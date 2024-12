Kymera International kupuje Coating Center Castrop GmbH

-- Kymera rozširuje pôsobnosť divízie Surface Technologies v Európe a podporuje prístup zákazníkov k pokročilým riešeniam termálnych nástrekov --

RESEARCH TRIANGLE PARK, Severná Karolína, 3. decembra 2024 /PRNewswire/ -- Kymera International (ďalej len „Kymera"), popredná svetová spoločnosť v oblasti špeciálnych materiálov a povrchových technológií, dnes oznámila úspešnú akvizíciu spoločnosti Coating Center Castrop GmbH (ďalej len „CCC"), komplexnej spoločnosti zaoberajúcej sa termálnymi nástrekmi a presným obrábaním, ktorá poskytuje kompletné riešenia pre návrh, výrobu a konečnú úpravu pri obrábaní pre letecký priemysel, pohon lodí, farmaceutický a všeobecný priemyselný trh. Spoločnosť CCC so sídlom v Castrop-Rauxel v Nemecku poskytuje svojim európskym zákazníkom pokročilé inžinierske aplikácie a aplikácie služieb termálnych nástrekov, ktoré zmierňujú vplyv extrémneho opotrebovania u komponentov s vysokou hodnotou.

Kymera International strengthens position in thermal spray market and expands footprint in Europe with latest Surface Technologies acquisition of Coating Center Castrop GmbH.

Táto strategická akvizícia posilňuje pozíciu spoločnosti Kymera na trhu služieb termálnych nástrekov a prináša obom spoločnostiam značné výhody prostredníctvom rozmachu technologických možností a rozšíreného globálneho pôsobenia, ktoré teraz zahŕňa USA, Kanadu a Nemecko. Pridanie spoločnosti CCC prináša pokročilé inžinierstvo komponentov, spôsobilosti v oblasti výroby a CNC obrábania do divízie Surface Technologies spoločnosti Kymera a európskeho servisného strediska HaloJet ID HVOF™, čo umožňuje lokalizovaný servis leteckých podvozkov kľúčovým zákazníkom v regióne.

„Podnikanie divízie Surface Technologies spoločnosti Kymera sa odlišuje našou schopnosťou poskytovať vysokovýkonné, komplexné a prispôsobené riešenia v podobe termálnych nástrekov s vynikajúcimi službami a podporou," hovorí Barton White, generálny riaditeľ Kymera International. „Akvizícia spoločnosti CCC ďalej upevňuje našu schopnosť poskytovať regionálne služby v globálnom meradle a podporovať naše strategické rastové iniciatívy v leteckom a kozmickom priemysle pomocou našej technológie HaloJet ID HVOF™ ."

„Akvizícia CCC pomáha urýchliť trajektóriu podnikania divízie Surface Technologies spoločnosti Kymera," dodáva Adam Shebitz, partner a vedúci oddelenia priemyslu v Palladium Equity Partners. „Očakávame, že jej pôsobenie vďaka ideálnemu umiestneniu v Nemecku otvorí možnosti pre budúci rast v rámci európskeho leteckého sektora, čo umožní rozšírenie technológie HaloJet spoločnosti Kymera."

„Sme radi, že sme v spoločnosti Kymera našli partnera, ktorý bude pokračovať v našej ceste a doplní ju o ďalšie inovatívne technológie nástrekov," poznamenáva tím CCC. „Umožní nám to ponúknuť našim zákazníkom ešte širšiu škálu procesov a služieb povrchovej úpravy."

Podmienky transakcie neboli zverejnené.

O spoločnosti Kymera International

Kymera International môže prostredníctvom akvizícií vystopovať svoje korene až do roku 1800. Dnes je Kymera International popredným globálnym vývojárom a výrobcom pokročilých špeciálnych materiálov a vysokovýkonných povrchových náterov v USA. Kymera predáva svoje technicky vyvinuté produkty na širokú škálu koncových trhov vrátane letectva, obrany, medicíny, elektroniky, chemikálií, špeciálnych automobilov, výroby aditív a mnohých priemyselných aplikácií. Kymera International má výrobné závody v USA, Kanade, Austrálii, Európe, Spojenom kráľovstve, Ázii a Brazílii. Viac informácií nájdete na stránke www.kymerainternational.com.

O spoločnosti Coating Center Castrop GmbH

Spoločnosť CCC, založená v roku 1999, ponúka odolné riešenia pre povrchy odolné voči opotrebovaniu a korózii pre rôzne priemyselné odvetvia. S prevádzkami v Castrop-Rauxel v Nemecku poskytuje CCC okrem inžinierskych, dizajnových, výrobných a obrábacích riešení aj vysokorýchlostné nástreky plameňom (High Velocity Oxygen Fuel – HVOF), plazmové, drôtové a práškové plameňové a oblúkové nástrekové nátery. Viac informácií nájdete na stránke www.coating-center.de.

O spoločnosti Palladium Equity Partners, LLC

Palladium je súkromná investičná spoločnosť so strednou veľkosťou na trhu, ktorá spravuje aktíva v hodnote viac ako 3 miliardy USD. Firma sa snaží získavať a rozvíjať spoločnosti v partnerstve so zakladateľmi a skúsenými manažérskymi tímami poskytovaním kapitálu, strategického vedenia a prevádzkového dohľadu. Od svojho založenia v roku 1997 firma Palladium investovala do viac ako 220 spoločností (41 platforiem a viac ako 180 prídavných spoločností). Viac informácií nájdete na stránke https://www.palladiumequity.com.

Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2570821/Kymera_Castrop_Acquisition_Announcement_SOCIAL_POST_IMAGE_Q4_2024.jpg