Fabryka SANY otrzymała certyfikat pierwszego zakładu demonstracyjnego w przemyśle maszyn ciężkich

Według WEF mieszcząca się w Pekinie fabryka SANY wyróżnia się spośród innych pod względem wszechstronnego wykorzystywania najnowszych technologii, między innymi zaawansowanego zautomatyzowania, współpracy człowiek-maszyna oraz technologii SI i IoT, które pozwalają jej na zwiększenie zdolności produkcyjnych o 185% oraz jednoczesne ograniczenie czasu produkcji o 77% (z 30 do 7 dni).

SANY Robot Technology Co., Ltd.

Cyfrowa transformacja SANY doprowadziła do uruchomienia nowej spółki, SANY Robot Technology Co., Ltd., przyspieszając dążenia koncernu SANY do osiągnięcia celu stania się pionierem w dziedzinie inteligentnej produkcji.

Jeszcze w 2019 r., gdy przeprowadzono modernizację fabryki maszyn wiertniczych, dzięki której stała się ona pierwszym światowej klasy zakładem demonstracyjnym w branży, nie istniały żadne precedensy - żadne wzorce, do których SANY mogło się odnieść ani żadna technologia czy dostawcy, na których można byłoby polegać. Dlatego w kontekście cyfrowej transformacji SANY narodziła się spółka SANY Robot Technology. Spółka ta, zajmująca się przede wszystkim opracowywaniem projektów koncepcyjnych oraz weryfikacją rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych, rozwijała się równolegle do odrodzenia się zakładu demonstracyjnego maszyn wiertniczych.

Od chwili powstania nowej spółki SANY Robot Technology dokonała wielu przełomów technologicznych. Spośród nich warto wymienić trójwymiarowy magazyn stali z możliwością załadowywania i rozładowywania elementów wielkogabarytowych (27 m) za pomocą wózków 5G AGV (Automated Guided Vehicles), automatyczną linię montażową i spawania tworzyw na małych powierzchniach oraz spawanie doczołowe wykonywane z wykorzystaniem robotów wieloczynnościowych wyposażonych w czujniki laserowe.

Inteligentne technologie wykorzystuje się w całym cyklu produkcji, w tym na etapie logistyki, magazynowania, przygotowania tworzyw, spawania, obróbki, montażu i lakierowania.

Jednym z najnowszych osiągnięć technicznych jest nowy Inteligentny System Składowania oparty na technologii AR i rozpoznawania mowy. Teraz zadania kompletowania i dystrybucji produktów zleca się magazynierom wyposażonym w inteligentne okulary w technologii opartej na rzeczywistości rozszerzonej (ang. AR glasses), którzy wykonują je bez użycia rąk, jedynie wydając komendy głosowe.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1681623/SANY_s_light_house_factory_drilling_machinery.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1681624/SANY_s_light_house_factory_drilling_machinery_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpg

SOURCE SANY Group