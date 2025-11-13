Kwanza Jones 與 José E. Feliciano 承諾捐贈 600 萬美元 助 Cardozo 法律學院提升實務學習與社區影響力

此筆具變革性意義的捐款將用於建設一所頂尖新設施，命名為「Kwanza Jones and José E. Feliciano 臨床教育課程」。

洛杉磯 2025年11月13日 /美通社/ -- 具影響力的慈善家、投資者及變革者 Kwanza Jones（Cardozo 法律學院 1999 年畢業生）與 José E. Feliciano 承諾捐贈 600 萬美元予 Yeshiva 大學旗下的 Benjamin N. Cardozo 法律學院。這筆慈善投資將用於支持該法律學院臨床教育課程及設施的重大翻新與擴展。這筆捐款將確保學生獲得超越課堂理論的實務經驗，同時加強學院對紐約市社區的服務。

這筆具變革性意義的捐款將用於建設一所頂尖的新設施，並命名為「Kwanza Jones and José E. Feliciano 臨床教育課程」。新空間將包括供教職員使用的現代化辦公室、協作工作區域，以及為客戶提供服務的莊重會客室。這些升級將確保 Cardozo 的學生和教員擁有所需資源，以繼續其至關重要的義務法律工作。

Jones 與 Feliciano 近年來一直與 Cardozo 保持緊密聯繫，是次捐贈正建基於此。2024 年，Jones 在第 14 屆年度 BALLSA（黑人、亞洲及拉丁裔法律學生協會）校友慶典上，因其卓越的領導才能及對公平的貢獻而獲表彰。該活動籌得破紀錄的 60,000 美元，資助了四個獎學金名額，用以支持克服困境並對學生群體多元化作出貢獻的學生。同年稍後，她在學院 Kukin 衝突解決中心的和平晚宴上，感人演繹了 John Lennon 的《Imagine》，向 Cardozo Kukin 衝突解決中心創辦人、亦是Jones就讀法律學院時的導師之一 Lela Love 教授致敬。

Jones 與 Feliciano 的持續參與，不僅突顯了他們對 Cardozo 使命的奉獻，亦展現了他們對學生和社區的投入。

「我們的目標是助力個人發展並提升人性。」Jones 與 Feliciano 表示，這是對該使命的一項投資，能產生強大的乘數效應，讓學生獲得必要技能，同時社區亦能得到所需的法律支援。

Jones 於 1999 年在 Cardozo 獲得法律博士學位，並在學生時期參與了調解臨床課程。她強調了自身經驗如何突顯應用學習的價值。「Cardozo 的臨床課程為我提供了實務及真實世界的實踐，助我磨練解決問題、調解衝突和倡導正義的技巧。」她表示，「這對我的工作和生活產生了深遠的影響。我很自豪能夠回饋這所法律學院，它支持我對更美好未來的願景。」

這項影響力投資所產生的漣漪效應，其範圍遠遠超越 Cardozo 校園。透過擴展學生參與有意義的臨床工作的機會，法律學院加強了其向最有需要人士提供義務法律服務的能力，從而保障權益並彰顯人性。

「這是一筆具變革性意義的捐款，將惠及我們未來幾代的學生。」Cardozo 法律學院院長 Melanie Leslie（91 年畢業生）表示，「Kwanza 是 Cardozo 精神的體現。在她的職業生涯中，她不斷挑戰自我和他人，以創造機會並啟發變革。她與 José 同樣抱持著實現司法公正和教育公平的願景。我們對他們的支持深表謝意。」

透過「Kwanza Jones & José E. Feliciano 倡議」，這對夫婦專注於教育、企業家精神、公平和賦權，持續推進其提升人性的使命。他們對 Cardozo 的 600 萬美元承諾，既是其慈善傳承的延續，也是其使命的有力延伸——致力鞏固機構實力、提升社區福祉，並構建更美好的未來。

關於 Kwanza Jones 與 José E. Feliciano

Kwanza Jones 與 José E. Feliciano 既是生活伴侶，也是事業夥伴。他們於 2014 年創立了「 Kwanza Jones & José E. Feliciano 倡議」，一個致力於透過策略性投資與轉型性慈善事業來創造深遠影響的私人家族辦公室。在「目標導向」的承諾下，他們投資並與非營利及營利組織合作，主要聚焦於四大支柱：教育、創業、公平與賦權。他們相信，獲得資本的機會能驅動共融的發展，因此 Jones 與 Feliciano 個人已為這些努力投入了超過 2.5 億美元。

Kwanza Jones 是一位九度登上告示牌排行榜的藝人、投資者暨演說家，其領導角色橫跨多個非營利組織與企業董事會，包括 Apollo Theater、Susan G. Komen、UCLA Ronald Reagan Medical Center，以及 Bennett College。無論在公開或私人場合，她總能為每個舞台帶來活力與創造力。

José E. Feliciano 是 Clearlake Capital 的共同創辦人兼管理合夥人。他擔任 Cedars-Sinai Medical Center、Stanford Board of Trustees、Smithsonian National Museum of the American Latino、J. Paul Getty Trust 以及負責2028年洛杉磯奧運與帕運的 LA28 組織的董事，反映了他對教育與文化發展的投入。

Kwanza Jones & José E. Feliciano Initiative