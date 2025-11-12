Kwanza Jones y José E. Feliciano invierten $ 6 millones para impulsar el acceso al aprendizaje en el mundo real y el impacto en la comunidad en Cardozo

El programa Transformational Gift dará como resultado la creación de una nueva instalación de vanguardia, que se llamará Programa de Educación Clínica Kwanza Jones y José E. Feliciano.

LOS ÁNGELES, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los poderosos filántropos, inversionistas y agentes de cambio, Kwanza Jones, clase Cardozo de 1999, y José E. Feliciano, destinan $ 6 millones a la Facultad de Derecho Benjamin N. Cardozo de la Universidad de Yeshiva. La inversión filantrópica apoyará una importante renovación y expansión del programa de educación clínica y las instalaciones de la facultad de derecho. Este regalo asegurará que los estudiantes adquieran una experiencia práctica que se extiende mucho más allá de la teoría al tiempo que fortalece el servicio de la escuela a las comunidades de la ciudad de Nueva York.

El regalo transformador creará una nueva instalación de vanguardia, que se llamará Programa de Educación Clínica Kwanza Jones y José E. Feliciano. Los nuevos espacios incluirán oficinas modernas para profesores y personal, áreas de trabajo colaborativo y salas de reuniones dignas para los clientes. Estas actualizaciones garantizarán que los estudiantes y profesores de Cardozo tengan los recursos necesarios para continuar su vital trabajo legal pro bono.

Este compromiso se basa en los estrechos vínculos de Jones y Feliciano con Cardozo en los últimos años. En 2024, Jones fue honrada en la 14ª Celebración Anual de Antiguos Alumnos de BALLSA (Asociación de Estudiantes de Derecho Negros, Asiáticos y Latinos) por su liderazgo y compromiso con la equidad. Ese evento recaudó un récord de $ 60,000, financiando cuatro becas para estudiantes que han superado dificultades y han contribuido a la diversidad del cuerpo estudiantil. Ese mismo año, realizó una conmovedora interpretación de "Imagine" de John Lennon en la Gala de la Paz del Centro Kukin para la Resolución de Conflictos de la escuela en homenaje a la profesora Lela Love, fundadora del Centro Kukin para la Resolución de Conflictos de Cardozo y una de las mentoras de Jones durante su tiempo en la facultad de derecho.

El compromiso constante de Jones y Feliciano subraya no solo su dedicación a la misión de Cardozo, sino también su inversión en sus estudiantes y su comunidad.

"Nuestro objetivo es impulsar a los humanos y elevar a la humanidad", dijeron Jones y Feliciano. Esta es una inversión en esa misión, creando un poderoso efecto multiplicador donde los estudiantes adquieren habilidades esenciales y las comunidades reciben el apoyo legal que necesitan.

Jones, quien obtuvo su título de Juris Doctor en Cardozo en 1999 y participó en la Clínica de Mediación durante su tiempo como estudiante, enfatizó cómo su propia experiencia subrayó el valor del aprendizaje aplicado. "Los programas clínicos de Cardozo me proporcionaron una práctica práctica en el mundo real que me ayudó a perfeccionar mis habilidades para resolver problemas, mediar en conflictos y abogar por la justicia", dijo. "Ha tenido una influencia duradera en mi trabajo y mi vida. Me enorgullece retribuir a una facultad de derecho que respalda mi visión de un futuro mejor ".

El efecto dominó de esta inversión de impacto se extiende mucho más allá del campus de Cardozo. Al ampliar las oportunidades para que los estudiantes participen en un trabajo clínico significativo, la facultad de derecho fortalece su capacidad de brindar servicios legales gratuitos a los más necesitados, protegiendo los derechos y reafirmando la humanidad.

"Este es un regalo transformador que tocará las vidas de nuestros estudiantes durante generaciones", dijo Melanie Leslie, de 91 años, decana de la Facultad de Derecho de Cardozo. "Kwanza es un homenaje al espíritu de Cardozo. A lo largo de su carrera, se ha desafiado a sí misma y a los demás a crear oportunidades e inspirar el cambio. Ella y José comparten una visión para el acceso a la justicia y la equidad educativa. Estamos profundamente agradecidos por su apoyo ".

A través de su Iniciativa Kwanza Jones y José E. Feliciano, la pareja continúa avanzando en su misión de impulsar la humanidad centrándose en la educación, el espíritu empresarial, la equidad y el empoderamiento. Su compromiso de $ 6 millones con Cardozo es tanto una continuación de su legado filantrópico como una poderosa extensión de su misión, una que fortalece las instituciones, eleva las comunidades y construye un futuro mejor.

Acerca de Kwanza Jones y José E. Feliciano

Kwanza Jones y José E. Feliciano son socios de vida y de negocios. En 2014, fundaron la Iniciativa Kwanza Jones & José E. Feliciano , una oficina familiar privada dedicada a crear un impacto significativo a través de inversiones estratégicas y filantropía transformadora. Guiados por un compromiso con iniciativas orientadas a un propósito, invierten y se asocian con organizaciones sin fines de lucro y con fines de lucro con un enfoque clave en cuatro pilares: educación, emprendimiento, equidad y empoderamiento. Creyendo que el acceso al capital impulsa la oportunidad inclusiva, Jones y Feliciano han comprometido personalmente más de $ 250 millones a estos esfuerzos.

Kwanza Jones es una nueve veces artista, inversionista y oradora de Billboard, cuyo liderazgo se ha extendido a través de organizaciones sin fines de lucro y juntas corporativas, incluyendo The Apollo Theater, Susan G. Komen, UCLA Ronald Reagan Medical Center y Bennett College. Aporta energía y creatividad a cada etapa en la que entra, ya sea pública o privada.

José E. Feliciano es cofundador y socio director de Clearlake Capital. Forma parte de la junta directiva del Cedars-Sinai Medical Center, la Junta Directiva de Stanford, el Smithsonian National Museum of the American Latino, J. Paul Getty Trust y LA28, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028 en Los Ángeles, lo que refleja su compromiso con la educación y el avance cultural.

