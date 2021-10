L'appétit croissant de Los Angeles pour les véhicules électriques et les événements en présentiel est confirmé

Un nouveau sondage du LA Auto Show révèle un intérêt important pour les véhicules électriques, les expériences et les intentions d'achat

LOS ANGELES, 6 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Un nouveau sondage réalisé par le Los Angeles Auto Show® (LA Auto Show®), l'événement automobile et de mode de vie en présentiel de premier plan, confirme que la révolution des véhicules électriques est au cœur de l'esprit de nombreux habitants de Los Angeles. La grande majorité des participants au LA Auto Show sont impatients d'en apprendre davantage sur les véhicules électriques lors de cet événement très attendu, qui se tiendra au mois novembre.

Le LA Auto Show a réalisé récemment un sondage auprès de ses visiteurs – des acheteurs locaux de voitures neuves et des passionnés du monde entier – qui a permis de se faire une idée du meilleur marché national des voitures neuves et des véhicules électriques (selon JD Power 2021). Les principales conclusions du sondage sont les suivantes :

Plus de 78 % des personnes interrogées indiquent que leur intérêt pour les véhicules électriques a considérablement augmenté au cours des 12 à 15 derniers mois.

Sur l'ensemble des personnes interrogées, 71 % ont indiqué être à la recherche d'une nouvelle voiture à acheter ou louer dans les 12-24 prochains mois.

On note également que 41 % d'entre elles ont hâte de voir les derniers constructeurs et modèles de véhicules électriques au LA Auto Show en novembre prochain.

Enfin, 35 % se disent très impatients de faire l'expérience de cette conduite, de s'asseoir et de tester les véhicules électriques en personne.

« Le LA Auto Show a toujours été en phase avec le parcours d'achat de l'acheteur de voiture », a déclaré Lisa Kaz, propriétaire et PDG du LA Auto Show. « Il n'y a pas de meilleure plateforme que la nôtre pour permettre au public de découvrir et d'en savoir plus sur les véhicules et les ateliers de comparaison dans un environnement amusant. Nous savons que l'électrification est l'avenir et les résultats de notre dernier sondage confirment que les habitants de Los Angeles ont hâte d'en apprendre davantage sur les véhicules électriques et sur la façon dont ils améliorent leur mode de vie. »

Après une pause de deux ans, le LA Auto Show ouvrira ses portes au public du 19 au 28 novembre au Los Angeles Convention Center. Celui qui s'intéresse aux véhicules électriques peut voir et tester les nouveaux modèles au LA Auto Show de cette année, sur une piste d'essai de 45 000 pieds carrés, dont Electrify America sera le fournisseur de charge. Les visiteurs en apprendront ainsi davantage sur les derniers modèles de véhicules électriques proposés par les grandes marques. THE ZEVAS™, le nouveau programme de prix signature du LA Auto Show, honorera les derniers véhicules électriques disponibles à l'achat ou en précommande.

En plus des véhicules entièrement électriques, le LA Auto Show mettra en vedette les derniers modèles de véhicules à essence et hybrides des constructeurs automobiles sur un million de pieds carrés. Les participants peuvent s'attendre à un guichet unique pratique dans un environnement sans pression tout en s'amusant et se divertissant autour des espaces intérieurs et extérieurs du LA Auto Show. De plus en plus de véhicules mondiaux et nord-américains sont déjà confirmés pour l'AutoMobility LA® de cette année, les journées de la presse du LA Auto Show.

Les billets pour le LA Auto Show sont actuellement en vente et disponibles en ligne à laautoshow.com/tickets ou dans les kiosques de billetterie sur place avec une carte de crédit.

Le LA Auto Show sera exploité en totale conformité avec tous les protocoles de sécurité requis par le Los Angeles County Department of Public Health. Pour obtenir les dernières informations et directives, consultez le site www.LAAutoShow.com .

À propos de l'enquête/de la recherche

En juin 2021, le LA Auto Show a mené un sondage en ligne (envoyé par e-mail) auprès de plus de 50 000 anciens participants au LA Auto Show, composé de questions à choix multiple, de questions d'évaluation et de questions ouvertes.

À propos du Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®)

Fondé en 1907, le Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) est le premier grand salon automobile nord-américain de la saison et est largement reconnu comme l'un des salons les plus influents au monde. Reflétant son emplacement, le salon rend hommage à l'histoire d'amour que les habitants de Los Angeles entretiennent avec leurs voitures et offre une plateforme mondiale pour la technologie et l'innovation de l'industrie, synonymes de la Californie. Le salon se déroule sur 10 jours complets pendant la période de Thanksgiving et c'est une destination incontournable pour de nombreux influenceurs du secteur, les passionnés de voitures et les familles souhaitant profiter d'une journée pendant les vacances. Organisé chaque année au Los Angeles Convention Center, le LA Auto Show apporte plusieurs centaines de millions de dollars à l'économie locale, stimule le marché de l'emploi local et constitue le premier générateur de revenus du LA Convention Center. En 2021, les journées de la presse et de l'industrie, AutoMobility LA, auront lieu les 17 et 18 novembre et comprendront une série d'annonces et de révélations révolutionnaires sur l'industrie. Les portes seront ouvertes au public du 19 au 28 novembre. Le LA Auto Show est soutenu par la Greater LA New Car Dealer Association et est détenu et géré par ANSA Productions. Pour recevoir les dernières nouvelles et informations sur le salon, suivez le LA Auto Show sur Twitter , Facebook ou Instagram , et inscrivez-vous aux alertes sur http://www.laautoshow.com/ .

À propos de THE ZEVAS

THE ZEVAS™ sont les prix officiels des véhicules électriques du LA Auto Show - la vitrine prééminente de la nation pour les nouveaux véhicules à émission zéro (ZEV). Lancé en 2021, le programme de récompenses honore les ZEV disponibles à l'achat ou en précommande dans une variété de catégories. Les lauréats de THE ZEVAS seront annoncés lors d'AutoMobility LA 2021 - les journées de la presse et du commerce du salon automobile de LA - au Los Angeles Convention Center. Pour plus d'informations sur THE ZEVAS, visitez le site https://www.laautoshow.com/thezevas .

