La 13e journée internationale Art of Giving est célébrée dans 190 pays

BHUBANESHWAR, Inde, 19 mai 2026 /PRNewswire/ -- La 13e journée internationale Art of Giving (Art de donner), inspirée par la vision du Dr. Achyuta Samanta, a été célébrée cette année dans 190 pays sur les six continents. En outre, les adeptes et les sympathisants du mouvement Art of Giving ont participé à la campagne dans 50 000 endroits à travers le monde, y compris dans les 222 nations membres de la Fédération internationale de volley-ball (FIVB), les 28 États et les 8 territoires de l'Union en Inde, toutes les villes du pays et tous les sièges de district, les blocs et les panchayats de l'Odisha.

13th International Art of Giving Day Celebrated in 190 Countries

Rien qu'en Odisha, la journée a été célébrée dans 20 000 endroits. À l'occasion de la 13e journée internationale Art of Giving, le mouvement a touché directement près de 2,5 millions de personnes, y compris des adeptes et des sympathisants.

Au cours de la semaine écoulée, des programmes « Art of Giving » ont été organisés en divers endroits du monde et dans différentes villes d'Inde, avec la participation de personnes issues de toutes les couches de la société. Chaque année, la Journée internationale Art of Giving est célébrée autour d'un thème unique.

Le thème de cette année était « Partager pour briller », ce qui signifie que le partage du bonheur avec les autres permet également de s'épanouir et de progresser. Dans le cadre des célébrations de cette année, des dispositions ont été prises pour distribuer des ballons de volley-ball et des filets dans plus de 3 000 endroits à travers l'Odisha. Inspiré par la vision du Dr Achyuta Samanta pour le développement du sport et pour favoriser l'harmonie et l'amitié entre les jeunes, 9 100 ballons de volley-ball ont été distribués cette année.

« Ce que je suis aujourd'hui, je le dois au concept Art of Giving. J'ai reçu la chaleur, l'amour et l'affection des gens grâce à ce mouvement », a déclaré le Dr Samanta.

Un vaste programme marquant la 13e journée Art of Giving a été organisé à Bhubaneswar avec la participation de personnes venues de tous horizons. À cette occasion, la chanson thème « Art of Giving », interprétée par le célèbre chanteur de playback hindi Shaan, a été dévoilée. Parmi d'autres, Rabindra Narayan Behera, député au Lok Sabha, Leander Paes, légende du tennis indien et lauréat du Padma Bhushan, Getrul Jigme Rinpoche, maître bouddhiste tibétain et directeur spirituel du Centre Ripa International, en Suisse, Baba Ram Narayan Das et Nikita Porwal, Miss Inde Femina, ont assisté à l'événement.

Comme les années précédentes, les prestigieux prix AOG Hero ont été décernés au Dr Bidyut Das, expert médical réputé, au Rotarien Ajay Agrawal et au professeur du KIIT Kumar Debadatta pour leur remarquable contribution au service social. Chaque lauréat a reçu un prix en espèces de Rs. 1 lakh.

Saranjit Singh, vice-chancelier de la KIIT et de la KISS, et d'autres hauts fonctionnaires.

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