La catégorie "Cadeaux" et "Décorations" de la 136e foire de Canton reflète l'innovation durable pour les produits festifs

GUANGZHOU, Chine, 27 octobre 2024 /PRNewswire/ -- La catégorie Cadeaux et Décorations de la 136e Foire de Canton a présenté une surface d'exposition remarquable de plus de 190 000 mètres carrés, comprenant 9 372 stands de 3 792 exposants participants. La foire continue de favoriser les opportunités de croissance et d'innovation en offrant aux acheteurs une expérience d'approvisionnement unique et en encourageant la connectivité tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

À l'approche des fêtes de fin d'année, les exposants de cette session ont présenté des décorations intelligentes et l'utilisation généralisée de matériaux respectueux de l'environnement, reflétant ainsi l'engagement de la foire de Canton en faveur de l'innovation et de la durabilité des produits.

Les exposants de la foire de Canton adoptent une saison festive durable et innovante

Transworld (Anshan) Inc. est un fabricant et négociant de premier plan spécialisé dans l'artisanat, les décorations pour la maison et les décorations de jardin. Bénéficiant de certifications internationales telles que BSCI et FSC, l'entreprise a participé aux 30 dernières sessions de la Foire de Canton. "Nous sommes ravis de présenter nos derniers produits aux acheteurs internationaux lors de la foire de Canton", a déclaré Ileen Liu, directrice générale. "En lançant régulièrement de nouveaux produits chaque année, nous sommes à la pointe de l'innovation dans le domaine de l'artisanat durable en introduisant des matériaux et des produits réutilisables, notamment des arbres artificiels en roseau qui sont respectueux de l'environnement tout en conservant un air de fête. Nous présentons également des articles saisonniers fabriqués à partir de matériaux simulés qui incarnent le thème des changements de saison dans le respect des principes écologiques".

Fujian Eagle Gifts Cultural Creative Co. est une société d'exportation de premier plan spécialisée dans les décorations de vacances et d'intérieur. Zhang Congfa, vice-président de la production d'Eagle Gifts Cultural Creative , a déclaré : "Nous avons agrandi l'espace d'exposition total pour cette session de la foire de Canton : "Nous avons agrandi notre espace d'exposition total pour cette session de la foire de Canton, avec plusieurs stands qui présentent nos trois catégories de produits : des peintures décoratives créatives, de l'artisanat et des décorations de vacances". Sa filiale à 100 %, Guangdong Eagle Gifts Arts & Crafts Co. Ltd, se concentre sur l'innovation en matière d'ornements de Noël et a introduit 1 882 nouveaux produits, dont 73 sont brevetés en matière de design extérieur. La nouvelle décoration de Noël, qui a fait l'objet de huit brevets, utilise des matériaux biodégradables et du sable de quartz pour garantir l'endurance du produit. En outre, elle utilise une technologie d'impression UV avancée et des matériaux écologiques conformes aux normes européennes. Entre-temps, l'entreprise propose également des produits brevetés pour Halloween et d'autres produits festifs qui sont populaires sur les marchés de détail.

Dans l'industrie du ruban pour les emballages cadeaux, la durabilité environnementale est également devenue un point central pour les entreprises. Avec 19 brevets, Weifang Fengyuan Ribbon Co, Ltd, une entreprise qui capture une part importante du marché du polyéthylène téréphtalate recyclé (RPET) en 2023-2024, souligne son engagement en faveur des matériaux verts en introduisant dans son offre des rubans RPET fabriqués à partir de bouteilles en plastique recyclées . La production de ces rubans RPET innovants permettra de réduire la consommation de pétrole, en économisant 6 tonnes de pétrole par tonne de tissu de ruban.

En se concentrant de manière proactive sur la recherche et le développement de produits respectueux de l'environnement et à faible teneur en carbone, les entreprises chinoises présentent un nombre croissant de produits verts et durables à la foire de Canton. Pour en savoir plus sur la foire de Canton, veuillez consulter le site https://www.cantonfair.org.cn/en-US

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2541223/image_969985_1956241.jpg