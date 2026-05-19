El 13º Día Internacional de Art of Giving se celebra en 190 países

BHUBANESHWAR, India, 19 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El 13º Día Internacional de Art of Giving , inspirado en la visión del doctor Achyuta Samanta , se celebró este año en 190 países de seis continentes. Además, seguidores y simpatizantes del movimiento Art of Giving participaron en la campaña en 50.000 lugares a nivel internacional, incluyendo las 222 naciones miembros de FIVB, los 28 estados y 8 territorios de la Unión de la India, todas las ciudades y pueblos del país, y todas las sedes de distrito, bloques y panchayats de Odisha.

13th International Art of Giving Day Celebrated in 190 Countries

Solo en Odisha, el día se conmemoró en 20.000 lugares. Con motivo del 13º Día Internacional de Art of Giving, el movimiento impactó directamente a casi 25 millones de personas, incluyendo seguidores y simpatizantes.

Durante la semana pasada, se han organizado programas Art of Giving de en diversos lugares del mundo y en diferentes ciudades de la India, con la participación de personas de todos los sectores de la sociedad. Cada año, el Día Internacional de Art of Giving se celebra con un tema único.

El tema de este año fue 'Compartir para brillar', que simboliza que compartir la felicidad con los demás también conduce al crecimiento y progreso personal. Como parte de las celebraciones de este año, se dispuso la distribución de balones y redes de voleibol en más de 3.000 lugares de Odisha. Inspirados por la visión del doctor Achyuta Samanta para el desarrollo del deporte y para fomentar la armonía y la amistad entre los jóvenes, se distribuyeron 9.100 balones de voleibol este año.

«Lo que soy hoy se lo debo al concepto de "Art of Giving". He recibido el cariño, el amor y el afecto de la gente gracias a este movimiento», declaró el doctor Samanta.

Se organizó un gran programa en Bhubaneswar para conmemorar el 13º Día de Art of Giving, con la participación de personas de diversos ámbitos. En la ocasión, se presentó la canción oficial de Art of Giving, interpretada por el reconocido cantante de playback hindi Shaan. Entre otros asistentes, estuvieron presentes Rabindra Narayan Behera, diputado del Lok Sabha; la leyenda del tenis indio y galardonado con el Padma Bhushan, Leander Paes; el maestro budista tibetano y director espiritual del Centro Internacional Ripa de Suiza, Getrul Jigme Rinpoche; Baba Ram Narayan Das; y Femina Miss India, Nikita Porwal.

Como en años anteriores, los prestigiosos Premios AOG Hero fueron otorgados al reconocido experto médico doctor Bidyut Das, al rotario Ajay Agrawal y al profesor de KIIT, Kumar Debadatta, por sus destacadas contribuciones al servicio social. Cada galardonado recibió un premio en efectivo de 1 lakh de rupias.

Al evento asistieron el vicerrector de KIIT y KISS, el profesor Saranjit Singh, y otros altos funcionarios.