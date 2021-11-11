Завод SANY сертифицирован как первое в мире образцовое предприятие тяжелого машиностроения

Эти производственные объекты, называемые "Lighthouses" (дословно «маяки»), хорошо известны тем, что являются самыми передовыми предприятиями в мире. С момента публикации первого списка в 2018 году два авторитетных источника — давосский Всемирный экономический форум (ВЭФ) и McKinsey Consulting — совместно отобрали по всему миру 90 предприятий, «освещающих дорогу в будущее» и являющихся примерами высочайшего уровня цифрового производства и Глобализации 4.0.

По мнению ВЭФ, пекинское предприятие SANY обращает на себя внимание всеобъемлющим применением новейших технологий, в частности современной автоматизации, человеко-машинного взаимодействия, искусственного интеллекта и Интернета вещей (IoT), что обеспечивает повышение производительности на 185% при сокращении длительности производственного цикла на 77% (с 30 до 7 дней).

SANY Robot Technology Co., Ltd.

Цифровая трансформация компании SANY побудила ее к открытию новой дочерней организации SANY Robot Technology Co., Ltd., способствующей продвижению SANY Group к реализации своей миссии — стать первопроходцем в сфере интеллектуального производства.

В 2019 году, когда имеющийся завод по производству бурового оборудования модернизировался и стал первым в отрасли предприятием мирового класса, внесенным в категорию Lighthouse, ни одного такого прецедента еще не существовало. Таким образом, у компании SANY не было ни примеров, на которые можно было бы ориентироваться, ни разработанных технологий или поставщиков, на которых можно было бы положиться. Итак, компания SANY Robot Technology зародилась при осуществлении цифровой трансформации SANY. Активно участвуя в этапах разработки концепции, проверки пригодности технологий и строительства, компания SANY Robot Technology развивалась параллельно с возрождением завода по производству бурового оборудования, уже отнесенного к категории Lighthouse.

На этом пути новое робототехническое подразделение SANY совершило множество технологических прорывов. В качестве примеров можно привести трехмерный склад для листовой стали, погрузку-разгрузку тяжеловесных и длинномерных (27 м) материалов с использованием 5G AGV (автоматически управляемых тележек), автоматизированную сборку и сварку материалов в узких пространствах, а также крупномасштабные координируемые сварочные работы с использованием группировки роботов с лазерными датчиками.

Эксплуатация интеллектуальных средств реализована по всему производственному циклу, включая логистику, складские операции, подготовку материалов, сварку, обработку, сборку и покраску.

Последним техническим усовершенствованием является новая интеллектуальная система хранения на базе технологий дополненной реальности и распознавания речи. Теперь задачи по сортировке и распределению ставятся перед работниками через их очки дополненной реальности, которые могут эффективно решать такие задачи по голосовым командам без помощи рук.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1681623/SANY_s_light_house_factory_drilling_machinery.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1681624/SANY_s_light_house_factory_drilling_machinery_1.jpg

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SOURCE SANY Group