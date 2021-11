L'usine SANY est certifiée première usine phare au monde dans le secteur des machines lourdes

Surnommés « Phares », ces ateliers de production sont bien connus pour être les usines les plus avancées au monde. Depuis la première liste en 2018, deux entités, le Forum Économique Mondial de Davos (FEM) et McKinsey Consulting, ont conjointement sélectionné 90 usines dans le monde entier pour avoir éclairé le chemin de l'avenir, en étant des exemples du plus haut niveau de fabrication numérique et de mondialisation 4.0.

Selon le FEM, SANY Beijing se distingue par l'application complète de technologies de pointe telles que l'automatisation avancée, la collaboration homme-machine et les technologies AI et IdO, stimulant la productivité de 185 % tout en réduisant les délais de production de 77 % (de 30 à 7 jours).

SANY Robot Technology Co., Ltd.

La transformation numérique de SANY a entraîné le lancement d'une nouvelle filiale, SANY Robot Technology Co. Ltd. qui propulse le groupe SANY vers l'accomplissement de sa mission : devenir le pionnier de la fabrication intelligente.

En 2019, lorsque l'usine de machines de forage existante a été modernisée pour devenir la première usine phare de classe mondiale du secteur, il n'y avait aucun précédent - aucun exemple auquel SANY pouvait se référer, ni aucune technologie ou fournisseur existant sur lequel s'appuyer. Ainsi, SANY Robot Technology est né dans le contexte de la transformation numérique de SANY. En participant activement aux phases de conception, de vérification technologique et de construction, SANY Robot Technology s'est développée en même temps que la renaissance de l'usine phare de machines de forage.

De nombreuses percées technologiques ont été réalisées en cours de route par la nouvelle division Robot Technology de SANY. Parmi les exemples, citons un entrepôt tridimensionnel pour les plaques d'acier, le chargement et le déchargement de matériaux plus lourds et plus longs (27 m) avec des AGV (véhicules à guidage automatique) 5G, l'assemblage et le soudage automatiques de matériaux dans des espaces étroits, ainsi que le soudage coordonné de grandes rainures par des multi-robots équipés de capteurs laser.

L'exploitation intelligente est réalisée tout au long du cycle de fabrication, qui englobe la logistique, l'entreposage, la préparation des matériaux, le soudage, le traitement, l'assemblage et la peinture.

La dernière mise à jour technique est le nouveau système de stockage intelligent basé sur les technologies de RA et de reconnaissance vocale. Désormais, les tâches de prélèvement et de distribution sont assignées aux travailleurs par l'intermédiaire de leurs lunettes AR, qui peuvent s'acquitter efficacement de leurs tâches en donnant des commandes vocales mains libres.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1681623/SANY_s_light_house_factory_drilling_machinery.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1681624/SANY_s_light_house_factory_drilling_machinery_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpg

SOURCE SANY Group