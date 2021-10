Los Angeles krijgt steeds meer interesse in EV's en fysieke evenementen

Nieuw onderzoek van de LA Auto Show toont aanzienlijke interesse in elektrische voertuigen, ervaringen en koopintenties

LOS ANGELES, 6 oktober 2021 /PRNewswire/ -- Nieuw onderzoek van de Los Angeles Auto Show® (LA Auto Show®), een van de belangrijkste auto-en lifestyle-evenementen die mensen kunnen bezoeken, bevestigt dat veel inwoners van Los Angeles de elektrische revolutie hoog op de agenda hebben staan. Verreweg de meeste bezoekers van de LA Auto Show willen tijdens dit langverwachte evenement in november graag meer te weten komen over EV's.

Bezoekers aan de LA Auto Show zijn lokale mensen op zoek naar een nieuwe auto en liefhebbers uit de hele wereld. Een recent onderzoek onder deze bezoekers bood (volgens JD Power 2021) inzicht in de belangrijkste markt van de VS voor nieuwe auto's en EV's. Belangrijkste bevindingen van de enquête zijn:

Meer dan 78% geeft aan dat hun interesse in EV's in de afgelopen 12-15 maanden aanzienlijk is toegenomen.

71% is van plan in de komende 12-24 maanden een nieuwe auto te kopen of te leasen.

41% procent kijkt tijdens de LA Auto Show in november uit naar de nieuwste EV-fabrikanten en -modellen.

35% kan niet wachten om zelf in een EV plaats te nemen, deze te testen en te ervaren.

"De LA Auto Show sluit altijd naadloos aan op de wensen van autokopers", zegt Lisa Kaz, eigenaar en CEO van de LA Auto Show. "Er is geen beter publieksplatform dan het onze om voertuigen te leren kennen en in een leuke omgeving met elkaar te vergelijken. We weten dat elektrificatie de toekomst heeft en de bevindingen uit ons meest recente onderzoek bevestigen dat inwoners van Los Angeles graag meer willen weten over EV's en welke positieve rol ze in hun lifestyle kunnen spelen."

Na een afwezigheid van twee jaar opent de LA Auto Show van 19 tot 28 november haar deuren voor het publiek in het Los Angeles Convention Center. Iedereen die nieuwsgierig is naar EV's kan de nieuwste elektrische voertuigen zien en testen op een testbaan van 14.000 vierkante meter, die dit jaar door Electrify America wordt gepresenteerd op de LA Auto Show. Hier vinden ze alle informatie over de nieuwste EV-modellen van topmerken. Tijdens THE ZEVAS™, het nieuwe awardsprogramma van de LA Auto Show worden de nieuwste EV's onderscheiden die beschikbaar zijn voor aankoop of voorbestelling.

Naast volledig elektrische voertuigen maakt de LA Auto Show ook een oppervlak van 305.000 m2 vrij voor voor benzine- en hybride modellen. Bezoekers kunnen zich alvast voorbereiden op een handige, one-stop-shop in een relaxte omgeving, waar zeker ook ruimte is voor entertainment en plezier in de binnen- en buitenruimtes van de LA Auto Show. Een groeiend aantal internationale en Noord-Amerikaanse nieuwe auto's is al bevestigd voor de AutoMobility LA®, de persdagen van de LA Auto Show.

Tickets voor de LA Auto Show zijn momenteel te koop en online beschikbaar op laautoshow.com/tickets of bij ticketverkoop op locatie; te betalen met creditcard.

De LA Auto Show zal worden georganiseerd in volledige overeenstemming met alle veiligheidsprotocollen vereist door het Los Angeles County Department of Public Health. Voor de laatste informatie en richtlijnen kijkt u op www.LAAutoShow.com.

Over de vragenlijst/het onderzoek

In juni 2021 heeft LA Auto Show een online onderzoek uitgevoerd (verzonden via e-mail) onder meer dan 50.000 bezoekers van de LA Auto Show. De vragenlijst bestond uit meerkeuzevragen, beoordelingsvragen en open vragen.

Over de Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®)

De show werd voor het eerst georganiseerd in 1907 en is elk jaar de eerste autoshow op de kalender in Noord-Amerika. LA Auto Show wordt algemeen erkend als één van de meeste invloedrijke shows wereldwijd. De show weerspiegelt zijn locatie en viert de liefdesaffaire die Angelenos hebben met hun auto's en biedt een wereldwijd platform voor industriële technologie en innovatie, die synoniem staan met Californië. De show duurt 10 dagen gedurende de Thanksgiving-periode en is een niet te missen bestemming voor vele industrie-influencers, auto-enthousiastelingen en families die er een dagje op uit willen tijdens de vakantie. De LA Auto Show wordt jaarlijks georganiseerd in het Los Angeles Convention Center en draag vele honderden miljoenen dollar bij tot de lokale economie, stimuleert de lokale jobmarkt en genereert de grootste omzet voor het LA Convention Center. In 2021 zullen de media- en industriedagen, AutoMobility LA, doorgaan op 17 en 18 november en deze zullen een aantal baanbrekende industrie-aankondigngen en onthullingen bevatten. De deuren gaan open voor het publiek van 19 to 28 november. LA Auto Show wordt onderschreven door de Greater LA New Car Dealer Association en is eigendom van en wordt beheerd door ANSA Productions. Om de laatste informatie en nieuws over de show te ontvangen, volg de LA Auto Show op Twitter, Facebook of Instagram en schrijf u in voor meldingen op http://www.laautoshow.com/.

Over THE ZEVAS

THE ZEVAS™ zijn de officiële onderscheidingen voor elektrische voertuigen van de LA Auto Show, 's lands meest vooraanstaande etalage voor nieuwe, emissievrije voertuigen (ZEV). Het prijzenprogramma, dat in 2021 van start ging, bekroont ZEV's die beschikbaar zijn voor aankoop of voorbestelling in diverse categorieën. De winnaars van THE ZEVAS worden bekendgemaakt tijdens 2021 AutoMobility LA - de pers- en handelsdagen van de LA Auto Show - in het Los Angeles Convention Center. Voor meer informatie over THE ZEVAS ga naar https://www.laautoshow.com/thezevas.

