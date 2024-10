La 136ª Feria de Cantón muestra la innovación sostenible para los productos festivos

- La categoría de regalos y decoraciones de la 136ª Feria de Cantón refleja la innovación sostenible para los productos festivos

GUANGZHOU, China, 28 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- La categoría de regalos y decoraciones de la 136ª Feria de Cantón ha exhibido una notable superficie de exposición de más de 190.000 metros cuadrados, con 9.372 stands de 3.792 expositores participantes. La feria continúa fomentando oportunidades de crecimiento e innovación al facilitar una experiencia de abastecimiento en un solo lugar para los compradores y al fomentar la conectividad en toda la cadena de suministro.

Con la llegada de las fiestas, los expositores de esta edición han presentado decoraciones inteligentes y la aplicación generalizada de materiales respetuosos con el medio ambiente, lo que refleja aún más el compromiso de la Feria de Cantón con la innovación y la sostenibilidad de los productos.

Los expositores de la Feria de Cantón adoptan una temporada festiva sostenible e innovadora

Transworld (Anshan) Inc. es un fabricante y comerciante líder especializado en artesanías, decoración del hogar y decoración de jardines. Con certificaciones internacionales como BSCI y FSC, la empresa ha participado en las últimas 30 sesiones de la Feria de Cantón. "Estamos entusiasmados de presentar nuestros últimos productos a los compradores globales en la Feria de Cantón", destacó la directora general Ileen Liu. "Lanzamos nuevos productos de manera constante todos los años y lideramos la innovación en artesanía sustentable al introducir materiales y productos reutilizables, incluidos árboles de juncos artificiales que son ecológicos y conservan el ambiente festivo. También presentamos artículos de temporada elaborados con materiales simulados que encarnan el tema del cambio de estaciones con principios ecológicos".

Fujian Eagle Gifts Cultural Creative Co., Ltd. es una empresa líder en exportación especializada en decoraciones navideñas y para el hogar. Zhang Congfa, vicepresidente de producción de Eagle Gifts Cultural Creative, afirmó: "Hemos ampliado nuestro espacio de exposición total para esta sesión de la Feria de Cantón, presentando varios stands que muestran nuestras tres categorías de productos: pinturas decorativas creativas, artesanías para el hogar y decoraciones navideñas". Su subsidiaria de propiedad absoluta, Guangdong Eagle Gifts Arts & Crafts Co., Ltd., se centra en la innovación de productos de adornos navideños y ha presentado 1.882 productos nuevos, 73 de los cuales tienen patentes en diseño exterior. El adorno navideño recién lanzado que tiene ocho patentes utiliza material biodegradable y arena de cuarzo para garantizar aún más la durabilidad del producto. Además, también aplica tecnología avanzada de impresión UV y materiales ecológicos que cumplen con los estándares europeos. Mientras tanto, la empresa también presenta productos patentados para Halloween y otras festividades que son populares en los mercados minoristas.

En la industria de las cintas para embalajes de regalo, la sostenibilidad medioambiental también se ha convertido en un punto de atención para las empresas. Con 19 patentes, Weifang Fengyuan Ribbon Co., Ltd., una empresa que capta una parte importante del mercado de tereftalato de polietileno reciclado (RPET) en 2023-2024, destaca su compromiso con los materiales ecológicos al introducir en su oferta cintas de RPET fabricadas a partir de botellas de plástico recicladas. La producción de estas innovadoras cintas de RPET reducirá el consumo de petróleo, lo que supondrá un ahorro de 6 toneladas de petróleo por tonelada de tejido de cinta.

Las empresas chinas, que se centran de forma proactiva en la investigación y el desarrollo respetuosos con el medio ambiente y con bajas emisiones de carbono, están presentando una cantidad cada vez mayor de productos ecológicos y sostenibles en la Feria de Cantón. Para obtener más información sobre la Feria de Cantón, visite https://www.cantonfair.org.cn/en-US

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2541223/image_969985_1956241.jpg