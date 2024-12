Kymera International acquiert Coating Center Castrop GmbH

-- Kymera étend l'empreinte de Surface Technologies en Europe, en améliorant l'accès des clients aux solutions avancées de pulvérisation thermique --

RESEARCH TRIANGLE PARK, Caroline du Nord, 3 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Kymera International (« Kymera »), leader mondial des matériaux de spécialité et des technologies de surface, a annoncé aujourd'hui l'acquisition réussie de Coating Center Castrop GmbH (« CCC »), une société globale de pulvérisation thermique et d'usinage de précision qui fournit des solutions complètes de conception, de fabrication et d'usinage de finition pour les marchés de l'aérospatiale, de la propulsion marine, de l'industrie pharmaceutique et de l'industrie en général. Situé à Castrop-Rauxel, en Allemagne, CCC fournit à ses clients européens des applications d'ingénierie avancée et de services de pulvérisation thermique qui atténuent l'impact de l'usure extrême sur les composants de grande valeur.

Kymera International strengthens position in thermal spray market and expands footprint in Europe with latest Surface Technologies acquisition of Coating Center Castrop GmbH.

Cette acquisition stratégique renforce la position de Kymera sur le marché des services de pulvérisation thermique, en apportant des avantages significatifs aux deux entreprises grâce à l'expansion des capacités technologiques et à une empreinte mondiale élargie qui comprend désormais les États-Unis, le Canada et l'Allemagne. L'ajout de CCC apporte des capacités avancées d'ingénierie de composants, de fabrication et d'usinage CNC à l'activité Surface Technologies de Kymera, ainsi qu'un centre de service européen HaloJet ID HVOF™, permettant un service localisé de trains d'atterrissage aérospatiaux pour les clients clés de la région.

« L'activité Surface Technologies de Kymera se distingue par sa capacité à fournir des solutions de pulvérisation thermique performantes, complètes et personnalisées, ainsi qu'un service et une assistance de qualité supérieure », déclare Barton White, PDG de Kymera International. « L'acquisition de CCC renforce encore notre capacité à fournir un service régional à l'échelle mondiale et à soutenir nos initiatives de croissance stratégique dans l'industrie aérospatiale par notre technologie HaloJet ID HVOF™. »

« L'acquisition de CCC contribue à l'accélération de la trajectoire des activités de Kymera dans le domaine des Technologies de surface », ajoute Adam Shebitz, associé et responsable de l'industrie chez Palladium Equity Partners. « Nous nous attendons à ce que son implantation allemande, idéalement située, débloque la croissance future du secteur aérospatial européen et permette l'expansion de la technologie HaloJet de Kymera. »

« Nous sommes heureux d'avoir trouvé en Kymera un partenaire qui poursuivra notre chemin et le complétera par d'autres technologies de pulvérisation innovantes », commente l'équipe de CCC. « Cela nous permettra d'offrir à nos clients une gamme encore plus large de procédés et de services de revêtement. »

Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.

À propos de Kymera International

L'histoire de Kymera International, par le biais d'acquisitions, remonte aux années 1800. Aujourd'hui, Kymera International est une entreprise américaine, leader mondial dans le développement et la fabrication de matériaux spécialisés avancés et de revêtements de surface à haute performance. Kymera vend ses produits techniquement développés dans une grande variété de marchés finaux, y compris l'aérospatiale, la défense, le médical, l'électronique, la chimie, l'automobile spécialisée, la fabrication additive et de nombreuses applications industrielles. Kymera International dispose d'unités de production aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Europe, au Royaume-Uni, en Asie et au Brésil. Pour plus d'informations, consultez le site www.kymerainternational.com.

À propos de Coating Center Castrop GmbH

Fondé en 1999, CCC offre des solutions de traitement de surface robustes et résistantes à l'usure et à la corrosion pour une variété d'industries. Implantée à Castrop-Rauxel, en Allemagne, CCC propose des revêtements par combustible à oxygène à haute vitesse (HVOF), plasma, flamme à fil et à poudre et par pulvérisation à l'arc, ainsi que des solutions d'ingénierie, de conception, de fabrication et d'usinage. Pour plus d'informations, consultez le site www.coating-center.de.

À propos de Palladium Equity Partners, LLC

Palladium est une société de capital-investissement du marché intermédiaire, qui gère des actifs valant plus de 3 milliards de dollars. La société cherche à acquérir et à développer des entreprises en partenariat avec les fondateurs et les équipes de gestion expérimentées, en fournissant des capitaux, des conseils stratégiques et une supervision opérationnelle. Depuis sa création en 1997, Palladium a fait des investissements dans plus de 220 entreprises (41 plateformes et plus de 180 modules complémentaires). Pour plus d'informations, consultez le site https://www.palladiumequity.com.

