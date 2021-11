Závod spoločnosti SANY, certifikovaný ako svetovo prvý závod udávajúci smer v odvetví ťažkých mechanizmov

Tieto výrobné závody s podtextom "tie, ktoré udávajú smer", sú dobre známe ako najmodernejšie závody na svete. Od vytvorenia prvého zoznamu v roku 2018 dva subjekty, Svetové ekonomické fórum (WEF) v Davose a firma McKinsey Consulting, spoločne vybrali 90 závodov na svete, ktoré udávajú smer do budúcnosti a sú príkladom najvyššej úrovne digitálnej výroby a modelu Globalization 4.0.

Podľa WEF vyniká spoločnosť SANY Peking komplexným uplatňovaním najnovších technológií, ako je vyspelá automatizácia, spolupráca medzi človekom a strojom, umelá inteligencia a technológie internetu vecí, ktoré zvyšujú výkonnosť o 185 % a skracujú čas realizácie výroby o 77 % (z 30 na 7 dní).

SANY Robot Technology Co., Ltd.

Digitálna transformácia spoločnosti SANY bola podnetom na spustenie novej dcérskej spoločnosti, SANY Robot Technology Co., Ltd., ktorá poháňa skupinu SANY Group k dosiahnutiu jej misie stať sa priekopníkom inteligentnej výroby.

Ešte v roku 2019, keď sa modernizoval vtedajší závod s vŕtacími mechanizmami, aby sa stal prvým závodom, ktorý udáva smer v celosvetovom meradle, neexistoval žiaden model, žiaden príklad, ktorý by spoločnosť SANY mohla nasledovať a neexistovali ani technológie či dodávatelia, o ktorých by sa mohla spoločnosť oprieť. Preto sa v kontexte digitálnej transformácie spoločnosti SANY zrodila firma SANY Robot Technology. SANY Robot Technology rástla vďaka silnému zapojeniu do fáz koncepčného návrhu, technologického overovania a budovania, na pozadí znovuzrodenia závodu na vŕtacie mechanizmy, ktorý udáva smer.

Na tejto ceste bola nová divízia Robot Technology spoločnosti SANY svedkom mnohých zásadných technologických objavov. Príkladom je trojrozmerný sklad na oceľové platne, nakladanie a vykladanie ťažších a dlhších (27 m) materiálov pomocou automaticky navádzaných vozidiel 5G, automatická montáž a zváranie materiálov v úzkych priestoroch a koordinované zváranie veľkých žľabov viacerými robotmi s laserovými snímačmi.

Inteligentná obsluha sprevádza celý výrobný cyklus, zahŕňajúc logistiku, skladovanie, prípravu materiálu, zváranie, spracovanie, montáž a natieranie.

Najnovšou technologickou novinkou je nový inteligentný skladovací systém na báze rozšírenej reality a technológií rozpoznávania hlasu. Úlohy týkajúce sa vyzdvihnutia a distribúcie sa teraz zadávajú pracovníkom prostredníctvom ich okuliarov s rozšírenou realitou. Dokážu tak efektívne zvládať úlohy hlasovými povelmi bez zapojenia rúk.

