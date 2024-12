Kymera International adquiere Coating Center Castrop GmbH

-- Kymera amplía la presencia de Surface Technologies en Europa, facilitando el acceso de los clientes a soluciones avanzadas de pulverización térmica --

RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C. , 2 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- Kymera International ("Kymera"), una empresa líder mundial en materiales especiales y tecnologías de superficies, anunció hoy la adquisición exitosa de Coating Center Castrop GmbH ("CCC"), una empresa integral de pulverización térmica y mecanizado de precisión que ofrece soluciones completas de diseño, fabricación y mecanizado de acabado para los mercados aeroespacial, de propulsión marina, farmacéutico e industrial en general. Ubicada en Castrop-Rauxel, Alemania, CCC ofrece a sus clientes europeos aplicaciones avanzadas de ingeniería y servicio de pulverización térmica que mitigan el impacto del desgaste extremo en componentes de alto valor.

Esta adquisición estratégica fortalece la posición de Kymera en el mercado de servicios de pulverización térmica, lo que aporta un beneficio significativo a ambas empresas a través de la expansión de las capacidades tecnológicas y una presencia global más amplia que ahora incluye EE.UU., Canadá y Alemania. La incorporación de CCC aporta ingeniería de componentes avanzada, fabricación y capacidades de mecanizado CNC al negocio de Surface Technologies de Kymera y un centro de servicio europeo HaloJet ID HVOF™, lo que permite un servicio localizado de tren de aterrizaje aeroespacial a clientes clave en la región.

"El negocio de Surface Technologies de Kymera se diferencia por nuestra capacidad de proporcionar soluciones de pulverización térmica integrales y personalizadas de alto rendimiento con un servicio y un soporte superiores", afirmó Barton White, consejero delegado de Kymera International. "La adquisición de CCC consolida aún más nuestra capacidad de proporcionar un servicio regional a escala global y respaldar nuestras iniciativas de crecimiento estratégico en la industria aeroespacial con nuestra tecnología HaloJet ID HVOF™".

"La adquisición de CCC ayuda a acelerar la trayectoria del negocio de Surface Technologies de Kymera", añadió Adam Shebitz, socio y responsable de la división industrial de Palladium Equity Partners. "Esperamos que su ubicación ideal en Alemania impulse el crecimiento futuro dentro del sector aeroespacial europeo, lo que permitirá la expansión de la tecnología HaloJet de Kymera".

"Estamos encantados de haber encontrado en Kymera un socio que seguirá nuestro camino y lo complementará con otras tecnologías de pulverización innovadoras", comentó el equipo de CCC. "Esto nos permitirá ofrecer a nuestros clientes una gama aún más amplia de procesos y servicios de recubrimiento".

Los términos de la transacción no fueron revelados.

Acerca de Kymera International

Kymera International, a través de adquisiciones, sus orígenes se remontan a 1800. En la actualidad, Kymera International es una empresa estadounidense líder en el desarrollo y fabricación de materiales especiales avanzados y recubrimientos de superficies de alto rendimiento. Kymera vende sus productos desarrollados técnicamente en una amplia variedad de mercados finales, incluidos el aeroespacial, la defensa, la medicina, la electrónica, la química, la automoción especializada, la fabricación aditiva y numerosas aplicaciones industriales. Kymera International tiene instalaciones de fabricación en EE.UU., Canadá, Australia, Europa, Reino Unido, Asia y Brasil. Para obtener más información, visite www.kymerainternational.com.

Acerca de Coating Center Castrop GmbH

Fundada en 1999, CCC ofrece soluciones de superficies resistentes al desgaste y a la corrosión para una variedad de industrias. Con operaciones en Castrop-Rauxel, Alemania, CCC ofrece recubrimientos HVOF, plasma, llama de alambre y polvo, y rociado de arco, además de soluciones de ingeniería, diseño, fabricación y mecanizado. Para obtener más información, visite www.coating-center.de.

Acerca de Palladium Equity Partners, LLC

Palladium es una firma de capital privado del mercado medio con más de 3.000 millones de dólares en activos bajo gestión. La firma busca adquirir y hacer crecer empresas en asociación con fundadores y equipos de gestión experimentados, proporcionándoles capital, orientación estratégica y supervisión operativa. Desde su fundación en 1997, Palladium ha invertido en más de 220 empresas (41 plataformas y más de 180 complementos). Para obtener más información, visite https://www.palladiumequity.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2570821/Kymera_Castrop_Acquisition_Announcement_SOCIAL_POST_IMAGE_Q4_2024.jpg

