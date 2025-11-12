Kwanza Jones和José E. Feliciano承诺提供600万$ ，以促进在卡多佐获得真实世界的学习和社区影响力

变革性捐赠将导致创建一个新的最先进的设施，该设施将被命名为Kwanza Jones和José E. Feliciano临床教育计划。

洛杉矶 2025年11月12日 /美通社/ -- 强大的慈善家、投资者和变革推动者、1999届卡多佐班的Kwanza Jones和José E. Feliciano承诺向叶史瓦大学Benjamin N. Cardozo法学院捐赠600万$。 这笔慈善投资将支持法学院临床教育计划和设施的重大翻新和扩建。 这份礼物将确保学生获得超越理论的实践体验，同时加强学校对纽约市社区的服务。

这一变革性礼物将创造一个新的、最先进的设施，该设施将被命名为Kwanza Jones和José E. Feliciano临床教育计划。 新空间将包括面向教职员工的现代化办公室、协作工作区以及面向客户的有尊严的会议室。 这些升级将确保卡多佐的学生和教师有足够的资源来继续他们至关重要的公益法律工作。

这一承诺建立在Jones和Feliciano近年来与Cardozo的密切联系之上。 2024年， Jones因其领导力和对公平的承诺，在第14届年度BALLSA （黑人、亚洲和拉丁裔法律学生协会）校友庆祝活动中获得荣誉。 该活动筹集了创纪录的60,000 $ ，为克服困难并为学生群体的多样性做出贡献的学生提供四项奖学金。 那年晚些时候，她在学校的库金解决冲突中心的和平晚会上表演了约翰•列侬（ John Lennon ）的《想象》（ Imagine ）的动人演绎，向卡多佐（ Cardozo ）库金解决冲突中心的创始人、琼斯在法学院期间的导师之一莱拉•洛夫（ Lela Love ）教授致敬。

Jones和Feliciano的一贯参与不仅凸显了他们对Cardozo使命的奉献精神，也凸显了他们对学生和社区的投资。

Jones和Feliciano说： “我们的目标是提升人类，提升人性。” 这是对这一使命的投资，创造了强大的乘数效应，让学生获得基本技能，社区获得所需的法律支持。

琼斯于1999年在卡多佐获得了法学博士学位，并在她还是学生的时候参加了调解诊所，她强调了自己的体验如何突出了应用学习的价值。 “Cardozo的诊所项目为我提供了实践性的真实世界实践，帮助我提高了解决问题、调解冲突和倡导正义的技能，”她说。 “它对我的工作和生活产生了持久的影响。 能够回馈一所支持我实现更美好未来愿景的法学院，我深感自豪。”

这种影响力投资的连锁反应远远超出了Cardozo园区。 通过扩大学生从事有意义的临床工作的机会，法学院加强了为最需要的人提供无偿法律服务、保护权利和重申人性的能力。

“这是一份具有变革意义的礼物，将影响我们几代学生的生活，”卡多佐法学院院长Melanie Leslie '91表示。 “宽扎是对卡多佐精神的致敬。 在她的职业生涯中，她挑战自己和他人，创造机会并激发变革。 她和José分享了诉诸司法和教育公平的愿景。 我们非常感激他们的支持。”

通过他们的Kwanza Jones和José E. Feliciano计划，这对夫妇通过专注于教育、创业、公平和赋权，继续推进他们提升人性的使命。 他们对卡多佐的600万美元承诺既是他们慈善事业遗产的延续，也是他们使命的强大延伸--这一使命加强了机构，提升了社区，创造了更美好的未来。

关于Kwanza Jones和José E. Feliciano

Kwanza Jones和José E. Feliciano是生活和商业合作伙伴。 2014年，他们成立了 Kwanza Jones & José E. Feliciano Initiative ，这是一家私人家族办公室，致力于通过战略投资和变革性慈善事业产生有意义的影响。 在致力于以目标为导向的计划的指导下，他们投资于非营利组织和营利组织，并与之合作，重点关注四大支柱：教育、创业、公平和赋权。 Jones和Feliciano相信获得资本可以推动包容性机会，他们亲自为这些努力投入了2.5亿多$。

Kwanza Jones是九届Billboard排行榜艺术家、投资者和演讲者，其领导力已扩展到非营利组织和公司董事会，包括The Apollo Theater、Susan G. Komen、UCLA Ronald Reagan Medical Center和Bennett College。 无论是在公共场合还是在私人场合，她都能为每一个阶段注入活力和创造力。

José E. Feliciano是Clearlake Capital的联合创始人兼管理合伙人。 他是Cedars-Sinai Medical Center、Stanford Board of Trustees、Smithsonian National Museum of the American Latino、J. Paul Getty Trust和LA28 （ 2028年洛杉矶奥运会和残奥会）的董事会成员，反映了他对教育和文化进步的承诺。

Kwanza Jones & José E. Feliciano Initiative