeny ve zprávě Corporate Net Zero Pathway vydané organizací UN Global Compact. Jedná se o vůbec první zprávu na světě vydanou agenturami OSN, která má za cíl řídit a ocenit úsilí podniků v oblasti dosažení uhlíkové neutrality," dodal Wang.

Společnost KSTAR je všeobecně známá jako přední světový výrobce záložních zdrojů. Podle dřívějšího prohlášení společnosti se svou expedicí za rok 2021 umístila na pátém místě celosvětového trhu záložních zdrojů, čímž si oproti roku 2019 o jednu příčku polepšila. Nový závod nejen zvýší výrobní kapacitu, ale napomůže také globální expanzi společnosti KSTAR.

O společnosti KSTAR

Společnost Shenzhen KSTAR Science And Technology Co Ltd byla založena v roce 1993 a je světovým lídrem v oblasti výzkumu a vývoje a výroby záložních zdrojů, fotovoltaických střídačů a řešení ESS. Společnost KSTAR sídlí v Číně, zaměstnává téměř 3 000 zaměstnanců, působí ve více než 150 zemích a vlastní 6 výrobních a montážních závodů.

Další informace:

E-mail: [email protected]

Související odkazy

https://www.kstar.com/

SOURCE KSTAR